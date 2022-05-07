Навіть після поразки Росія захоче помститися, потрібно бути готовими, - Резніков
Всьому цивілізованому світу потрібно бути готовим до того, що Росія захоче помститися.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Ми їм (Західним партнерам. - Ред.) постійно наголошували: ви маєте зрозуміти, що РФ в космос не полетить, Ілон Маск не організує польоту цього, вони все одно залишаться навіть після поразки, вони все одно будуть накопичувати сили, намагатися помститися", - наголосив він.
За словами Резнікова, до цього треба бути готовими всьому цивілізованому світові.
"Саме українці стоять на тій стіні, яка тримає від орків оборону всього цивілізованого світу", - додав очільник Міноборони.
Топ коментарі
+29 jklpqrs
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+19 Семен Шкаралупа
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-Куме, Ви чули, що москалі у космос полетіли?
- Невже всі??!!
Резников, після поразки (чи разом з поразкою) рашка має щезнути НАЗАВЖДИ.
Такої території більше ніколи не повинно існувати.
І тоді жодних загроз нікому не буде.
9 травня
коли вся нечисть збереться
на червивому майдані у маас - ква
добре б було всіх їх знищити
Всіма Військами НАТО .
чому вони ******** міста всієї України
А відповіді не мають ?????
Нам треба зробити так, щоб санкції задушили не тільки воровську еліту раіські, але щоб кожний раісянін почав пухнути від голоду, від холоду та від хвороб. Якщо вони почнуть самознищуватися, то у нас може з'явитися надія на мирне життя.
Бити треба путлероподібних приматів так , що б потім і на коліна встати не змогли.
Та попутно не вагаючись розбиратися зі своїми гнидами що впустили сюди кацапів з Криму, що розмінували перешийок, з тими, що наживаються на війні і тими що вже планують нове Велике Крадівництво при майбутній відбудові країни