Навіть після поразки Росія захоче помститися, потрібно бути готовими, - Резніков

Всьому цивілізованому світу потрібно бути готовим до того, що Росія захоче помститися.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Ми їм (Західним партнерам. - Ред.) постійно наголошували: ви маєте зрозуміти, що РФ в космос не полетить, Ілон Маск не організує польоту цього, вони все одно залишаться навіть після поразки, вони все одно будуть накопичувати сили, намагатися помститися", - наголосив він.

За словами Резнікова, до цього треба бути готовими всьому цивілізованому світові.

"Саме українці стоять на тій стіні, яка тримає від орків оборону всього цивілізованого світу", - додав очільник Міноборони.

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