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Новини Війна
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Навіть після поразки Росія захоче помститися, потрібно бути готовими, - Резніков

путин,путін

Всьому цивілізованому світу потрібно бути готовим до того, що Росія захоче помститися.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Ми їм (Західним партнерам. - Ред.) постійно наголошували: ви маєте зрозуміти, що РФ в космос не полетить, Ілон Маск не організує польоту цього, вони все одно залишаться навіть після поразки, вони все одно будуть накопичувати сили, намагатися помститися", - наголосив він.

За словами Резнікова, до цього треба бути готовими всьому цивілізованому світові.

"Саме українці стоять на тій стіні, яка тримає від орків оборону всього цивілізованого світу", - додав очільник Міноборони.

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Автор: 

росія (66060) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+29
Все происходящее и сейчас и потом - это не вопрос мести. Это то, что происходило на протяжении столетий. Зеленский же полностью проигнорировал историю и убедил миллионы дураков, что история ничего не значит, пока есть он, который одним махом решит все проблемы и сойдутся с расией где-то посредине. Посредине вышла Буча. История опять наказала нас за то, что не желаем ее учить. И Резников прав в том, что все будет так же и в дальнейшем. Только слово "месть" здесь неуместна. Это не месть, это будни, к которым надо готовиться настоящим образом. Помните: армія, віра, мова? Вот это оно самое.
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07.05.2022 20:57 Відповісти
+19
Певна річ, готуємося до вступу в НАТО.
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07.05.2022 20:46 Відповісти
+18
Навіть після поразки Росія захоче помститися, потрібно бути готовими, - Резніков

Резников, після поразки (чи разом з поразкою) рашка має щезнути НАЗАВЖДИ.
Такої території більше ніколи не повинно існувати.

І тоді жодних загроз нікому не буде.
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07.05.2022 20:50 Відповісти
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Почему не полетит? Примотать ***** к ракете и запустить 😉
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07.05.2022 20:45 Відповісти
1961 рік.
-Куме, Ви чули, що москалі у космос полетіли?
- Невже всі??!!
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07.05.2022 22:32 Відповісти
Певна річ, готуємося до вступу в НАТО.
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07.05.2022 20:46 Відповісти
Кроме того месть - это опасная игра.
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07.05.2022 20:46 Відповісти
та их тогда армия Молдовы победит
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07.05.2022 20:47 Відповісти
Ви там знаєте, чого вона хоче, та параша. Почекайте, вона не буде нападать- не сформувала ударну групу, будем зара шашлики жрать.
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07.05.2022 20:48 Відповісти
Это понятно! -- без Системы Коломойского никак не обойтись...
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07.05.2022 20:49 Відповісти
Навіть після поразки Росія захоче помститися, потрібно бути готовими, - Резніков

Резников, після поразки (чи разом з поразкою) рашка має щезнути НАЗАВЖДИ.
Такої території більше ніколи не повинно існувати.

І тоді жодних загроз нікому не буде.
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07.05.2022 20:50 Відповісти
я вважаю, що США і ЄС повинні вмовити китай, що потрібно ліквідувати рабсію, і взяти під контроль їх ЯЗ, без цього світ зараз стоїть над краєм прірви... і ніколи не буде спокою в світі
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07.05.2022 20:52 Відповісти
Просто стратегія - це не про Рєзнікова… От що зараз би робив Ізраїль??? Ізраїль би зараз однозначно засилав би агентів в місця реального глухаріння козломордих після поразки : Турції, Дубаї, іорданія ну і тд.
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07.05.2022 20:53 Відповісти
якщо буде чим.... якщо буде кому....якщо в неї не буде більше ніяких турбот.. і якщо їй це знову дозволять...
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07.05.2022 20:55 Відповісти
Мені здається, що там завжди буде чим, буде кому, якщо навіть будуть їсти траву, вони будуть хотіти нас знищити.
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07.05.2022 23:59 Відповісти
Своєму говнокомандувачу скажи а то побіжить зазирати в дупу
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07.05.2022 20:55 Відповісти
Все происходящее и сейчас и потом - это не вопрос мести. Это то, что происходило на протяжении столетий. Зеленский же полностью проигнорировал историю и убедил миллионы дураков, что история ничего не значит, пока есть он, который одним махом решит все проблемы и сойдутся с расией где-то посредине. Посредине вышла Буча. История опять наказала нас за то, что не желаем ее учить. И Резников прав в том, что все будет так же и в дальнейшем. Только слово "месть" здесь неуместна. Это не месть, это будни, к которым надо готовиться настоящим образом. Помните: армія, віра, мова? Вот это оно самое.
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07.05.2022 20:57 Відповісти
Завдяки яким (мінським угодам) ми маємо армію, яка зараз боронить Україну та дає потрохи п..лей кацапам.
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07.05.2022 21:08 Відповісти
То,не його історія. В нього інші інтереси,інша мета. Українці,йому до сраки
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07.05.2022 21:09 Відповісти
яка поразка? все тільки почитається- ви погано знаєте того виродка путіна
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07.05.2022 21:04 Відповісти
для х...ла все вже закінчується, а для твоєї засрашки починається
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07.05.2022 23:13 Відповісти
Закінчуй патякать,бевзю. Членограї відосні. Нінащо,нездатні
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07.05.2022 21:06 Відповісти
Треба "привітати" підаРашу 9 травня .Можна робити ставки: на яке російське місто впаде?...
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07.05.2022 21:06 Відповісти
Якщо після закінчення війни в параша залишиться і в неї буде бажання помститися - це не перемога.
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07.05.2022 21:06 Відповісти
Якої ще в біса поразки? ... південь і схід окуповані ... ... ... я кажу, ці курви за перемогу вважають що відбились від орків у києві ... що далі від києва на 30 км їм пофіг
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07.05.2022 21:16 Відповісти
добра нагода буде

9 травня

коли вся нечисть збереться

на червивому майдані у маас - ква

добре б було всіх їх знищити

Всіма Військами НАТО .

чому вони ******** міста всієї України

А відповіді не мають ?????
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07.05.2022 21:24 Відповісти
А Керченский мост на 9 мая раз%:*башить не? Был бы прекрасный подарок ***** и крысчанам
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07.05.2022 21:30 Відповісти
поражённый министришко. поражённый президентишко. да. ЗСУ, верное присяге, с Народом как то оказалось
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07.05.2022 21:37 Відповісти
Раська буде кидати на нас ракети і після нашої перемоги, тривати це буде довго, може кілька років, до цього треба бути готовими. Тільки наївна ідіотка може бажати знищення орди та московських болот без наслідків для усього живого у світі.

Нам треба зробити так, щоб санкції задушили не тільки воровську еліту раіські, але щоб кожний раісянін почав пухнути від голоду, від холоду та від хвороб. Якщо вони почнуть самознищуватися, то у нас може з'явитися надія на мирне життя.
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08.05.2022 00:10 Відповісти
Тяжко мститись коли ти живеш на болоті і від тебе відвернулися всі ...
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08.05.2022 00:39 Відповісти
Помста орди за те, що вона ж, орда, натворила в Україні??!
Бити треба путлероподібних приматів так , що б потім і на коліна встати не змогли.
Та попутно не вагаючись розбиратися зі своїми гнидами що впустили сюди кацапів з Криму, що розмінували перешийок, з тими, що наживаються на війні і тими що вже планують нове Велике Крадівництво при майбутній відбудові країни
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08.05.2022 06:38 Відповісти
 
 