Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав звільнені від російських загарбників населені пункти на Чернігівщині та вручив нагороди захисникам Чернігова.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очільник Міністерства оборони ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку, відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка, де поспілкувався із місцевими жителями та відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова", - йдеться у повідомленні

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