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Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав звільнені від російських загарбників населені пункти на Чернігівщині та вручив нагороди захисникам Чернігова.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очільник Міністерства оборони ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку, відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка, де поспілкувався із місцевими жителями та відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова", - йдеться у повідомленні

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Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 01
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 02
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 03
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 04
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 05
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 06
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 07
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 08
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 09
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 10
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 11
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 12
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 13
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 14
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 15
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 16
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 17
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 18
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 19
Резніков відвідав Чернігівщину та вручив нагороди захисникам 20

Автор: 

Чернігівщина (1584) Резніков Олексій (1446)


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01.05.2022 12:57 Відповісти
Надеюсь у него хватило ума не агитировать народ за договор с рашей как это зделал агрохания на Черниговщине на позапрошлой недели , пока его люди не послали и он не уехал иначе получил бы по морде
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01.05.2022 13:00 Відповісти
 
 