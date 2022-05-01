РУС
Резников посетил Черниговщину и вручил награды защитникам. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил освобожденные от российских захватчиков населенные пункты на Черниговщине и вручил награды защитникам Чернигова.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель Министерства обороны ознакомился с состоянием дел по Сиверскому направлению, посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашовка, где пообщался с местными жителями и отметил ведомственными наградами и ценными подарками защитников Чернигова", - говорится в сообщении.

Читайте также: С территории России обстрелян район пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Выпущено около 40 выстрелов из 120-мм миномета, - Госпогранслужба

Резников посетил Черниговщину и вручил награды защитникам 01

Черниговщина (1486) Резников Алексей (1173)
01.05.2022 12:57 Ответить
Надеюсь у него хватило ума не агитировать народ за договор с рашей как это зделал агрохания на Черниговщине на позапрошлой недели , пока его люди не послали и он не уехал иначе получил бы по морде
01.05.2022 13:00 Ответить
 
 