Резников посетил Черниговщину и вручил награды защитникам. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил освобожденные от российских захватчиков населенные пункты на Черниговщине и вручил награды защитникам Чернигова.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель Министерства обороны ознакомился с состоянием дел по Сиверскому направлению, посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашовка, где пообщался с местными жителями и отметил ведомственными наградами и ценными подарками защитников Чернигова", - говорится в сообщении.

