Израиль сохранял нейтралитет, но антисемитские заявления Лаврова помогли стране определиться, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставки Украине оружия из Израиля "почти решен".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам Резникова, Израиль "держал баланс", нейтралитет – "не с Украиной и не с Россией". Однако Лавров "сделал максимум", чтобы государство определилось.

"Благодаря таким усилиям "проукраински настроенного" министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то вернулся к нам. ... Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия с Израиля – почти решенный вопрос", - пояснил министр.

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