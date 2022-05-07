Израиль сохранял нейтралитет, но антисемитские заявления Лаврова помогли стране определиться, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставки Украине оружия из Израиля "почти решен".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По словам Резникова, Израиль "держал баланс", нейтралитет – "не с Украиной и не с Россией". Однако Лавров "сделал максимум", чтобы государство определилось.
"Благодаря таким усилиям "проукраински настроенного" министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то вернулся к нам. ... Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия с Израиля – почти решенный вопрос", - пояснил министр.
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Щоб ви робили без нього
22:10, 20.02.20221 хв читати
Росія найближчими днями не розпочне вторгнення в Україну, оскільки російських ударних угруповань в жодному місці біля українського кордону на цей час не сформовано, https://tsn.ua/video/video-novini/ministr-oboroni-oleksiy-reznikov-vidpoviv-na-pitannya-pro-rosiysku-zagrozu.html повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Станом на зараз ударного угруповання Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречний. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - заявив міністр в ефірі ТСН у неділю, 20 лютого, увечері.
Він додав, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого розглядатиметься українське питання.
"Давайте дивитися на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами збиратимуться і, можливо, ухвалюватимуть якісь цікаві дурні рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських домовленостей з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав міністр.
Також він зазначив, що ЗС України контролюють ситуацію та всі напрямки, зокрема, з Білоруссю, а напад з боку невизнаної республіки Придністров'я вважає "несерйозним сценарієм".
Цю зе шоблу потрібно після війни "перетрахувати" по три рази в місяць, поки не вийде з них кацапський дух
- Яку?
- Російський міністр іноземних справ Лавров такий високофаховий дипломат, що умудрився однією фразою переконать владу Ізраїлю в необхідності передачі високоточної протитанкової та протикорабельної зброї українцям для застосування її проти російських військ!
- І що ж він сказав?
- Він назвав євреїв «фашистами»!!!
вице-спикер госдумы петр толстой в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным, - сказал он. - Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - заявил толстой.
- Повідомить йому, що російські танки і солдати вже на Хрещатику...
- Що треба, щоб тут же опустить настрій любителя «русскава мира» до рівня каналізації?
- Уточнить, що російські танки там - у якості трофеїв, а солдати - полонені!
ще за маньку чорнороту звинякнеться і Ізраїль схаває і буде на позиціях 02/24/2022 - мрія зеленої опи
Сиди- мовчи. Дадуть зброю- подякуй. Нє, ше теля в сраці, а Рєзніков бігом в телевізор. А завтра Ізраїль скаже що нічого не дасть і що будеш казати?
Міністр? Оборони? Резніков? Заявив? -- про Ізраіль?
...страшне...
Вот зачем такое говорить, если вопрос ещё не решён??? Где блин мозг???
Майже??? то якого хєра ти оприлюднюєш, якщо майже? Щоб рашисти перетерли і майже так і не переросло у реальні поставки, як це було з літаками?
Краще б засунув його в ствол гаубиці "дана", яка є в одному екземплярі і яку врятував Пашинський
гэбня проведет беседы, часть забреют во солдаты...
паРаша уже окончательно превратилась в фашистское, нацистское государство.
Ні одні, ні другі.