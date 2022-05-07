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Новости Война
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Израиль сохранял нейтралитет, но антисемитские заявления Лаврова помогли стране определиться, - Резников

лавров

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставки Украине оружия из Израиля "почти решен".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам Резникова, Израиль "держал баланс", нейтралитет – "не с Украиной и не с Россией". Однако Лавров "сделал максимум", чтобы государство определилось.

"Благодаря таким усилиям "проукраински настроенного" министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то вернулся к нам. ... Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия с Израиля – почти решенный вопрос", - пояснил министр.

Также читайте: Израиль решил увеличить военную помощь Украине после заявления Лаврова, - СМИ

антисемитизм (230) Израиль (1940) Лавров Сергей (2325) россия (96157) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
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07.05.2022 22:25 Ответить
+13
Ти Рєзніков не далеко втік від коня.
Сиди- мовчи. Дадуть зброю- подякуй. Нє, ше теля в сраці, а Рєзніков бігом в телевізор. А завтра Ізраїль скаже що нічого не дасть і що будеш казати?
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07.05.2022 22:34 Ответить
+9
Не ну конь молодец. А чё?))
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07.05.2022 22:15 Ответить
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Не ну конь молодец. А чё?))
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07.05.2022 22:15 Ответить
Не маладєц, а -"дала маху"
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07.05.2022 23:12 Ответить
Цікаво, до яких пір зберегатиме Ізраїль нейтралитет ? Коняка лавров готує нові промови...

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07.05.2022 22:16 Ответить
Звязду Херой Украины ему пока на свете будут дураки..и далее по тексту....
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07.05.2022 22:24 Ответить
Тепер потопимо ще більше ******** ЧФ
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07.05.2022 22:16 Ответить
Старий кінь бзду нє іспортіл.
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07.05.2022 22:17 Ответить
ну тут медаль на груди. Лошадь зробив гарну справу.
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07.05.2022 22:20 Ответить
Жириновский сдох, да здравствует Жириновский!
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07.05.2022 22:20 Ответить
лавров файний дипломат.
Щоб ви робили без нього
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07.05.2022 22:22 Ответить
визначитись з нейтралітетом?600 тисяч ізраїльтян це вихідці з України-вигодувала ненька їх на свою голову- ганьба
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07.05.2022 22:22 Ответить
Ізраїль воює багато років. Створили систему купол. Їй немає аналогів. В них кругом вороги. В зараз походу щось зміниться.
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07.05.2022 22:26 Ответить
Около тысячи добровольцев сейчас воюют против раши. Это только то что я знаю, по факту может быть больше
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07.05.2022 22:29 Ответить
нічого вони не дадуть... абсолютно
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08.05.2022 05:59 Ответить
це не міністр,це говно,вибачте на такому слові

22:10, 20.02.20221 хв читати

Росія найближчими днями не розпочне вторгнення в Україну, оскільки російських ударних угруповань в жодному місці біля українського кордону на цей час не сформовано, https://tsn.ua/video/video-novini/ministr-oboroni-oleksiy-reznikov-vidpoviv-na-pitannya-pro-rosiysku-zagrozu.html повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Станом на зараз ударного угруповання Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречний. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - заявив міністр в ефірі ТСН у неділю, 20 лютого, увечері.

Він додав, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого розглядатиметься українське питання.

"Давайте дивитися на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами збиратимуться і, можливо, ухвалюватимуть якісь цікаві дурні рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських домовленостей з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав міністр.

Також він зазначив, що ЗС України контролюють ситуацію та всі напрямки, зокрема, з Білоруссю, а напад з боку невизнаної республіки Придністров'я вважає "несерйозним сценарієм".
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07.05.2022 22:23 Ответить
Наші "військові зе-теоретики" Тарані і його кодло мислили совковими категоріями 2-ї світової війни, чекали на розгортання "військових госпіталів", баз забезпечення.А кацапи на все думали витратити 3 дні. Відбувся розрив шаблонів. Тепер Тарана-довбойоба відправили послом " з очей подалі".
Цю зе шоблу потрібно після війни "перетрахувати" по три рази в місяць, поки не вийде з них кацапський дух
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08.05.2022 08:52 Ответить
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07.05.2022 22:24 Ответить
- Куме!Ви новину чули?
- Яку?
- Російський міністр іноземних справ Лавров такий високофаховий дипломат, що умудрився однією фразою переконать владу Ізраїлю в необхідності передачі високоточної протитанкової та протикорабельної зброї українцям для застосування її проти російських військ!
- І що ж він сказав?
- Він назвав євреїв «фашистами»!!!
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07.05.2022 22:58 Ответить
Лавров як і його господар путін нарешті відкрив Ізраїлю очі хто насправді новітні нацисти і це є росія,яка загрожує знищити не тільки українців.
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07.05.2022 22:24 Ответить
Я б на місці Рєзнікова так не радів. Ізраїль є Ізраїлем і він ніколи стало не буде тримати чиюсь сторону, лише свою власну. І якщо йому буде вигідно, то буде заграва и з кацапами. Це не тому, що така нація, а тому, що такі умови виживання у цієї нації. І ті умови тягнуться віками.
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07.05.2022 22:24 Ответить


вице-спикер госдумы петр толстой в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным, - сказал он. - Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - заявил толстой.
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07.05.2022 22:25 Ответить
- Що треба, щоб піднять настрій любтелю «русскава мира» до небес?

- Повідомить йому, що російські танки і солдати вже на Хрещатику...
- Що треба, щоб тут же опустить настрій любителя «русскава мира» до рівня каналізації?
- Уточнить, що російські танки там - у якості трофеїв, а солдати - полонені!
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07.05.2022 22:46 Ответить
А не попутало воно, Польшу з Китаєм? =)
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07.05.2022 23:08 Ответить
без ніг сліпий весь в гряза -доповзешь ти до забора на кордоні і здохнешь..
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08.05.2022 06:00 Ответить
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07.05.2022 22:25 Ответить
***** за лошадь відповіло-звинякнулось..
ще за маньку чорнороту звинякнеться і Ізраїль схаває і буде на позиціях 02/24/2022 - мрія зеленої опи
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07.05.2022 22:26 Ответить
Інтерв'ю Лаврова. Оригінальна версія.

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07.05.2022 22:30 Ответить
є зелені крісла, зручні дорого - нада?
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07.05.2022 22:32 Ответить
Ти Рєзніков не далеко втік від коня.
Сиди- мовчи. Дадуть зброю- подякуй. Нє, ше теля в сраці, а Рєзніков бігом в телевізор. А завтра Ізраїль скаже що нічого не дасть і що будеш казати?
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07.05.2022 22:34 Ответить
Це що ж виходить - якби не тупість засмученого верблюда, то жиди б не зрозуміли шо ***** в чьомто віноват??? Ця війна показала хибність одного постулату: нема поганих націй, а є погані люди… Мадяри, серби, жиди, вірмени, китайози - все це виродки цивілізації на чолі з підарашними - окремий біологічний вид під назвою HOMO kaZAPIENS
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07.05.2022 22:35 Ответить
Якого вони патякають без кінця, куди не плюнь люди не відповідають зайнятим посадам.
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07.05.2022 22:38 Ответить
Міністр оборони Олексій Резніков заявив
 Міністр? Оборони? Резніков? Заявив? -- про Ізраіль?
...страшне...
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07.05.2022 22:41 Ответить
можна сказати, що постачання зброї з Ізраїлю - майже розв'язане питання", - пояснив міністр. Джерело:

Вот зачем такое говорить, если вопрос ещё не решён??? Где блин мозг???
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07.05.2022 22:44 Ответить
Резник, ты же сам еврей и прекрасно знаешь, что еврейское обещание ещё не означает женитьбы…
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07.05.2022 22:51 Ответить
це він для українців заявив, поц
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08.05.2022 09:13 Ответить
статейка старая...путинг выбачився, Изя снова в нейтралитете!
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07.05.2022 22:52 Ответить
х@йло потім вибачався перед ізраілем бо планував забрати війська з сирії і перекинути в Україну
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07.05.2022 22:57 Ответить
Треба ставит пам'ятник коню, з надписом "Лаврошадь"! Можливо ще героя дати, хочаб якогось анекдоту...
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07.05.2022 23:03 Ответить
"майже розв'язане"

Майже??? то якого хєра ти оприлюднюєш, якщо майже? Щоб рашисти перетерли і майже так і не переросло у реальні поставки, як це було з літаками?
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07.05.2022 23:18 Ответить
бо воно дебільне і плеще своїм "адвокатськи язиком"
Краще б засунув його в ствол гаубиці "дана", яка є в одному екземплярі і яку врятував Пашинський
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08.05.2022 09:16 Ответить
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07.05.2022 23:24 Ответить
сичаз кацапы научат аидов родину любить...

гэбня проведет беседы, часть забреют во солдаты...

паРаша уже окончательно превратилась в фашистское, нацистское государство.
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08.05.2022 01:53 Ответить
призвуть кацапомаланців воювати проти українських євреїв
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08.05.2022 09:17 Ответить
за цей запит потрібно автора нагородити званням героя росії з наданням звання генералісімуса
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08.05.2022 09:20 Ответить
Згідно пророцтва 3 Світова почнеться коли ********* нападе на Ізраїль.
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07.05.2022 23:28 Ответить
Немає такого пророцтва.
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07.05.2022 23:37 Ответить
Найбільшу допомогу яку може надати Ізраїль Україні це негайна репатріація всіх євреїв з Адміністрації ЗєПрєзідєнта та ЗєКабміна...
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07.05.2022 23:36 Ответить
Так вони не хочуть.
Ні одні, ні другі.
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08.05.2022 02:19 Ответить
Ławrow. Czytałem o nim. Niby inteligentny a jednak głupek.
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07.05.2022 23:55 Ответить
саме так, нiби iнтелигентний... лише схоже здалеку на iнтелигентного, доки не вiдкриє писка.
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08.05.2022 01:55 Ответить
Особа, що зберігає нейтралітет між ґвалтівником та жертвою, називається співучасником. Як мінімум, з моральноіточки зору.
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08.05.2022 03:36 Ответить
Зміна позиції Ізраіля вібудеться(уповному обсязі навряд,скоріше ніколи),тільки завдяки героїчному спротиву нашого народу.Якщо йдалі будуть вичікувать,бачачи як програє путін, опиняться у положенні європейських поганих хлопців,як Угорщина,Німеччина ,і головне залишаться без можливості і далі зароблять на Україні,та українцях ,а це "наше все",і в черзі за українською землею будуть далеко не перші (переглянути умови подальшого продажу зелі-до речі,так к слову),А то шо лавров чеше,шо з них за спрос,за Україну і не таке мелять. Як на руку ковінька- десь так.
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08.05.2022 07:17 Ответить
извинения приняли,но бритву тихо точим.
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08.05.2022 07:35 Ответить
 
 