Ізраїль зберігав нейтралітет, але антисемітські заяви Лаврова допомогли країні визначитися, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки антисемітським висловлюванням глави російського МЗС Сергія Лаврова питання постачання Україні зброї з Ізраїлю "майже розв’язане",

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами Резнікова, Ізраїль "тримав баланс", нейтралітет - "не з Україною і не з Росією". Однак Лавров "зробив максимум", щоб держава визначилася.

"Завдяки таким зусиллям "проукраїнськи налаштованого" міністра закордонних справ Росії, бо інакше його не назвеш, якщо він зробив максимум, щоб Ізраїль нарешті повернувся до нас. ... Він красунчик, я вважаю. Завдяки йому, можна сказати, що постачання зброї з Ізраїлю - майже розв’язане питання", - пояснив міністр.

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