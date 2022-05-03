РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6366 посетителей онлайн
Новости
39 027 124

Израиль решил увеличить военную помощь Украине после заявления Лаврова, - СМИ

ізраїль

Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине в войне с Россией. Одной из причин, по данным местных СМИ, стало недавнее оскорбительное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету Haaretz.

В Израиле отмечают, что увеличение помощи будет "существенным шагом", хотя никакое вооружение, которое могло бы помочь ВСУ проводить операции наступательного характера, поставлено не будет. Помощь не будет включать системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.

Как сообщает Haaretz, решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине, вероятно, явилось следствием охлаждения отношений Израиля с Кремлем.

Читайте также: Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами". Израиль обвинил его в расизме

Израильские официальные лица выразили возмущение комментариями Лаврова, а министр иностранных дел Яир Лапид назвал их "непростительными и возмутительными".

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что такие высказывания российского чиновника возмутительны.

Также посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что заявления официальных российских лиц о том, что Израиль поддерживает якобы "неонацистский режим" в Киеве, а также использование аналогий с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста. Израильская сторона принципиально осуждает вторжение России.

Также читайте: Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

антисемитизм (230) евреи (312) Израиль (1936) Лавров Сергей (2318)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+103
Дякую, ЛОШАДЬ!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:11
+78
Маємо свого агента в мордорі.
Давай, конячно, вйо! - ше про китайців щось розкажи - вкрай потрібно.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:18
+50
Выступление министра Лаврова оказалось удивительно эффективным. Израиль экстренно снял запрет странам Балтии на поставку в Украину его противотанковых ракет СПАЙК. Всего пару слов унылой лошади и такой эффект! Дебил, ***...
показать весь комментарий
03.05.2022 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ціла купа антиізраїльських коментів від осіб, які вдають із себе "патріотів", говорить про те, що кацапська агентура працює і не спиняється. Починають скиглити про те, як Ізраїль мав особливі стосунки із Рф раніше. Ніби Україна не мала таких стосунків. І ніби Ізраїль не оточений з усіх сторін проросійськими бойовиками, а жив на безтурботному острові й тільки про те й думав, як спровокувати черговий напад на себе. А ми точно так само вдавали, що все добре, і не визнавали (та не визнаємо до сьогодні, до речі) Єрусалим столицею, бо ж хочемо продавати горох арабам. То євреї дурні, а ми розумні? Чи прикидаємося?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:25 Ответить
Іронія у тому, що існують кацапи, які "стали" євреямі за документами задля отримання ізраїльського громадянства. Колись, ще до війни, довелося особисто із такими спілкуватися - їхній світогляд, це щось. Не знаю, чи формально вони підпадають під визначення антисемітизму
показать весь комментарий
03.05.2022 17:29 Ответить
Хороший конь))),жги на жёлтую Рассу!
показать весь комментарий
03.05.2022 17:41 Ответить
Лавров, давай что-нибудь, о Британии и США в ядерный пепел - нам Патриоты и авиация нужна. Ну и персам, арабам, китайцам и индусам выскажи то, что ты о них думаешь. Я знаю, ты можешь. Дебил, бл...(с)
показать весь комментарий
03.05.2022 17:58 Ответить
Неодноразово припускали, що пу Агент НАТО. Так виявляється і лавров Агент Держдепа.
показать весь комментарий
03.05.2022 18:04 Ответить
Большого эффекта не будет. Но лекарства, связь, оптика, тепловизоры, автотранспорт, развед беспилотники взводного уровня лишними точно не будут.
показать весь комментарий
03.05.2022 18:12 Ответить
Жидам і коняка в своєму репертуарі. Один спочатку говорить, потім думає, другі спочатку говорять, потім..... забувають, що вони,там, згарячу понаобіцяли.
показать весь комментарий
03.05.2022 18:17 Ответить
Давай, коняка, не зупиняйся!
Бо нам потрібна й наступальна зброя від Ізраелю і ППО
показать весь комментарий
03.05.2022 18:18 Ответить
Лавров прекрасно знает, что Мордор держит за яйца Израиль "иранским вопросом". Поэтому и делает подобные заявления не опасаясь последствий. Что и подтвердила реакция Израиля: " ...висловили обурення ..."
показать весь комментарий
03.05.2022 18:48 Ответить
Не забувайте приказку "ворог мого ворога - мій друг". Мільярд з лишнім мусульман, які традиційно не ******* євреїв, дуже швидко стануть на сторону того, хто буде у конфронтації з ізраїлем. Мордор лише виграє від такого конфлікту, на мою думку, добре зрежисованого, не виключено, з допомогою самого ізраїлю.
Якби від такої єврейської допомоги нам не стало гірше. Краще б араби нафтою та газом допомагали.
показать весь комментарий
03.05.2022 18:49 Ответить
арабы пока только русским помогают...
показать весь комментарий
03.05.2022 21:49 Ответить
Араби здебільшого за тих, хто проти США і Заходу. Хочете арабів - сваріться з США і набивайтеся в товариші до рф. Шось не тоє?
показать весь комментарий
03.05.2022 21:51 Ответить
Интересно есть ли в Израиля свой интерес к войне?
показать весь комментарий
03.05.2022 18:52 Ответить
Допомога по-єврейськи.

"жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру, поставлено не буде.

Допомога не включатиме системи ППО, ******* озброєння та ударні системи".
Джерело:
показать весь комментарий
03.05.2022 19:12 Ответить
пришлют на один ящик кошерной консервы больше? Да сглотнули евреи, как обычно. И еще сглотнут не раз. Они боятся лаптеногих как огня.
показать весь комментарий
03.05.2022 19:54 Ответить
Рашка настроила против себя почти всех. Осталось Лаврову ещё против Китая высказаться
показать весь комментарий
03.05.2022 19:58 Ответить
Лошадь договорится ,что спайки ,хороны ,луны ,кипот барзель окажутся на фронте.
показать весь комментарий
03.05.2022 20:01 Ответить
Може бути, євреї ще українських поліцаїв не забули?
показать весь комментарий
03.05.2022 20:23 Ответить
если бы не блокировали или разблокировали поставки ПТРК "Спайк" третьими странами.... ээх.. Израиль...
из птрк "Спайк" можно ювелирно попасть не только в танк, но именно в конкретную цель на танке. Версия NLOS вообще летит на 25-30км.
показать весь комментарий
03.05.2022 20:30 Ответить
Знову 5000 касок...оце так допомогу,ай спасіба
показать весь комментарий
03.05.2022 20:41 Ответить
Решить - это решить. А увеличить помощь - это увеличить.
Почувствуйте разницу.
показать весь комментарий
03.05.2022 21:04 Ответить
израиль в принципе горд тем, что обдуривший столько миллионов немцев был сыном еврейки!!! но! на каком основании какой-то лавров обсуждает эту тему??? у него тоже мама еврейка? а если нет,то это вообще не его дело! была у гитлера мама или не было у гитлера мамы это никого не касается,а тем более если есть вопрос к её принадлежности к синагоге!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 21:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 