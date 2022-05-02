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Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами". Израиль обвинил его в расизме

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "самыми ярыми антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид обвинил Лаврова в расизме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.

Скандальное заявление главный российский дипломат сделал в интервью итальянской телекомпании Mediasat 1 мая. Лавров сказал: "Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он – еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят".

Смотрите: РФ требует от Украины не сдаться, а прекратить сопротивление, - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел Израиля ответил на слова Лаврова гневным постом в Twitter.

"Высказывания министра иностранных дел Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – заявил Лапид.

Председатель правления мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян назвал слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".

Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИД: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ошибочным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".

антисемитизм (230) Израиль (1936) Лавров Сергей (2318) россия (96001)


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Топ комментарии
+76
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02.05.2022 11:20
+50
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02.05.2022 11:18
+48
С кем ещё не поссорилась рашка, благодаря кремлёвским дебилам?
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02.05.2022 11:19
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У-у-у... Пішло гівно по трубах!!!
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02.05.2022 12:43 Ответить
Онагр мечется в стойле))
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02.05.2022 12:45 Ответить
КРЕМЛІВСЬКА КОБИЛА МОЧИТ ІЗРАЇЛЬ, А НЄХ СИДІТИ *** НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ.
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02.05.2022 12:55 Ответить
Базар базаром. А ввести проти мордору санкції по дорослому слабо? Або хоча б на рівні США І Британії? Що гешефт пропадає? Ото ж бо й воно. Як кажуть ваші кацапські партнер:"П...дєть-не мєшки ворочать".
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02.05.2022 13:11 Ответить
Юдин о привержености Гитлеру говорит прямым текстом, и его сложно назвать манипулятором

https://www.youtube.com/watch?v=BNTDs8x2Zwk&t=4410s
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02.05.2022 14:01 Ответить
Для орків - безвіз з 2008 року і до сих пір без обмежень, а також прямі рейси москва- тель -авів. Для українців - з березня скасовано безвіз.
Це ізраїль.
Не здивуюсь, як цей лапід завтра буде вибачатися перед лавровим, і заявить, що таки-так у гітлера знайшли єврейське коріння.
Це сьогоднішній ізраїль.
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02.05.2022 14:08 Ответить
Шекель котується вище за честь і павду. Хуцпа дієвий інструмент поки живі євреї.
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02.05.2022 14:13 Ответить
Люблю такі суперечки
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02.05.2022 14:55 Ответить
Во -во пупком связаны?
Чем?Могилой Цадика Нахмана?Или президентом -евреем и его командой на 90 процентов евреями,избранными 73 процентами населения?Или может олигархами -евреями-коломойским,суркисами ,фирташами и т.п.
Где на Украине ущемляются евреи?
Так что уважаемый заткните хлебало и пишите на рашковских сайтиках про ущемления .
А ещё лучше зайдите на сайт ru-an.info- и почитайте ,что там про иудеев расписывают рашкованы
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02.05.2022 21:01 Ответить
Коняка просить санкцій від Ізраілю а вони все не дають.
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02.05.2022 15:48 Ответить
Скоро ***** для понта долбанет ракетой по Израилю вместо хамаса так же как и по Гутиерешу. Израиль выразит глубокую озабоченность. Не тот уже Израиль.
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02.05.2022 21:58 Ответить
Лошадь-полуГрузин-полуДебил.
У нас президент -- еврей, и шо??????????
Так у нас все решается...любые вопросы, любые запросы.....
А у вас....дебилы бл**дь??!!!!
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02.05.2022 22:15 Ответить
так израилю и надо.
Пусть сосут у кацапов дальше....
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03.05.2022 00:17 Ответить
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