Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами". Израиль обвинил его в расизме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "самыми ярыми антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид обвинил Лаврова в расизме.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.
Скандальное заявление главный российский дипломат сделал в интервью итальянской телекомпании Mediasat 1 мая. Лавров сказал: "Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он – еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят".
Министр иностранных дел Израиля ответил на слова Лаврова гневным постом в Twitter.
"Высказывания министра иностранных дел Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – заявил Лапид.
Председатель правления мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян назвал слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".
Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИД: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ошибочным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".
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Це ізраїль.
Не здивуюсь, як цей лапід завтра буде вибачатися перед лавровим, і заявить, що таки-так у гітлера знайшли єврейське коріння.
Це сьогоднішній ізраїль.
Чем?Могилой Цадика Нахмана?Или президентом -евреем и его командой на 90 процентов евреями,избранными 73 процентами населения?Или может олигархами -евреями-коломойским,суркисами ,фирташами и т.п.
Где на Украине ущемляются евреи?
Так что уважаемый заткните хлебало и пишите на рашковских сайтиках про ущемления .
А ещё лучше зайдите на сайт ru-an.info- и почитайте ,что там про иудеев расписывают рашкованы
У нас президент -- еврей, и шо??????????
Так у нас все решается...любые вопросы, любые запросы.....
А у вас....дебилы бл**дь??!!!!
Пусть сосут у кацапов дальше....