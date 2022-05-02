Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами". Ізраїль звинуватив його в расизмі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, намагаючись довести необхідність "денацифікації" України, яка має президента-єврея, назвав євреїв "найбільшими антисемітами" і заявив про те, що "у Гітлера була єврейська кров". Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід у відповідь звинуватив Лаврова в расизмі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.
Скандальну заяву головний російський дипломат зробив в інтерв’ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня. Лавров сказав: "Він [Зеленський] висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть".
Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на слова Лаврова гнівним дописом у Twitter.
"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", – заявив Лапід.
Голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова Лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованою, небезпечною маячнею, яка заслуговує на засудження".
Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського МЗС: "У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну Лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом".
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Це ізраїль.
Не здивуюсь, як цей лапід завтра буде вибачатися перед лавровим, і заявить, що таки-так у гітлера знайшли єврейське коріння.
Це сьогоднішній ізраїль.
Чем?Могилой Цадика Нахмана?Или президентом -евреем и его командой на 90 процентов евреями,избранными 73 процентами населения?Или может олигархами -евреями-коломойским,суркисами ,фирташами и т.п.
Где на Украине ущемляются евреи?
Так что уважаемый заткните хлебало и пишите на рашковских сайтиках про ущемления .
А ещё лучше зайдите на сайт ru-an.info- и почитайте ,что там про иудеев расписывают рашкованы
У нас президент -- еврей, и шо??????????
Так у нас все решается...любые вопросы, любые запросы.....
А у вас....дебилы бл**дь??!!!!
Пусть сосут у кацапов дальше....