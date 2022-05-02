Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами". Ізраїль звинуватив його в расизмі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, намагаючись довести необхідність "денацифікації" України, яка має президента-єврея, назвав євреїв "найбільшими антисемітами" і заявив про те, що "у Гітлера була єврейська кров". Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід у відповідь звинуватив Лаврова в расизмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.

Скандальну заяву головний російський дипломат зробив в інтерв’ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня. Лавров сказав: "Він [Зеленський] висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть".

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Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на слова Лаврова гнівним дописом у Twitter.

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", – заявив Лапід.

Голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова Лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованою, небезпечною маячнею, яка заслуговує на засудження".

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Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського МЗС: "У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну Лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом".