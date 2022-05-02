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Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами". Ізраїль звинуватив його в расизмі

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, намагаючись довести необхідність "денацифікації" України, яка має президента-єврея, назвав євреїв "найбільшими антисемітами" і заявив про те, що "у Гітлера була єврейська кров". Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід у відповідь звинуватив Лаврова в расизмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.

Скандальну заяву головний російський дипломат зробив в інтерв’ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня. Лавров сказав: "Він [Зеленський] висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть".

Дивіться: РФ вимагає від України не здатися, а припинити опір, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на слова Лаврова гнівним дописом у Twitter.

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", – заявив Лапід.

Голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова Лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованою, небезпечною маячнею, яка заслуговує на засудження".

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Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського МЗС: "У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну Лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом".

Автор: 

антисемітизм (123) Ізраїль (1654) Лавров Сергій (1604) росія (65829)


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Топ коментарі
+76
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02.05.2022 11:20
+50
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02.05.2022 11:18
+48
С кем ещё не поссорилась рашка, благодаря кремлёвским дебилам?
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02.05.2022 11:19
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У-у-у... Пішло гівно по трубах!!!
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02.05.2022 12:43 Відповісти
Онагр мечется в стойле))
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02.05.2022 12:45 Відповісти
КРЕМЛІВСЬКА КОБИЛА МОЧИТ ІЗРАЇЛЬ, А НЄХ СИДІТИ *** НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ.
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02.05.2022 12:55 Відповісти
Базар базаром. А ввести проти мордору санкції по дорослому слабо? Або хоча б на рівні США І Британії? Що гешефт пропадає? Ото ж бо й воно. Як кажуть ваші кацапські партнер:"П...дєть-не мєшки ворочать".
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02.05.2022 13:11 Відповісти
Юдин о привержености Гитлеру говорит прямым текстом, и его сложно назвать манипулятором

https://www.youtube.com/watch?v=BNTDs8x2Zwk&t=4410s
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02.05.2022 14:01 Відповісти
Для орків - безвіз з 2008 року і до сих пір без обмежень, а також прямі рейси москва- тель -авів. Для українців - з березня скасовано безвіз.
Це ізраїль.
Не здивуюсь, як цей лапід завтра буде вибачатися перед лавровим, і заявить, що таки-так у гітлера знайшли єврейське коріння.
Це сьогоднішній ізраїль.
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02.05.2022 14:08 Відповісти
Шекель котується вище за честь і павду. Хуцпа дієвий інструмент поки живі євреї.
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02.05.2022 14:13 Відповісти
Люблю такі суперечки
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02.05.2022 14:55 Відповісти
Во -во пупком связаны?
Чем?Могилой Цадика Нахмана?Или президентом -евреем и его командой на 90 процентов евреями,избранными 73 процентами населения?Или может олигархами -евреями-коломойским,суркисами ,фирташами и т.п.
Где на Украине ущемляются евреи?
Так что уважаемый заткните хлебало и пишите на рашковских сайтиках про ущемления .
А ещё лучше зайдите на сайт ru-an.info- и почитайте ,что там про иудеев расписывают рашкованы
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02.05.2022 21:01 Відповісти
Коняка просить санкцій від Ізраілю а вони все не дають.
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02.05.2022 15:48 Відповісти
Скоро ***** для понта долбанет ракетой по Израилю вместо хамаса так же как и по Гутиерешу. Израиль выразит глубокую озабоченность. Не тот уже Израиль.
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02.05.2022 21:58 Відповісти
Лошадь-полуГрузин-полуДебил.
У нас президент -- еврей, и шо??????????
Так у нас все решается...любые вопросы, любые запросы.....
А у вас....дебилы бл**дь??!!!!
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02.05.2022 22:15 Відповісти
так израилю и надо.
Пусть сосут у кацапов дальше....
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03.05.2022 00:17 Відповісти
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