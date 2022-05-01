РФ вимагає від України не здатися, а припинити опір, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає від України не здатися, а припинити опір.

Про це іформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми не вимагаємо, щоб Зеленський здавався. Вимагаємо, щоб він наказав відпустити всіх цивільних і припинити опір", – сказав Лавров.

За його словами, мирні перемовини з Україною розвиваються не так, як сподівалася Росія, тому що у Зеленського "сім п'ятниць на тижні" і він нібито може протягом дня змінити свою позицію кілька разів.

"На прохання Зеленського ми погодилися переговори, вони почали розвиватися. У березні у Стамбулі на зустрічі переговорників намітилися деякі контури домовленостей. Зараз вони намагаються вже по-іншому вибудовувати переговори. Коли Зеленський заявив, що він готовий до нейтрального позаблокового статусу України, ми це вітали. Але після цього його міністри, голова парламенту України стали заявляти, що вони отримають гарантії безпеки, але ціль вступу до НАТО (як записано в їхній конституції) вони збережуть", – поскаржився Лавров.

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