РФ вимагає від України не здатися, а припинити опір, - Лавров. ВIДЕО
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає від України не здатися, а припинити опір.
Про це іформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Ми не вимагаємо, щоб Зеленський здавався. Вимагаємо, щоб він наказав відпустити всіх цивільних і припинити опір", – сказав Лавров.
За його словами, мирні перемовини з Україною розвиваються не так, як сподівалася Росія, тому що у Зеленського "сім п'ятниць на тижні" і він нібито може протягом дня змінити свою позицію кілька разів.
"На прохання Зеленського ми погодилися переговори, вони почали розвиватися. У березні у Стамбулі на зустрічі переговорників намітилися деякі контури домовленостей. Зараз вони намагаються вже по-іншому вибудовувати переговори. Коли Зеленський заявив, що він готовий до нейтрального позаблокового статусу України, ми це вітали. Але після цього його міністри, голова парламенту України стали заявляти, що вони отримають гарантії безпеки, але ціль вступу до НАТО (як записано в їхній конституції) вони збережуть", – поскаржився Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо в когось виникають хоч якісь сумніви, мовляв, а може треба дійсно припинити. Якщо в когось провали в пам`яті він не пам`ятає ні 800-ліьню, ні 300-літню ні навіть столітню історію. Якщо хтось не чув про жахіття 32-33 років, про колективізацію і індустріалізацію... Ну, є в нас такі персонажі, дохрена в нас таки, на жаль. то нехай просто ознайомиться з тим, що орки натворили в Бучі, Ірпіні, на Чернігівщині... Це і є те, про що та коняка свистить. Те, що творилось сьогодні тут, до речі, те саме пережили на Заході України в 39-му і в кінці сорокових та на початку 50-х. Абсолютно, один в один. ні методи ні засоби в орди ж не змінюються впродовж віків.
Ну і ще, про що та лавруша свистить. А свистить вона про договорняк. Договорняк між зеленою мерзотою. ну, тою, що в нас у владі, і кацапами. І от сіли і всілякі арахамії з подляками добазарись, порєшалі, але тут приїхав дядько Борис і дав звіздюлей. І якщо хтось надіється, що від того рєшалово не було б стільки смертей і бід, ну то, на кінець, ввімкніть мозок і таки прочитайте нашу історію.
-А какая разница?
-Разница коренная
(осторожно модерн 2)
все жили более менее спокойно
даже в захваченном луганске и донецке
как пришла рашен федерашен
то сразу "надо обеспечить безопасность"
ваша рашка и есть главная опасность для рядом находящихся стран и народов внутри рашки
Не чинити опір - як і було домовлено з ОПою на початку.
Они считают, исходя из своих реалий, что всё и всегда решает единолично президент, как это происходит у них.
Там ведь нет гражданского общества.
Поэтому они не понимают, что любой украинский президент может хотеть и обещать что угодно, но не в его власти выполнить свои хотелки.
В Украине президент будет делать то, что примет общество, во всяком случае его активная часть.
Иначе очень скоро перестанет быть президентом.
Наш артист может всё бы и порешал так, как планировал и о чем его арахамии договаривались с россиянами, но именно как артист улавливает эмоцию публики и вынужден действовать исключительно с учетом настроений в обществе.
Россияне этого не понимают, отсюда и раздражение тем, что Зеленский не выполняет первоначальные обещания.
https://glavred.info/opinions/authors/1841-yuriy-raduhin.html
https://glavred.info/opinions/authors/1841-yuriy-raduhin.html https://glavred.info/opinions/authors/1841-yuriy-raduhin.html Юрий Радухин
публицист, политический эксперт
1 мая 2022, 13:18
Хозяин кремлёвской табуретки по определению не может быть виноват в провале войны в Украине. Поэтому в истеблишменте эрэфии активно развивается поиск виновных.
В конце 80-х годов в тусовке московского офисного планктона появилась новая восходящая звёздочка - владик сурков.
Десять лет звёздочка суркова блуждала в мире пиара и коммуникаций денежных окологосударственных и олигархических корпораций. Пока к концу 1999 года славочка не занял должность заместителя руководителя Администрации президента Ельцина.
В 2000-ом году сурков не оставлял стен кремлёвских коридоров и занимался креативом партийных проектов "родина", "единство" и т.д. С марта 2004 года славик занял должность заместителя главы Администрации президента путина и курировал вопросы внутренней политики, федеральных и межнациональных отношений. Вот здесь таланты славика раскрылись в полном объёме. По мнению Михаила Ходорковского, сурков - "исключительно одарённый пиарщик" и "очень талантливый креативщик", которому за талант можно простить всё или почти всё (сурков работал у Ходорковского в Менатепе с середины 90-х).
славочка, будучи неплохим психологом, точно просчитал психологию путина. Примитивный мозг чекиста стал лёгким достоянием креативного пиарщика. Тогда стали появляться первые главы концепции "Вернём рассеи границы сесесера".
Перу суркова принадлежит пресловутая речь путина в Мюнхене 2007 года. А дальше всё пошло как по писанным нотам. В 2008 году Грузия.
В 2014 - "Украинская весна", Крым и Донбасс в Украине.
сурков креативно подошёл к развитию концепции "русскага мира" классика шовинизма дугина. владик вывел концепцию дугина на прикладные практические рельсы.
путин в своём советнике суркове души не чаял. Он стал для бункерного пациента самым доверенным обитателем Кремля.
Симбиоз креативных талантов и бескорыстная любовь к большим деньгам позволили суркову сделать блестящую государеву карьеру. Заржавевший, покрывшийся плесенью и паутиной дугин - загибался в аскезе фанатика "русскага мира", когда на помощь пришёл креативный эстет сурков, изучивший досконально кремлёвский маркетинг.
славик без труда втюхивал проекты гигантских бюджетов, в которые моментально влюблялся путин. Высоко креативный человек и эстет, создавший такие грубо примитивные огранки как "наши", "единая рассея" и т.д. - нравился путину с уровнем эстетики семилетнего мальчика и с образованием чекиста. Президент путин был просто восхищён творчеством суркова и за каждую его сказку щедро насыпал из казённого сундука сколько угодно душе военного и политического фантаста-сказочника. А угодно суркова душе было... немерено много.
путину кортило всё начать с Украины. Он жил покорением нашей страны и процесс приобрёл патологический характер навязчивых бредовых идей. Поэтому сурков быстро смекнул, что после Грузии есть смысл заняться Украиной. Политические аппетитные сказки и фантастику про Украину славик строчил быстро, но чтобы освоить (разворовать) планируемый бюджет в $10 млрд необходимы были компаньоны.
Тогда и образовалась могучая троица по разводу путина на бабки. пурков идеолог, генерал ФСБ сирожа беседа разработчик планирования и исполнитель спецопераций на территории Украины, царский кум витя медведчук координатор-распорядитель денег по территории Украины. Вступив в сговор, с хозяином кремля особо приближённая троица стала играть в классические напёрстки. сурков крутит их на станке, а беседа и медведчук играли роль зазывал.
Агентурная работа требовала самоотдачи и тщательности. Поэтому запланировали и расписали на огромную Украину широкую густую сеть подполья пятой колонны (для надёжности), существовавшую виртуально только на бумаге. Где создано было по регионам 100 организаций - писали 1000. Кто и как проверит? Страна большая - работы много, мероприятия, печатная продукция, просветительская агит-литература, кадровая вербовка активной агентуры т.д. И добрый царь надувал им в мешки деньги пульверизаторами сколько надо.
Последние тома сказок и фантастических рассказов суркова "Об Украине" при чтении вызывали у Сцаря оргазм. Он закрывал глаза и представлял написанное в реальной жизни. А там... всё в цветах и больших караваях с солью. ХАхлы в шароварах приклонили колено и вручают путину ключ от Киева. На Крещатике вся техника готова к параду и народ хором кричит "путЕн прийди", "спасибо отец родной за всё", целуя при этом на коленях царские руки. Пора (!) - подумал Сцарь. И сурков, и беседа, и кум витя медведчук - пишут и говорят, что всё готово. Ребята славно поработали - радовался путин, как ребёнок. Пора выступать на Украину - решил бункерный торчок!..
Аннексия Крыма без единого выстрела в 2014 году и оккупация Донбасса в течении восьми лет... Всё придавало реальность политической фантастике слвавика, и уверенности путину в успехе блицкрига в течении 72 часов. Блистательная победа над Украиной уже была в кармане повелителя мира.
Правда, путин не знал, что ближайшие соратники развели его как последнего якутского лоха и миллиарды стырили. А в Украине и Киеве путина ждут не цветы, а объединённый украинский народ и лучшая сильно мотивированная армия Европы. Уже частично вооружённая современным оружием западных партнёров стандартов НАТО.
В результате кровавый сказочник-фантаст сурков сидит вместе с генералом беседой в пыточной Лефортовской тюрьмы в маас-кве.
Кум медведчук арестован в Киеве и ехать по обмену на маас-кву боится. Всё же на много денег он помогал швырнуть и кинул своего любимого кума. Где о своей равной доле тоже не забыл.
По информации людей осведомлённых, опричники взбесившегося бункерного тирана выбивают из аферистов-фантастов вместе с мозгами все их креативные таланты. Ведь хозяин кремлёвской табуретки по определению не может быть виноват в провале войны в Украине. Поэтому в истеблишменте раши активно развивается поиск виновных и ловля ведьм. ФСБ во всём пытается обвинить Минобороны, а последние в долгу не остаются. В политической элите расширяется раскол и противостояние. Политический кризис в раше углубляется с геометрической прогрессией.
С другой стороны, в течении двух месяцев Запад консолидировался, создав в Рамштайне антипутинскую военно-политическую коалицию.
Запад накинул на шею бункерному торчку петлю Адских санкций и почти выбил из под ног висельника табуретку.
Петля на шее самоубийцы с каждым днём затягивается всё туже.
Груз санкций на холке рассеи к концу лета окончательно вобьёт огромный осиновый кол в гроб рассеянской экономики. Остановка промышленности, массовая безработица и острый дефицит товаров первой необходимости - на фоне безальтернативного поражения эрэфии на украинском фронте и беспрецедентного количества грузов 200 на рассею... даже массовую тупую чернь рабов выведет на улицу по всей эрэфии. Наступит исторический момент, когда оппозиционная элита (чиновники, олигархи), генералитет армии и взбунтовавшийся народ - сольются воедино. Случится тот самый беспощадный всерассейский бунт и переворот. Но даже до этого дело может не дойти.
Ядерные угрозы, которыми путин и его боярский козлятник постоянно пугает мир, уже, как прежде, не действуют на Запад. Здесь кардинально пересмотрены союзниками подходы, и Запад дальше отступать не намерен. Некуда! Теперь каждая ядерная угроза путина рассматривается в Вашингтоне, Лондоне и Евросоюзе... Как публичное признание бункерного сидельца совершить самоубийство и навсегда покончить с рассеей в нынешних её границах. путин и имперский шовинистический режим государственности эрэфии наконец прекратят своё существование. Только тогда международное сообщество и миропорядок получат стабильность, а система коллективной безопасности сумеет обеспечить её гарантии.
путин остался верен себе. Чтобы он не вершил, он всегда получает кардинально противоположный от ожидаемого результат. Денацификация и демилитаризация Украины обернулась оными для самой рассеи. Украинская армия семимильными шагами переходит на стандарты НАТО, перевооружаясь последними современными образцами натовского оружия. В Рамштайне создан антипутинской военно-политический блок сорока стран Союзников, всесторонне поддерживающих Украину.
Задача Блока - изолировать, ослабить и уничтожить путинский режим. В США принят закон "О Ленд-лизе Украине". Что означает своевременные поставки востребованного Украиной количества и качества вооружения в неограниченном ассортименте (кроме ядерного). Жаль что такое решение принято нашими Партнёрами с большим опозданием. Здесь каждый день опоздания стоит десятки и сотни жизней украинцев, разрушением инфраструктуры Украины.
путин уже уничтожил рассею и совершил политическое самоубийство.
Мир не намерен простить военному преступнику путину и его клике совершённые в Украине преступления. Это значило бы для международного сообщества участвовать в разрушении существующего миропорядка, Гарантий Безопасности и стабильности - в Мире. Поэтому, процесс осуждения путинского режима обяза