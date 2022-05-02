РФ требует от Украины не сдаться, а прекратить сопротивление, - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует от Украины не сдаться, а прекратить сопротивление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Требуем, чтобы он приказал отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", – сказал Лавров.

По его словам, мирные переговоры с Украиной развиваются не так, как надеялась Россия, потому что у Зеленского "семь пятниц на неделе" и он якобы может в течение дня изменить свою позицию несколько раз.

"По просьбе Зеленского мы согласились на переговоры, они начали развиваться. В марте в Стамбуле на встрече переговорщиков наметились некоторые контуры договоренностей. Сейчас они пробуют уже по-другому выстраивать переговоры. Когда Зеленский заявил, что готов к нейтральному внеблоковому статусу Украины, мы это приветствовали. Но после этого его министры, глава парламента Украины стали заявлять, что они получат гарантии безопасности, но цель вступления в НАТО (как записано в их конституции) они сохранят", – пожаловался Лавров.

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