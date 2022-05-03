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Ізраїль вирішив збільшити військову допомогу Україні після заяви Лаврова, - ЗМІ

ізраїль

Ізраїль ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні у війні з Росією. Однією з причин, за даними місцевих ЗМІ, стала нещодавня образлива заява очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеву газету Haaretz.

В Ізраїлі зазначають, що збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру, поставлено не буде. Допомога не включатиме системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.

Як повідомляє Haaretz, рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні, ймовірно, стало наслідком охолодження відносин Ізраїлю із Кремлем.

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Ізраїльські офіційні особи висловили обурення коментарями Лаврова, а міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав їх "непрощенними та обурливими".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзатятішими антисемітами. Ізраїль заявив, що такі висловлювання російського чиновника є обурливими.

Також посол Ізраїлю Міхаель Бродський заявив, що заяви офіційних російських осіб про те, що Ізраїль підтримує нібито "неонацистський режим" у Києві, а також взагалі використання аналогій із нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту. Ізраїльська сторона принципово засуджує вторгнення Росії.

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Автор: 

антисемітизм (123) євреї (125) Ізраїль (1654) Лавров Сергій (1604)


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Топ коментарі
+103
Дякую, ЛОШАДЬ!!!
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03.05.2022 16:11
+78
Маємо свого агента в мордорі.
Давай, конячно, вйо! - ше про китайців щось розкажи - вкрай потрібно.
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03.05.2022 16:18
+50
Выступление министра Лаврова оказалось удивительно эффективным. Израиль экстренно снял запрет странам Балтии на поставку в Украину его противотанковых ракет СПАЙК. Всего пару слов унылой лошади и такой эффект! Дебил, ***...
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03.05.2022 16:37
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Сторінка 2 з 2
Ціла купа антиізраїльських коментів від осіб, які вдають із себе "патріотів", говорить про те, що кацапська агентура працює і не спиняється. Починають скиглити про те, як Ізраїль мав особливі стосунки із Рф раніше. Ніби Україна не мала таких стосунків. І ніби Ізраїль не оточений з усіх сторін проросійськими бойовиками, а жив на безтурботному острові й тільки про те й думав, як спровокувати черговий напад на себе. А ми точно так само вдавали, що все добре, і не визнавали (та не визнаємо до сьогодні, до речі) Єрусалим столицею, бо ж хочемо продавати горох арабам. То євреї дурні, а ми розумні? Чи прикидаємося?
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03.05.2022 17:25 Відповісти
Іронія у тому, що існують кацапи, які "стали" євреямі за документами задля отримання ізраїльського громадянства. Колись, ще до війни, довелося особисто із такими спілкуватися - їхній світогляд, це щось. Не знаю, чи формально вони підпадають під визначення антисемітизму
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03.05.2022 17:29 Відповісти
Хороший конь))),жги на жёлтую Рассу!
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03.05.2022 17:41 Відповісти
Лавров, давай что-нибудь, о Британии и США в ядерный пепел - нам Патриоты и авиация нужна. Ну и персам, арабам, китайцам и индусам выскажи то, что ты о них думаешь. Я знаю, ты можешь. Дебил, бл...(с)
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03.05.2022 17:58 Відповісти
Неодноразово припускали, що пу Агент НАТО. Так виявляється і лавров Агент Держдепа.
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03.05.2022 18:04 Відповісти
Большого эффекта не будет. Но лекарства, связь, оптика, тепловизоры, автотранспорт, развед беспилотники взводного уровня лишними точно не будут.
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03.05.2022 18:12 Відповісти
Жидам і коняка в своєму репертуарі. Один спочатку говорить, потім думає, другі спочатку говорять, потім..... забувають, що вони,там, згарячу понаобіцяли.
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03.05.2022 18:17 Відповісти
Давай, коняка, не зупиняйся!
Бо нам потрібна й наступальна зброя від Ізраелю і ППО
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03.05.2022 18:18 Відповісти
Лавров прекрасно знает, что Мордор держит за яйца Израиль "иранским вопросом". Поэтому и делает подобные заявления не опасаясь последствий. Что и подтвердила реакция Израиля: " ...висловили обурення ..."
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03.05.2022 18:48 Відповісти
Не забувайте приказку "ворог мого ворога - мій друг". Мільярд з лишнім мусульман, які традиційно не ******* євреїв, дуже швидко стануть на сторону того, хто буде у конфронтації з ізраїлем. Мордор лише виграє від такого конфлікту, на мою думку, добре зрежисованого, не виключено, з допомогою самого ізраїлю.
Якби від такої єврейської допомоги нам не стало гірше. Краще б араби нафтою та газом допомагали.
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03.05.2022 18:49 Відповісти
арабы пока только русским помогают...
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03.05.2022 21:49 Відповісти
Араби здебільшого за тих, хто проти США і Заходу. Хочете арабів - сваріться з США і набивайтеся в товариші до рф. Шось не тоє?
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03.05.2022 21:51 Відповісти
Интересно есть ли в Израиля свой интерес к войне?
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03.05.2022 18:52 Відповісти
Допомога по-єврейськи.

"жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру, поставлено не буде.

Допомога не включатиме системи ППО, ******* озброєння та ударні системи".
Джерело:
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03.05.2022 19:12 Відповісти
пришлют на один ящик кошерной консервы больше? Да сглотнули евреи, как обычно. И еще сглотнут не раз. Они боятся лаптеногих как огня.
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03.05.2022 19:54 Відповісти
Рашка настроила против себя почти всех. Осталось Лаврову ещё против Китая высказаться
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03.05.2022 19:58 Відповісти
Лошадь договорится ,что спайки ,хороны ,луны ,кипот барзель окажутся на фронте.
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03.05.2022 20:01 Відповісти
Може бути, євреї ще українських поліцаїв не забули?
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03.05.2022 20:23 Відповісти
если бы не блокировали или разблокировали поставки ПТРК "Спайк" третьими странами.... ээх.. Израиль...
из птрк "Спайк" можно ювелирно попасть не только в танк, но именно в конкретную цель на танке. Версия NLOS вообще летит на 25-30км.
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03.05.2022 20:30 Відповісти
Знову 5000 касок...оце так допомогу,ай спасіба
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03.05.2022 20:41 Відповісти
Решить - это решить. А увеличить помощь - это увеличить.
Почувствуйте разницу.
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03.05.2022 21:04 Відповісти
израиль в принципе горд тем, что обдуривший столько миллионов немцев был сыном еврейки!!! но! на каком основании какой-то лавров обсуждает эту тему??? у него тоже мама еврейка? а если нет,то это вообще не его дело! была у гитлера мама или не было у гитлера мамы это никого не касается,а тем более если есть вопрос к её принадлежности к синагоге!!!
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03.05.2022 21:51 Відповісти
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