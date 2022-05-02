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Лавров не зміг приховати глибокий антисемітизм російських еліт, - Кулеба

лавров,кулеба

Висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.

Про це пише у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр Лавров не зміг приховати антисемітизм російських еліт, що глибоко укорінився. Його мерзенні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - написав Кулеба.

Раніше в інтерв'ю телекомпанії Mediaset Лавров сказав: "Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть".

Також читайте: Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами". Ізраїль звинуватив його в расизмі

Автор: 

антисемітизм (123) Лавров Сергій (1604) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+20
- Ти фашист та бандерівець!
- Так, я знаю, в нас тут вся синагога ними наповнена.
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02.05.2022 13:15
+18
ышо одна пАбеда на дипломатическом фронте
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02.05.2022 13:15
+11
Щоб ти був "у курсях" - Лев Ребет був євреєм А ще - основнм "політологом" в УПА
А сім"я Шушкевича ховала всю війну дитя єврейське! Так що не пиши "херні"
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02.05.2022 13:22
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- Ти фашист та бандерівець!
- Так, я знаю, в нас тут вся синагога ними наповнена.
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02.05.2022 13:15 Відповісти
Щоб ти був "у курсях" - Лев Ребет був євреєм А ще - основнм "політологом" в УПА
А сім"я Шушкевича ховала всю війну дитя єврейське! Так що не пиши "херні"
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02.05.2022 13:22 Відповісти
Ми з дружиною були на фотовиставці, присвяченій ОУН/УПА, так там були фотки, що підтверджують, що в підрозділах ОУН/УПА були єврейські лікарі. Все не так просто в цьому світі.
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02.05.2022 15:00 Відповісти
Шухевича?
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02.05.2022 15:09 Відповісти
Так, я теж, коли дізнався, був здивований. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Ось стаття у Вікіпедії .
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02.05.2022 15:22 Відповісти
*"Так що не пиши "херні" " (козел и империалист?)
оговорочка по Фрейду:

"Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перепутал имя командующего УПА Романа Шухевича, назвав его Шушкевичем."

"В.Чуркин, выступая на заседании СБ ООН, перепутал фамилии экс-президента Беларуси и видного руководителя бандеровского движения времен Великой Отечественной войны: Станислава Шушкевича и Романа Шухевича. Живой и здравствующий 80-летний Шушкевич отреагировал на это эмоционально, назвав Чуркина козлом и империалистом."
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02.05.2022 15:26 Відповісти
Лев Ребет і його дружина лежать в могилі під хрестом.
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02.05.2022 15:49 Відповісти
ышо одна пАбеда на дипломатическом фронте
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02.05.2022 13:15 Відповісти
Лавров забув про всеросійського Реббі Шаломова-Епштейна -Путіна. Та й сам дуже схожий на маланця
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02.05.2022 15:53 Відповісти
Щось мені підказує, що за допис у цій стрічці мене знову забанять
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02.05.2022 13:17 Відповісти
О, а у главного раввина Украины Моше Реувена Асмана тоже еврейская кровь, и родился он в питере! Но ему почему-то не понравилось, когда раися бомбила Бабий Яр, когда начала убивать детей. Не иначе, верховный реве Асман - по совместительству ещё и главный антисемит!
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02.05.2022 13:18 Відповісти
Лавров вважає, що для того, щоб стати російським аріцем треба тзмінити призвище но ОВ і жити в раші? - Треба ще й кинути унітази, для початку, пиз...ти.
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02.05.2022 13:20 Відповісти
Хочеш посміяться? Набери у Гуглі прізвище "Габер" Це німецький єврей Він не тільки відпрацював технологію розробки азотних добрив але і розробив технологію випуску "Циклона-Б" ним людей труїли в концтаборах! І його родичів - у тому числі! Про винахідника "газвагена" я взагалі мовчу - НКВДшник (Начальник АХО Ленінграду)
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02.05.2022 13:35 Відповісти
То, что Габер умер в 1934 г. и про концлагеря ничего не знал, ничего, да?
Про изобретателя "газвагенов", кажется Исай Берг, такой факт, есть.
Евреи служат той власти и той стране, гражданами которых являются.
Может, в таком случае, привести список уничтоженных за последние два месяца русских генералов и полковников, на предмет поиска в нем "українських прізвищ"?
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02.05.2022 13:47 Відповісти
Я назвал просто "факт" Я не хотел обидеть евреев = тем более у меня куча друзей- евреев Но не "маланцев" которых"правильные" евреи презираюя - эти любят Сталина гроши и Рассею!
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02.05.2022 14:28 Відповісти
самий головний антисеміт- це я .. я іх не люблю але поважаю-тих що там
а тих що тут...........
двічі був у ізраїлі через егіпет і був вражений як на такий голій землі можна досить непогано жити..
і дуже дивувався чому Христос прийшов до них у цю пустелю.. в нас краще-ліски природа -повна красота
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02.05.2022 13:23 Відповісти
миллиарды без остановки из сша творят чудеса
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02.05.2022 18:12 Відповісти
В Израиле такие высказывания болезненно переносят.
Пока что ограничились тем, что https://news.obozrevatel.com/politics/izrail-vyizval-posla-rf-iz-za-slov-lavrova-o-evreyah-i-zelenskom-poslednie-novosti.htm вызвали посла орды на ковёр .
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02.05.2022 13:23 Відповісти
Всім нацистським режимам присущий антисемітизм.
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02.05.2022 13:27 Відповісти
А он точно не американский шпиен? Так позорить своё государство может не только лишь каждый. Уровень дипломатии Бисмарк++ одним слово
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02.05.2022 13:27 Відповісти
Уровень насморк - - ❗
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02.05.2022 13:45 Відповісти
Запаребріком є ЬІліта?
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02.05.2022 13:31 Відповісти
Як це не дивно, але є.
Еліта є всюди, просто...
Який народ, яка країна, така й еліта
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02.05.2022 13:38 Відповісти
для Израиля теперь нелегкое испытание - либо послать рашку вслед за русским кораблем и наказать москальским нацистам за антисемитизм либо засунуть язык в одно место и дальше барыжить москалям оружие и хранить миллиарды путинских прихвостней в своих банках, помогая путинским нацистам уходить от санкций... и что-то подсказывает что будет выбран второй вариант ...
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02.05.2022 13:36 Відповісти
Цікаво а до якої нації Лавров відносить Вову Віницьковського(Соловйова) та Яшу Козакевича(Кедмі)?
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02.05.2022 18:54 Відповісти
Ради наживи схавают и будут молчать.
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02.05.2022 13:43 Відповісти
касапи.. Фрейд аплодує та просить лаврова повторити "на біс".
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02.05.2022 13:58 Відповісти
Та на біса йому та стара коняка здалася б?
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02.05.2022 18:05 Відповісти
А особливі антисеміти в оточенні ***** - абрамовічі, деріпаскі, ротенбергі і сам ***** син від жінки-єврейки.
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02.05.2022 14:01 Відповісти
А найкращі друзі ерефії в Ізраїлі, чомусь
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02.05.2022 14:02 Відповісти
зачінатєль чєкістана рф криптоєврей по мамі Юрій Андропов одобряєт
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02.05.2022 14:01 Відповісти
Класс! А вообще то мне нравится...
лаврошадка, ржи дальше:

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02.05.2022 14:06 Відповісти
Можу помилитися, але у "членіна" теж була жидівська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило,жиди, на кшталт "членіна""У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть про нашого виродка-" членіна""-така істина
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02.05.2022 14:09 Відповісти
На часі нова ера, коли якість людини буде вимірюватись не розміром капіталу, а інтелектом, доблестю і добродійністю. Тоді людство забуде термін "антісемітизм".
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02.05.2022 14:13 Відповісти
Євреї забувають про сталіна який приготував для них за Байкалом''посєлєніє'' єврейську АО. І поїхали б вони туди '' дужно с пєснямі" як би не друга світова. А сталін це один з ідолів якому вклоняється нинішня елітка росії на чолі з путлом!
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02.05.2022 14:34 Відповісти
Ему не привыкать, скоро кремлевские поведают миру, что по субботам Зеленский пьет кровь еврейских младенцев.
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02.05.2022 14:58 Відповісти
це він мабуть про себе і путлєра
«у сім'ї не без виродка»
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02.05.2022 15:22 Відповісти
там скорее вся семья уродов с редкими вкраплениями адекватных, которые давно свалили
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02.05.2022 18:20 Відповісти
В сім'ї не без виродка. Так буває в кожній нормальній родині.
Але дуже рідко трапляються клінічні випадки, коли в сім'ї одні виродки.
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02.05.2022 18:48 Відповісти
Бляха. Рашисти ведуть війну з метою знищити УКРАЇНСЬКИЙ народ, влаштували геноцид УКРАЇНЦЯМ на окупованих територіях, а всіх дуже турбує як на цьому фоні почуваються євреї і як важливо спеціально чи ненароком не образити євреїв. Нікого не дивує, що уряд Ізраїлю чомусь не відмовився від співпраці з фашистами 21го століття.
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02.05.2022 22:10 Відповісти
 
 