Лавров не зміг приховати глибокий антисемітизм російських еліт, - Кулеба
Висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.
Про це пише у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр Лавров не зміг приховати антисемітизм російських еліт, що глибоко укорінився. Його мерзенні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - написав Кулеба.
Раніше в інтерв'ю телекомпанії Mediaset Лавров сказав: "Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть".
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- Так, я знаю, в нас тут вся синагога ними наповнена.
А сім"я Шушкевича ховала всю війну дитя єврейське! Так що не пиши "херні"
оговорочка по Фрейду:
"Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перепутал имя командующего УПА Романа Шухевича, назвав его Шушкевичем."
"В.Чуркин, выступая на заседании СБ ООН, перепутал фамилии экс-президента Беларуси и видного руководителя бандеровского движения времен Великой Отечественной войны: Станислава Шушкевича и Романа Шухевича. Живой и здравствующий 80-летний Шушкевич отреагировал на это эмоционально, назвав Чуркина козлом и империалистом."
Про изобретателя "газвагенов", кажется Исай Берг, такой факт, есть.
Евреи служат той власти и той стране, гражданами которых являются.
Может, в таком случае, привести список уничтоженных за последние два месяца русских генералов и полковников, на предмет поиска в нем "українських прізвищ"?
а тих що тут...........
двічі був у ізраїлі через егіпет і був вражений як на такий голій землі можна досить непогано жити..
і дуже дивувався чому Христос прийшов до них у цю пустелю.. в нас краще-ліски природа -повна красота
Пока что ограничились тем, что https://news.obozrevatel.com/politics/izrail-vyizval-posla-rf-iz-za-slov-lavrova-o-evreyah-i-zelenskom-poslednie-novosti.htm вызвали посла орды на ковёр .
Еліта є всюди, просто...
Який народ, яка країна, така й еліта
лаврошадка, ржи дальше:
«у сім'ї не без виродка»
Але дуже рідко трапляються клінічні випадки, коли в сім'ї одні виродки.