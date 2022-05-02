Лавров не зміг приховати глибокий антисемітизм російських еліт, - Кулеба

Висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.

Про це пише у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр Лавров не зміг приховати антисемітизм російських еліт, що глибоко укорінився. Його мерзенні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - написав Кулеба.

Раніше в інтерв'ю телекомпанії Mediaset Лавров сказав: "Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть".

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