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Новости За рубежом
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антисемитизм (205) Лавров (2072) Кулеба Дмитрий (2084)

Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров,кулеба

Высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова оскорбительны и для президента Украины Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.

Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его мерзкие комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", - написал он.

Ранее в интервью телекомпании Mediaset Лавров сказал: "Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят".

Читайте: Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами". Израиль обвинил его в расизме
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Топ комментарии
+20
- Ти фашист та бандерівець!
- Так, я знаю, в нас тут вся синагога ними наповнена.
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02.05.2022 13:15
+18
ышо одна пАбеда на дипломатическом фронте
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02.05.2022 13:15
+11
Щоб ти був "у курсях" - Лев Ребет був євреєм А ще - основнм "політологом" в УПА
А сім"я Шушкевича ховала всю війну дитя єврейське! Так що не пиши "херні"
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02.05.2022 13:22
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- Ти фашист та бандерівець!
- Так, я знаю, в нас тут вся синагога ними наповнена.
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02.05.2022 13:15 Ответить
Щоб ти був "у курсях" - Лев Ребет був євреєм А ще - основнм "політологом" в УПА
А сім"я Шушкевича ховала всю війну дитя єврейське! Так що не пиши "херні"
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02.05.2022 13:22 Ответить
Ми з дружиною були на фотовиставці, присвяченій ОУН/УПА, так там були фотки, що підтверджують, що в підрозділах ОУН/УПА були єврейські лікарі. Все не так просто в цьому світі.
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02.05.2022 15:00 Ответить
Шухевича?
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02.05.2022 15:09 Ответить
Так, я теж, коли дізнався, був здивований. Ось стаття у Вікіпедії.
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02.05.2022 15:22 Ответить
*"Так що не пиши "херні" " (козел и империалист?)
оговорочка по Фрейду:

"Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перепутал имя командующего УПА Романа Шухевича, назвав его Шушкевичем."

"В.Чуркин, выступая на заседании СБ ООН, перепутал фамилии экс-президента Беларуси и видного руководителя бандеровского движения времен Великой Отечественной войны: Станислава Шушкевича и Романа Шухевича. Живой и здравствующий 80-летний Шушкевич отреагировал на это эмоционально, назвав Чуркина козлом и империалистом."
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02.05.2022 15:26 Ответить
Лев Ребет і його дружина лежать в могилі під хрестом.
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02.05.2022 15:49 Ответить
ышо одна пАбеда на дипломатическом фронте
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02.05.2022 13:15 Ответить
Лавров забув про всеросійського Реббі Шаломова-Епштейна -Путіна. Та й сам дуже схожий на маланця
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02.05.2022 15:53 Ответить
Щось мені підказує, що за допис у цій стрічці мене знову забанять
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02.05.2022 13:17 Ответить
О, а у главного раввина Украины Моше Реувена Асмана тоже еврейская кровь, и родился он в питере! Но ему почему-то не понравилось, когда раися бомбила Бабий Яр, когда начала убивать детей. Не иначе, верховный реве Асман - по совместительству ещё и главный антисемит!
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02.05.2022 13:18 Ответить
Лавров вважає, що для того, щоб стати російським аріцем треба тзмінити призвище но ОВ і жити в раші? - Треба ще й кинути унітази, для початку, пиз...ти.
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02.05.2022 13:20 Ответить
Хочеш посміяться? Набери у Гуглі прізвище "Габер" Це німецький єврей Він не тільки відпрацював технологію розробки азотних добрив але і розробив технологію випуску "Циклона-Б" ним людей труїли в концтаборах! І його родичів - у тому числі! Про винахідника "газвагена" я взагалі мовчу - НКВДшник (Начальник АХО Ленінграду)
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02.05.2022 13:35 Ответить
То, что Габер умер в 1934 г. и про концлагеря ничего не знал, ничего, да?
Про изобретателя "газвагенов", кажется Исай Берг, такой факт, есть.
Евреи служат той власти и той стране, гражданами которых являются.
Может, в таком случае, привести список уничтоженных за последние два месяца русских генералов и полковников, на предмет поиска в нем "українських прізвищ"?
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02.05.2022 13:47 Ответить
Я назвал просто "факт" Я не хотел обидеть евреев = тем более у меня куча друзей- евреев Но не "маланцев" которых"правильные" евреи презираюя - эти любят Сталина гроши и Рассею!
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02.05.2022 14:28 Ответить
самий головний антисеміт- це я .. я іх не люблю але поважаю-тих що там
а тих що тут...........
двічі був у ізраїлі через егіпет і був вражений як на такий голій землі можна досить непогано жити..
і дуже дивувався чому Христос прийшов до них у цю пустелю.. в нас краще-ліски природа -повна красота
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02.05.2022 13:23 Ответить
миллиарды без остановки из сша творят чудеса
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02.05.2022 18:12 Ответить
В Израиле такие высказывания болезненно переносят.
Пока что ограничились тем, что вызвали посла орды на ковёр.
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02.05.2022 13:23 Ответить
Всім нацистським режимам присущий антисемітизм.
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02.05.2022 13:27 Ответить
А он точно не американский шпиен? Так позорить своё государство может не только лишь каждый. Уровень дипломатии Бисмарк++ одним слово
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02.05.2022 13:27 Ответить
Уровень насморк - - ❗
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02.05.2022 13:45 Ответить
Запаребріком є ЬІліта?
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02.05.2022 13:31 Ответить
Як це не дивно, але є.
Еліта є всюди, просто...
Який народ, яка країна, така й еліта
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02.05.2022 13:38 Ответить
для Израиля теперь нелегкое испытание - либо послать рашку вслед за русским кораблем и наказать москальским нацистам за антисемитизм либо засунуть язык в одно место и дальше барыжить москалям оружие и хранить миллиарды путинских прихвостней в своих банках, помогая путинским нацистам уходить от санкций... и что-то подсказывает что будет выбран второй вариант ...
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02.05.2022 13:36 Ответить
Цікаво а до якої нації Лавров відносить Вову Віницьковського(Соловйова) та Яшу Козакевича(Кедмі)?
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02.05.2022 18:54 Ответить
Ради наживи схавают и будут молчать.
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02.05.2022 13:43 Ответить
касапи.. Фрейд аплодує та просить лаврова повторити "на біс".
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02.05.2022 13:58 Ответить
Та на біса йому та стара коняка здалася б?
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02.05.2022 18:05 Ответить
А особливі антисеміти в оточенні ***** - абрамовічі, деріпаскі, ротенбергі і сам ***** син від жінки-єврейки.
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02.05.2022 14:01 Ответить
А найкращі друзі ерефії в Ізраїлі, чомусь
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02.05.2022 14:02 Ответить
зачінатєль чєкістана рф криптоєврей по мамі Юрій Андропов одобряєт
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02.05.2022 14:01 Ответить
Класс! А вообще то мне нравится...
лаврошадка, ржи дальше:

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02.05.2022 14:06 Ответить
Можу помилитися, але у "членіна" теж була жидівська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило,жиди, на кшталт "членіна""У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть про нашого виродка-" членіна""-така істина
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02.05.2022 14:09 Ответить
На часі нова ера, коли якість людини буде вимірюватись не розміром капіталу, а інтелектом, доблестю і добродійністю. Тоді людство забуде термін "антісемітизм".
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02.05.2022 14:13 Ответить
Євреї забувають про сталіна який приготував для них за Байкалом''посєлєніє'' єврейську АО. І поїхали б вони туди '' дужно с пєснямі" як би не друга світова. А сталін це один з ідолів якому вклоняється нинішня елітка росії на чолі з путлом!
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02.05.2022 14:34 Ответить
Ему не привыкать, скоро кремлевские поведают миру, что по субботам Зеленский пьет кровь еврейских младенцев.
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02.05.2022 14:58 Ответить
це він мабуть про себе і путлєра
«у сім'ї не без виродка»
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02.05.2022 15:22 Ответить
там скорее вся семья уродов с редкими вкраплениями адекватных, которые давно свалили
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02.05.2022 18:20 Ответить
В сім'ї не без виродка. Так буває в кожній нормальній родині.
Але дуже рідко трапляються клінічні випадки, коли в сім'ї одні виродки.
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02.05.2022 18:48 Ответить
Бляха. Рашисти ведуть війну з метою знищити УКРАЇНСЬКИЙ народ, влаштували геноцид УКРАЇНЦЯМ на окупованих територіях, а всіх дуже турбує як на цьому фоні почуваються євреї і як важливо спеціально чи ненароком не образити євреїв. Нікого не дивує, що уряд Ізраїлю чомусь не відмовився від співпраці з фашистами 21го століття.
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02.05.2022 22:10 Ответить
 
 