Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова оскорбительны и для президента Украины Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.
Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его мерзкие комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", - написал он.
Ранее в интервью телекомпании Mediaset Лавров сказал: "Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят".
Пожалуйста, подождите...
- Так, я знаю, в нас тут вся синагога ними наповнена.
А сім"я Шушкевича ховала всю війну дитя єврейське! Так що не пиши "херні"
оговорочка по Фрейду:
"Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перепутал имя командующего УПА Романа Шухевича, назвав его Шушкевичем."
"В.Чуркин, выступая на заседании СБ ООН, перепутал фамилии экс-президента Беларуси и видного руководителя бандеровского движения времен Великой Отечественной войны: Станислава Шушкевича и Романа Шухевича. Живой и здравствующий 80-летний Шушкевич отреагировал на это эмоционально, назвав Чуркина козлом и империалистом."
Про изобретателя "газвагенов", кажется Исай Берг, такой факт, есть.
Евреи служат той власти и той стране, гражданами которых являются.
Может, в таком случае, привести список уничтоженных за последние два месяца русских генералов и полковников, на предмет поиска в нем "українських прізвищ"?
а тих що тут...........
двічі був у ізраїлі через егіпет і був вражений як на такий голій землі можна досить непогано жити..
і дуже дивувався чому Христос прийшов до них у цю пустелю.. в нас краще-ліски природа -повна красота
Пока что ограничились тем, что вызвали посла орды на ковёр.
Еліта є всюди, просто...
Який народ, яка країна, така й еліта
лаврошадка, ржи дальше:
«у сім'ї не без виродка»
Але дуже рідко трапляються клінічні випадки, коли в сім'ї одні виродки.