Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит, - Кулеба

Высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова оскорбительны и для президента Украины Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.

Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его мерзкие комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", - написал он.

Ранее в интервью телекомпании Mediaset Лавров сказал: "Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят".

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