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Новости Война
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Оккупанты обстреляли собственный населенный пункт, - Живицкий

рф,армія

Российские самолеты обстреливали территорию Сумщины, а также могли выпустить ракету и по своим приграничным населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, по данным главы ОВА, в течение дня российские самолеты дважды заходили над территорией громад Сумской области – около 11:00 и 15:00.

"Во время обстрелов Сумщины российские самолеты обстреляли один из своих пограничных населенных пунктов, выпустили ракету в их сторону, однако сейчас эта информация проверяется и подтверждения пока не поступило. Это может быть провокация, потому что сегодня нормальная погода, и они случайно не могли стрелять по собственной территории", - рассказал он. Живицкий подчеркнул, что подобные вещи происходят не впервые.

"Они и раньше подгоняли артиллерию под границу с Украиной, разворачивали ее в сторону собственных населенных пунктов и обстреливали, отселив оттуда людей", - пояснил глава ОВА.

Смотрите: Российская авиация обстреляла Сумщину, ранен воин-пограничник. Госпогранслужба сообщает, что вражеские самолеты ударили и по территории РФ. ВИДЕО+ФОТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

россия (96184) Сумская область (3325) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+13
правый фланг Волчанской группировки противника не сможет удержаться севернее Харькова и будет оттеснён к линии государственной границы Украины...

Хотя, конечно, они наверняка ещё поупираются у Козачьей Лопани и по рубежу Глыбокое - Терновая...
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08.05.2022 01:42 Ответить
+12
и это правильно. Крестьяне в Журавлевке должны понять на своей шкуре что такое авиаудар, и при звуке вертолета\самолета тренироваться успевать всей семьей добегать до погреба.
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08.05.2022 01:39 Ответить
+9
ну шо, осталось выжать кацапов по вдоль дороги Питомник-Проходы-Алисовка, и выкинуть их за кордон. А в лесах поставить дежурную колесную батарею САУ с AN/TPQ-37, и на каждый миномётно-артиллерийский чих через границу будем через 20 секунд в точку выхода засылать "кабанчика". Если будут обстреливать ракетами воздух-земля - придется специально для Харькова подтащить для начала одну батарею С-30 и Батарею "буков".
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08.05.2022 02:22 Ответить
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и это правильно. Крестьяне в Журавлевке должны понять на своей шкуре что такое авиаудар, и при звуке вертолета\самолета тренироваться успевать всей семьей добегать до погреба.
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08.05.2022 01:39 Ответить
правый фланг Волчанской группировки противника не сможет удержаться севернее Харькова и будет оттеснён к линии государственной границы Украины...

Хотя, конечно, они наверняка ещё поупираются у Козачьей Лопани и по рубежу Глыбокое - Терновая...
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08.05.2022 01:42 Ответить
ну шо, осталось выжать кацапов по вдоль дороги Питомник-Проходы-Алисовка, и выкинуть их за кордон. А в лесах поставить дежурную колесную батарею САУ с AN/TPQ-37, и на каждый миномётно-артиллерийский чих через границу будем через 20 секунд в точку выхода засылать "кабанчика". Если будут обстреливать ракетами воздух-земля - придется специально для Харькова подтащить для начала одну батарею С-30 и Батарею "буков".
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08.05.2022 02:22 Ответить
Все-таки, C-300 мабуть
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08.05.2022 09:50 Ответить
звісно. Обдруківка, а виправляти тут немає змоги.
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08.05.2022 14:15 Ответить
на параді х!йло скаже Україна в дєнь пабєди напала на мордор і срочно треба мобілізувати 200 тис. zомбі на учєнія
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08.05.2022 01:44 Ответить
Проявление ненависти к другим народам и оправдание агрессоров которые проводят геноцид на территории других стран - это нацизм в самом чистом виде. Разве не с этими лозунгами нацисты Германии развязали вторую мировую войну? Тебя ничего не смущает в твоих высказываниях?
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08.05.2022 02:05 Ответить
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08.05.2022 02:42 Ответить
йди на букву сраку! провокаторів- ссаними ганчірками до їх рідної параші
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08.05.2022 04:48 Ответить
Внешнее жесткое правление это у вас на рабсее, сами вы не народ, а население, которое всю историю жёстко имеют тоталитарные маньяки.
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08.05.2022 06:01 Ответить
Ратибор - системный инсектицид контактно-кишечного действия
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08.05.2022 07:43 Ответить
Хто знає, скільки треба відправок до спаму, щоб адміни видалили повідомлення а автора повністю деакивували?
Ратібор - рашистський троль під німецьким ір!
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08.05.2022 09:52 Ответить
Рабсеяне, у украинского народа конечно есть огромное желание насыпать на вашу территорию бомб в возмездие за те зверские преступления, которые вершат ваши фашисты на нашей земле, но я думаю, что вы и сами справитесь, ********** вас кровью умоет.
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08.05.2022 06:17 Ответить
Як на мене нехай так "помиляються" як можна частіше
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08.05.2022 06:38 Ответить
я волонуюсь!! я жду результата по Воронежу
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08.05.2022 09:16 Ответить
 
 