Оккупанты обстреляли собственный населенный пункт, - Живицкий
Российские самолеты обстреливали территорию Сумщины, а также могли выпустить ракету и по своим приграничным населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, по данным главы ОВА, в течение дня российские самолеты дважды заходили над территорией громад Сумской области – около 11:00 и 15:00.
"Во время обстрелов Сумщины российские самолеты обстреляли один из своих пограничных населенных пунктов, выпустили ракету в их сторону, однако сейчас эта информация проверяется и подтверждения пока не поступило. Это может быть провокация, потому что сегодня нормальная погода, и они случайно не могли стрелять по собственной территории", - рассказал он. Живицкий подчеркнул, что подобные вещи происходят не впервые.
"Они и раньше подгоняли артиллерию под границу с Украиной, разворачивали ее в сторону собственных населенных пунктов и обстреливали, отселив оттуда людей", - пояснил глава ОВА.
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