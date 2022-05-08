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Новини Війна
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Окупанти обстріляли власний населений пункт, - Живицький

рф,армія

Російські літаки обстрілювали територію Сумщини, а також могли випустити ракету й по своїх прикордонних населених пунктах.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, за даними глави ОВА, протягом дня російські літаки двічі заходили над територією громад Сумської області - близько 11.00 та 15.00.

"Під час обстрілів Сумщини російські літаки обстріляли один зі своїх прикордонних населених пунктів, випустили ракету в їхній бік, проте зараз ця інформація перевіряється і підтвердження поки що не надійшло. Це може бути провокація, тому що сьогодні нормальна погода і вони випадково не могли стріляти по власній території", - розповів він.

Живицький наголосив, що подібні речі відбуваються не вперше.

"Вони й раніше підганяли артилерію під кордон з Україною, розвертали її у бік власних населених пунктів і обстрілювали, перед тим відселивши звідти людей", - пояснив очільник ОВА.

Також читайте: Російська авіація обстріляла Сумщину, поранено воїна-прикордонника. Держприкордонслужба повідомляє, що ворожі літаки вдарили і по території РФ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

росія (66060) Сумська область (3874) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+13
правый фланг Волчанской группировки противника не сможет удержаться севернее Харькова и будет оттеснён к линии государственной границы Украины...

Хотя, конечно, они наверняка ещё поупираются у Козачьей Лопани и по рубежу Глыбокое - Терновая...
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08.05.2022 01:42 Відповісти
+12
и это правильно. Крестьяне в Журавлевке должны понять на своей шкуре что такое авиаудар, и при звуке вертолета\самолета тренироваться успевать всей семьей добегать до погреба.
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08.05.2022 01:39 Відповісти
+9
ну шо, осталось выжать кацапов по вдоль дороги Питомник-Проходы-Алисовка, и выкинуть их за кордон. А в лесах поставить дежурную колесную батарею САУ с AN/TPQ-37, и на каждый миномётно-артиллерийский чих через границу будем через 20 секунд в точку выхода засылать "кабанчика". Если будут обстреливать ракетами воздух-земля - придется специально для Харькова подтащить для начала одну батарею С-30 и Батарею "буков".
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08.05.2022 02:22 Відповісти
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и это правильно. Крестьяне в Журавлевке должны понять на своей шкуре что такое авиаудар, и при звуке вертолета\самолета тренироваться успевать всей семьей добегать до погреба.
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08.05.2022 01:39 Відповісти
правый фланг Волчанской группировки противника не сможет удержаться севернее Харькова и будет оттеснён к линии государственной границы Украины...

Хотя, конечно, они наверняка ещё поупираются у Козачьей Лопани и по рубежу Глыбокое - Терновая...
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08.05.2022 01:42 Відповісти
ну шо, осталось выжать кацапов по вдоль дороги Питомник-Проходы-Алисовка, и выкинуть их за кордон. А в лесах поставить дежурную колесную батарею САУ с AN/TPQ-37, и на каждый миномётно-артиллерийский чих через границу будем через 20 секунд в точку выхода засылать "кабанчика". Если будут обстреливать ракетами воздух-земля - придется специально для Харькова подтащить для начала одну батарею С-30 и Батарею "буков".
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08.05.2022 02:22 Відповісти
Все-таки, C-300 мабуть
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08.05.2022 09:50 Відповісти
звісно. Обдруківка, а виправляти тут немає змоги.
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08.05.2022 14:15 Відповісти
на параді х!йло скаже Україна в дєнь пабєди напала на мордор і срочно треба мобілізувати 200 тис. zомбі на учєнія
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08.05.2022 01:44 Відповісти
Проявление ненависти к другим народам и оправдание агрессоров которые проводят геноцид на территории других стран - это нацизм в самом чистом виде. Разве не с этими лозунгами нацисты Германии развязали вторую мировую войну? Тебя ничего не смущает в твоих высказываниях?
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08.05.2022 02:05 Відповісти
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08.05.2022 02:42 Відповісти
йди на букву сраку! провокаторів- ссаними ганчірками до їх рідної параші
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08.05.2022 04:48 Відповісти
Внешнее жесткое правление это у вас на рабсее, сами вы не народ, а население, которое всю историю жёстко имеют тоталитарные маньяки.
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08.05.2022 06:01 Відповісти
Ратибор - системный инсектицид контактно-кишечного действия
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08.05.2022 07:43 Відповісти
Хто знає, скільки треба відправок до спаму, щоб адміни видалили повідомлення а автора повністю деакивували?
Ратібор - рашистський троль під німецьким ір!
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08.05.2022 09:52 Відповісти
Рабсеяне, у украинского народа конечно есть огромное желание насыпать на вашу территорию бомб в возмездие за те зверские преступления, которые вершат ваши фашисты на нашей земле, но я думаю, что вы и сами справитесь, ********** вас кровью умоет.
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08.05.2022 06:17 Відповісти
Як на мене нехай так "помиляються" як можна частіше
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08.05.2022 06:38 Відповісти
я волонуюсь!! я жду результата по Воронежу
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08.05.2022 09:16 Відповісти
 
 