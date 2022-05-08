Окупанти обстріляли власний населений пункт, - Живицький

Російські літаки обстрілювали територію Сумщини, а також могли випустити ракету й по своїх прикордонних населених пунктах.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, за даними глави ОВА, протягом дня російські літаки двічі заходили над територією громад Сумської області - близько 11.00 та 15.00.

"Під час обстрілів Сумщини російські літаки обстріляли один зі своїх прикордонних населених пунктів, випустили ракету в їхній бік, проте зараз ця інформація перевіряється і підтвердження поки що не надійшло. Це може бути провокація, тому що сьогодні нормальна погода і вони випадково не могли стріляти по власній території", - розповів він.

Живицький наголосив, що подібні речі відбуваються не вперше.

"Вони й раніше підганяли артилерію під кордон з Україною, розвертали її у бік власних населених пунктів і обстрілювали, перед тим відселивши звідти людей", - пояснив очільник ОВА.

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