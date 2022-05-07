Російська авіація обстріляла Сумщину, поранено воїна-прикордонника. Держприкордонслужба повідомляє, що ворожі літаки вдарили і по території РФ. ВІДЕО+ФОТО
Війська РФ обстріляли із авіації дві громади на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація.
"Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля". Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - зауважив Живицький.
Він також опублікував фото, на якій зображено шматки російських ракет.
За інформацією Держприкордонслужби, ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.
"Сьогодні пообіді ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території. Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35", - йдеться у повідомленні.
Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися.
"Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - наголошують у Держприкордонслужбі.
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Вот и не минируют дороги вместе с установкой ежей в количестве штук 50 блокпостов по всем дорогам для начала.
Но важнее кацапские аэродромы. На каждый из них нужна камера наблюдения (скрытая, где-то в жилой квартире стоящая через открытое окошко) с длиннофокусной оптикой. И через впн прямая трансляция в штаб, аккуратно, так как по трафику интернет-провайдер может понять, что 24 часа в сутки отсюда транслируется, то есть надо снять 2-3 квартиры, через них раскидать Интернет. Аэродромов много, штук 40, наверное. С хорошей оптикой можно даже вид ракет распознавать и наименование самолета. И все полностью скрытно, ни одной новости, ни одного видео не показывать, а не как идиоты публикуют видео, где шанс найти камеру и снимавшего по времени 100%. Это не хуже радара будет работать, можно предупреждать воинов о возможной атаке.
а вони і по своїх херачать з однаковим задоволенням