Російська авіація обстріляла Сумщину, поранено воїна-прикордонника. Держприкордонслужба повідомляє, що ворожі літаки вдарили і по території РФ. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ обстріляли із авіації дві громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація.

"Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля". Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - зауважив Живицький.

Він також опублікував фото, на якій зображено шматки російських ракет.

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За інформацією Держприкордонслужби, ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.

"Сьогодні пообіді ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території. Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35", - йдеться у повідомленні.

Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися.

"Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - наголошують у Держприкордонслужбі.