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Новини Фото Війна
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Російська авіація обстріляла Сумщину, поранено воїна-прикордонника. Держприкордонслужба повідомляє, що ворожі літаки вдарили і по території РФ. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ обстріляли із авіації дві громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація.

"Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля". Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - зауважив Живицький.

Він також опублікував фото, на якій зображено шматки російських ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили над Сумщиною ворожу ракету, - Живицький

Російська авіація обстріляла Сумщину, поранено воїна-прикордонника. Держприкордонслужба повідомляє, що ворожі літаки вдарили і по території РФ 01

За інформацією Держприкордонслужби, ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.

"Сьогодні пообіді ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території. Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35", - йдеться у повідомленні.

Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися.

"Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - наголошують у Держприкордонслужбі.

Автор: 

авіація (4161) армія рф (17816) Держприкордонслужба ДПСУ (6135) обстріл (29128) Сумська область (3871) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+24
Як ми там, руйнуємо вже шляхи у бік Росіїї та Білорусі, якими ворог так легко увійшов та просунувся аж до Київу? Чи досі шукаємо мир в очах по той бік? Чи будемо за словами Арестовича, рятувати "російську культуру" в майбутньому (так, саме ми)?
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07.05.2022 15:25 Відповісти
+10
Ми як на Донбасі 8 років будемо просто рахувати скільки і з чого нас обстріляли? Бо що? Бо ***** нападе?
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07.05.2022 15:30 Відповісти
+10
а чого не обстрілюється російська територія поряд з Сумщіною? Чи Зе-зрадник віддів наказ не провокувати а то ***** нападе?
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07.05.2022 15:31 Відповісти
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Як ми там, руйнуємо вже шляхи у бік Росіїї та Білорусі, якими ворог так легко увійшов та просунувся аж до Київу? Чи досі шукаємо мир в очах по той бік? Чи будемо за словами Арестовича, рятувати "російську культуру" в майбутньому (так, саме ми)?
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07.05.2022 15:25 Відповісти
А как без Беларуси асфальт закупать? Там все взятки давали кто просил.

Вот и не минируют дороги вместе с установкой ежей в количестве штук 50 блокпостов по всем дорогам для начала.

Но важнее кацапские аэродромы. На каждый из них нужна камера наблюдения (скрытая, где-то в жилой квартире стоящая через открытое окошко) с длиннофокусной оптикой. И через впн прямая трансляция в штаб, аккуратно, так как по трафику интернет-провайдер может понять, что 24 часа в сутки отсюда транслируется, то есть надо снять 2-3 квартиры, через них раскидать Интернет. Аэродромов много, штук 40, наверное. С хорошей оптикой можно даже вид ракет распознавать и наименование самолета. И все полностью скрытно, ни одной новости, ни одного видео не показывать, а не как идиоты публикуют видео, где шанс найти камеру и снимавшего по времени 100%. Это не хуже радара будет работать, можно предупреждать воинов о возможной атаке.
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07.05.2022 15:55 Відповісти
Танкам та іншим військовим машинам пофіг - гарний асфальт на дорозі, чи поганий
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07.05.2022 18:14 Відповісти
А зайшов ворог настільки далеко - наскільки вистачало наших сил. Заходячи в глибину ворог розпорошував сили по все ширшому фронту і в певний момент концентрація сил та інші фактори - дозволили його успішно стримувати.
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07.05.2022 18:17 Відповісти
Ми як на Донбасі 8 років будемо просто рахувати скільки і з чого нас обстріляли? Бо що? Бо ***** нападе?
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07.05.2022 15:30 Відповісти
Нема чим дістати аєродроми
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07.05.2022 15:32 Відповісти
А коли з мінометів кожен день обстрілюють теж нема чим дістати?
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07.05.2022 15:37 Відповісти
З калаша за 6 км не дістанеш міномета, а іншої зброї в теробороны немає.
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07.05.2022 16:14 Відповісти
а чого не обстрілюється російська територія поряд з Сумщіною? Чи Зе-зрадник віддів наказ не провокувати а то ***** нападе?
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07.05.2022 15:31 Відповісти
ще до війни було багато питань,а зараз взагалі..
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07.05.2022 15:39 Відповісти
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07.05.2022 15:34 Відповісти
Я про це вже писав. Ми знаємо, кого отримуємо, але не знаємо, кого віддаємо. При Пороху регулярно звітували кого на кого обміняли, зараз - все в тумані. Можливо, для трибуналу в Гаазі уже взагалі нікого не залишилось - ні пілотів, ні офіцер'я.
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07.05.2022 16:07 Відповісти
До речі, можливо медвечука вже віддали, бо тиша і Марченко мовчить
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07.05.2022 17:06 Відповісти
Я навіть не здивуюсь, якщо це так. Попіарились із затриманням, створили видимість роботи і відпустили до кума.
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07.05.2022 17:32 Відповісти
Дикари запоребриковые до сих пор пугают современную армию Украины своим оружием времен каменного века. Ничего скоро дойдет до метания камней по танкам.
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07.05.2022 15:35 Відповісти
Хай би їм ті ракети впали на голову! Виродки прокляті!
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07.05.2022 15:36 Відповісти
По всей Украине усиленные обстрелы и бомбёжки. Верный признак шо макаров кирдыкнулся.
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07.05.2022 15:38 Відповісти
І навіщо вони влаштовують шоу з обстрілами свої територій? Звичайний рядовому москалю не потрібно ніякої причини для вторгнення,він і так повністю підтримує *****.
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07.05.2022 15:42 Відповісти
У відповідь можна закидати пиріжками, які тонами виробляють як гуманітарка бабусі України, або подумати, що важливіше для передової - пиріжки чи фугаси, й нарешті почати виробляти фугаси, що ненабагато складніше, ніж пиріжки, тільки треба, якась політична воля з пропитого зеленого тіла.
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07.05.2022 15:46 Відповісти
Не уже ли не могут дать погранцам стингеров?
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07.05.2022 15:47 Відповісти
не вже не можна навчитися читати? удари були нанесені з відстані близько 20 км. які, нехрен стінгери?
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07.05.2022 15:55 Відповісти
Вони не залітають на територію України Підходять до свого прикордоння стріляють і повертають назад!
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07.05.2022 17:29 Відповісти
а ми тут дивуємось що оркопілоти б'ють по нашим мирним
а вони і по своїх херачать з однаковим задоволенням
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07.05.2022 15:51 Відповісти
Не стріляли вони цей раз по своїх, всі прильоти були в наш бік. Я там живу.
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07.05.2022 16:17 Відповісти
Щось, бубочка, давно не стучав кулачком по столу, вимагаючи від наших "боржників" систем ППО...
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07.05.2022 15:51 Відповісти
Нам тут в коментах деякі розповідають, що в Сумській обл. сама лише ТрО з калашами і... і всьо. Мовляв, все на фронті. Тоді питання: "Якого ***, якщо ворог в будь-який момент може атакувати зі східного чи північного напрямку, наші східні та північні гарнізони не озброєні відповідною зброєю?" У нас що, війна обмежується лише Харківською областю і півднем? Союзники надсилають фінансову і військову допомогу. Якого *** прикордонним регіонам нічим відповісти на обстріли орків? Чи знову почнуться казочки про те, що "ми нє обстрєліваєм мірноє насєлєніє в отлічіє от уззкіх"? По-перше, ворожа авіація - це не насєлєніє; а по-друге - ***** на їхнє насєлєніє: нехай йдуть ***** і їхні військові, і їхні цивільні.
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07.05.2022 16:09 Відповісти
Это не осколки а летающие топоры..
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08.05.2022 20:41 Відповісти
 
 