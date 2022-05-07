Российская авиация обстреляла Сумщину, ранен воин-пограничник. Госпогранслужба сообщает, что вражеские самолеты ударили и по территории РФ. ВИДЕО+ФОТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли из авиации две громады в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация.

"Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракеты "воздух - земля". В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - отметил Живицкий.

Он также опубликовал фото, на котором видны куски российских ракет.

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По информации Госпогранслужбы, вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумщины.

"Сегодня после обеда вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовые удары по украинской территории. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35", - говорится в сообщении.

Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться.

"Стоит отметить, что во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", - отмечают в Госпогранслужбе.