Российская авиация обстреляла Сумщину, ранен воин-пограничник. Госпогранслужба сообщает, что вражеские самолеты ударили и по территории РФ. ВИДЕО+ФОТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Войска РФ обстреляли из авиации две громады в Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация.
"Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракеты "воздух - земля". В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - отметил Живицкий.
Он также опубликовал фото, на котором видны куски российских ракет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету, - Живицкий
По информации Госпогранслужбы, вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумщины.
"Сегодня после обеда вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовые удары по украинской территории. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35", - говорится в сообщении.
Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться.
"Стоит отметить, что во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", - отмечают в Госпогранслужбе.
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Вот и не минируют дороги вместе с установкой ежей в количестве штук 50 блокпостов по всем дорогам для начала.
Но важнее кацапские аэродромы. На каждый из них нужна камера наблюдения (скрытая, где-то в жилой квартире стоящая через открытое окошко) с длиннофокусной оптикой. И через впн прямая трансляция в штаб, аккуратно, так как по трафику интернет-провайдер может понять, что 24 часа в сутки отсюда транслируется, то есть надо снять 2-3 квартиры, через них раскидать Интернет. Аэродромов много, штук 40, наверное. С хорошей оптикой можно даже вид ракет распознавать и наименование самолета. И все полностью скрытно, ни одной новости, ни одного видео не показывать, а не как идиоты публикуют видео, где шанс найти камеру и снимавшего по времени 100%. Это не хуже радара будет работать, можно предупреждать воинов о возможной атаке.
а вони і по своїх херачать з однаковим задоволенням