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Новости Фото Война
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Российская авиация обстреляла Сумщину, ранен воин-пограничник. Госпогранслужба сообщает, что вражеские самолеты ударили и по территории РФ. ВИДЕО+ФОТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли из авиации две громады в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация.

"Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракеты "воздух - земля". В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - отметил Живицкий.

Он также опубликовал фото, на котором видны куски российских ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету, - Живицкий 

Российская авиация обстреляла Сумщину, ранен воин-пограничник. Госпогранслужба сообщает, что вражеские самолеты ударили и по территории РФ. ВИДЕО+ФОТО 01

По информации Госпогранслужбы, вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумщины.

"Сегодня после обеда вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовые удары по украинской территории. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35", - говорится в сообщении.

Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться.

"Стоит отметить, что во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", - отмечают в Госпогранслужбе.

авиация (2850) армия РФ (19665) обстрел (27807) Сумская область (3319) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+24
Як ми там, руйнуємо вже шляхи у бік Росіїї та Білорусі, якими ворог так легко увійшов та просунувся аж до Київу? Чи досі шукаємо мир в очах по той бік? Чи будемо за словами Арестовича, рятувати "російську культуру" в майбутньому (так, саме ми)?
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07.05.2022 15:25 Ответить
+10
Ми як на Донбасі 8 років будемо просто рахувати скільки і з чого нас обстріляли? Бо що? Бо ***** нападе?
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07.05.2022 15:30 Ответить
+10
а чого не обстрілюється російська територія поряд з Сумщіною? Чи Зе-зрадник віддів наказ не провокувати а то ***** нападе?
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07.05.2022 15:31 Ответить
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Як ми там, руйнуємо вже шляхи у бік Росіїї та Білорусі, якими ворог так легко увійшов та просунувся аж до Київу? Чи досі шукаємо мир в очах по той бік? Чи будемо за словами Арестовича, рятувати "російську культуру" в майбутньому (так, саме ми)?
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07.05.2022 15:25 Ответить
А как без Беларуси асфальт закупать? Там все взятки давали кто просил.

Вот и не минируют дороги вместе с установкой ежей в количестве штук 50 блокпостов по всем дорогам для начала.

Но важнее кацапские аэродромы. На каждый из них нужна камера наблюдения (скрытая, где-то в жилой квартире стоящая через открытое окошко) с длиннофокусной оптикой. И через впн прямая трансляция в штаб, аккуратно, так как по трафику интернет-провайдер может понять, что 24 часа в сутки отсюда транслируется, то есть надо снять 2-3 квартиры, через них раскидать Интернет. Аэродромов много, штук 40, наверное. С хорошей оптикой можно даже вид ракет распознавать и наименование самолета. И все полностью скрытно, ни одной новости, ни одного видео не показывать, а не как идиоты публикуют видео, где шанс найти камеру и снимавшего по времени 100%. Это не хуже радара будет работать, можно предупреждать воинов о возможной атаке.
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07.05.2022 15:55 Ответить
Танкам та іншим військовим машинам пофіг - гарний асфальт на дорозі, чи поганий
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07.05.2022 18:14 Ответить
А зайшов ворог настільки далеко - наскільки вистачало наших сил. Заходячи в глибину ворог розпорошував сили по все ширшому фронту і в певний момент концентрація сил та інші фактори - дозволили його успішно стримувати.
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07.05.2022 18:17 Ответить
Ми як на Донбасі 8 років будемо просто рахувати скільки і з чого нас обстріляли? Бо що? Бо ***** нападе?
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07.05.2022 15:30 Ответить
Нема чим дістати аєродроми
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07.05.2022 15:32 Ответить
А коли з мінометів кожен день обстрілюють теж нема чим дістати?
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07.05.2022 15:37 Ответить
З калаша за 6 км не дістанеш міномета, а іншої зброї в теробороны немає.
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07.05.2022 16:14 Ответить
а чого не обстрілюється російська територія поряд з Сумщіною? Чи Зе-зрадник віддів наказ не провокувати а то ***** нападе?
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07.05.2022 15:31 Ответить
ще до війни було багато питань,а зараз взагалі..
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07.05.2022 15:39 Ответить
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07.05.2022 15:34 Ответить
Я про це вже писав. Ми знаємо, кого отримуємо, але не знаємо, кого віддаємо. При Пороху регулярно звітували кого на кого обміняли, зараз - все в тумані. Можливо, для трибуналу в Гаазі уже взагалі нікого не залишилось - ні пілотів, ні офіцер'я.
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07.05.2022 16:07 Ответить
До речі, можливо медвечука вже віддали, бо тиша і Марченко мовчить
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07.05.2022 17:06 Ответить
Я навіть не здивуюсь, якщо це так. Попіарились із затриманням, створили видимість роботи і відпустили до кума.
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07.05.2022 17:32 Ответить
Дикари запоребриковые до сих пор пугают современную армию Украины своим оружием времен каменного века. Ничего скоро дойдет до метания камней по танкам.
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07.05.2022 15:35 Ответить
Хай би їм ті ракети впали на голову! Виродки прокляті!
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07.05.2022 15:36 Ответить
По всей Украине усиленные обстрелы и бомбёжки. Верный признак шо макаров кирдыкнулся.
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07.05.2022 15:38 Ответить
І навіщо вони влаштовують шоу з обстрілами свої територій? Звичайний рядовому москалю не потрібно ніякої причини для вторгнення,він і так повністю підтримує *****.
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07.05.2022 15:42 Ответить
У відповідь можна закидати пиріжками, які тонами виробляють як гуманітарка бабусі України, або подумати, що важливіше для передової - пиріжки чи фугаси, й нарешті почати виробляти фугаси, що ненабагато складніше, ніж пиріжки, тільки треба, якась політична воля з пропитого зеленого тіла.
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07.05.2022 15:46 Ответить
Не уже ли не могут дать погранцам стингеров?
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07.05.2022 15:47 Ответить
не вже не можна навчитися читати? удари були нанесені з відстані близько 20 км. які, нехрен стінгери?
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07.05.2022 15:55 Ответить
Вони не залітають на територію України Підходять до свого прикордоння стріляють і повертають назад!
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07.05.2022 17:29 Ответить
а ми тут дивуємось що оркопілоти б'ють по нашим мирним
а вони і по своїх херачать з однаковим задоволенням
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07.05.2022 15:51 Ответить
Не стріляли вони цей раз по своїх, всі прильоти були в наш бік. Я там живу.
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07.05.2022 16:17 Ответить
Щось, бубочка, давно не стучав кулачком по столу, вимагаючи від наших "боржників" систем ППО...
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07.05.2022 15:51 Ответить
Нам тут в коментах деякі розповідають, що в Сумській обл. сама лише ТрО з калашами і... і всьо. Мовляв, все на фронті. Тоді питання: "Якого ***, якщо ворог в будь-який момент може атакувати зі східного чи північного напрямку, наші східні та північні гарнізони не озброєні відповідною зброєю?" У нас що, війна обмежується лише Харківською областю і півднем? Союзники надсилають фінансову і військову допомогу. Якого *** прикордонним регіонам нічим відповісти на обстріли орків? Чи знову почнуться казочки про те, що "ми нє обстрєліваєм мірноє насєлєніє в отлічіє от уззкіх"? По-перше, ворожа авіація - це не насєлєніє; а по-друге - ***** на їхнє насєлєніє: нехай йдуть ***** і їхні військові, і їхні цивільні.
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07.05.2022 16:09 Ответить
Это не осколки а летающие топоры..
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08.05.2022 20:41 Ответить
 
 