Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности
Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором центральной темой была война России против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы сфокусировались на противоправном вторжении РФ в Украину и нашей продолжающейся скоординированной реакции. Мы настроены поддерживать украинцев и привлекать российский режим к ответственности. Завтра мы будем говорить об этом с другими лидерами "Группы семи", - рассказал Джастин Трюдо.
"Лидеры подчеркнули решимость продолжить привлечение РФ к ответственности за её варварские действия в Украине и обсудили продолжающиеся усилия по помощи Украине и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от боевых действий", - отмечает пресс-служба Белого дома.
Говорили также о двусторонних вопросах, в том числе о "Саммите Америк".
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В Южной Америке даже не знают, что тут война идет. Не знаю от слова "вообще".
И какого черта американские налогоплательщики должны потерять в доходах (и существенно) из-за идиотов, кто продает авианосец почти готовый (для дронов так вообще отлично) за 20 млн долларов, кто продает свыше 1000 мощных крылатых ракет в обмен на то, что одну зиму в квартирах на 1.5 градуса теплее стало, когда можно было немного померзнуть, но зато рейтинг кое-кто поднял, потом на Крым плевали до 2014-го года, реально регион был в коррупционной помойке, никто там не вел пропаганду, всем плевать на них было по-настоящему, аудитория неплатежеспособная, лучше ток-шоу для своих делать. Журналисты не пытались сделать хорошую пропаганду для ватников, ну и результат налицо.
Теперь их можно только уничтожать - оружием и санкциями.
И никогда больше не давать поднимать голову рашистским нацистам.
Мир должен осудить этих современных фашистов.
Мир должен каждый день видеть , что они творят в Украине!
Але якщо задіяний наш голуб, то треба негайно підсилити яструбами.