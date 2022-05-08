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Новости Война
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Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности

байден,трюдо

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором центральной темой была война России против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы сфокусировались на противоправном вторжении РФ в Украину и нашей продолжающейся скоординированной реакции. Мы настроены поддерживать украинцев и привлекать российский режим к ответственности. Завтра мы будем говорить об этом с другими лидерами "Группы семи", - рассказал Джастин Трюдо.

"Лидеры подчеркнули решимость продолжить привлечение РФ к ответственности за её варварские действия в Украине и обсудили продолжающиеся усилия по помощи Украине и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от боевых действий", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Читайте также: Действия РФ в Украине правильно называть геноцидом, - Трюдо

Говорили также о двусторонних вопросах, в том числе о "Саммите Америк".

Автор: 

Байден Джо (2795) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+8
Без їх, західної, підтримки, у українців і шансу б не було вистояти та вибити кацапів.
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08.05.2022 10:50 Ответить
+7
К сожалению, начинать было гораздо раньше - когда были события в Чечне, в Приднестровье, в Грузиии...

Теперь их можно только уничтожать - оружием и санкциями.
И никогда больше не давать поднимать голову рашистским нацистам.
Мир должен осудить этих современных фашистов.
Мир должен каждый день видеть , что они творят в Украине!
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08.05.2022 10:37 Ответить
+6
Дякуємо, панове.
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08.05.2022 10:52 Ответить
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Руками Украинцев❗А больше ни как.
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08.05.2022 10:29 Ответить
Без їх, західної, підтримки, у українців і шансу б не було вистояти та вибити кацапів.
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08.05.2022 10:50 Ответить
Ну давайте, расскажите про боевые действия в Пакистане за последний век. Пакистан и Индия - почти тоже самое, что Украина и Россия. Скорее всего, никто ничего не скажет, потому что всем плевать. Да украинцы воевали в Афганистане против Пакистана, который в такой же ситуации. А между прочим там население во много раз больше, чем в нашей войне.

В Южной Америке даже не знают, что тут война идет. Не знаю от слова "вообще".

И какого черта американские налогоплательщики должны потерять в доходах (и существенно) из-за идиотов, кто продает авианосец почти готовый (для дронов так вообще отлично) за 20 млн долларов, кто продает свыше 1000 мощных крылатых ракет в обмен на то, что одну зиму в квартирах на 1.5 градуса теплее стало, когда можно было немного померзнуть, но зато рейтинг кое-кто поднял, потом на Крым плевали до 2014-го года, реально регион был в коррупционной помойке, никто там не вел пропаганду, всем плевать на них было по-настоящему, аудитория неплатежеспособная, лучше ток-шоу для своих делать. Журналисты не пытались сделать хорошую пропаганду для ватников, ну и результат налицо.
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08.05.2022 10:59 Ответить
Щура путлєоп відправлять в американьский ГУЛЯГ Байдена...
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08.05.2022 10:31 Ответить
К сожалению, начинать было гораздо раньше - когда были события в Чечне, в Приднестровье, в Грузиии...

Теперь их можно только уничтожать - оружием и санкциями.
И никогда больше не давать поднимать голову рашистским нацистам.
Мир должен осудить этих современных фашистов.
Мир должен каждый день видеть , что они творят в Украине!
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08.05.2022 10:37 Ответить
не будь наївним, їм це до сраки, наше життя в наших руках, дадуть їжу зброю снаряди - зможемо, прееможемо, не зможемо - ну що ж... значить така доля...
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08.05.2022 10:39 Ответить
Давай-не давай пердунам диванним зброю - вирок долі один. Шмарклі розвозити по цензор-ам. Так шо їм саме "до сраки".
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08.05.2022 10:45 Ответить
Вообще то Украина должна быть наиболее заинтересованной по привлечению виновных к ответственности так как зверства и убийства происходят на суверенной украинской территории относительно граждан Украины...правда последним временем все чаще упоминаются компенсации и репарации в том числе из уст украинской власти и людей которые имеют отношение к формированию общественного мнения,а вот справедливое наказание как то скромно умалчивается или же озвучивается как второстепенное...так не должно быть!
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08.05.2022 10:42 Ответить
Україна, а не "Украина" й держава складається з 3-х видів влади й Народу. А Народ складається з українців й іпанутої постсовкової БИДЛОТИ, яка мало того, що за 30 років Незалежності України всраласи Мову вивчити, так ще й зе-наркошу обрало у владу. А "так нідалжно біть".
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08.05.2022 10:50 Ответить
Дякуємо, панове.
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08.05.2022 10:52 Ответить
Пакт капітуляції Германії вирішили писати вже в 1943му.
Але якщо задіяний наш голуб, то треба негайно підсилити яструбами.
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08.05.2022 14:55 Ответить
 
 