Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором центральной темой была война России против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы сфокусировались на противоправном вторжении РФ в Украину и нашей продолжающейся скоординированной реакции. Мы настроены поддерживать украинцев и привлекать российский режим к ответственности. Завтра мы будем говорить об этом с другими лидерами "Группы семи", - рассказал Джастин Трюдо.

"Лидеры подчеркнули решимость продолжить привлечение РФ к ответственности за её варварские действия в Украине и обсудили продолжающиеся усилия по помощи Украине и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от боевых действий", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Читайте также: Действия РФ в Украине правильно называть геноцидом, - Трюдо

Говорили также о двусторонних вопросах, в том числе о "Саммите Америк".