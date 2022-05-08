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Новини Війна
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Байден і Трюдо разом вирішували, як притягнути Росію до відповідальності

байден,трюдо

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, у якій центральною темою була війна Росії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Ми сфокусувалися на протиправному вторгненню РФ в Україну і нашій триваючій скоординованій реакції. Ми налаштовані підтримувати українців і притягати російський режим до відповідальності. Завтра ми говоритимемо про це з іншими лідерами Групи семи", - розповів Джастін Трюдо.

"Лідери підкреслили рішучість продовжити притягнення РФ до відповідальність за її варварські вчинки в Україні та обговорили триваючі зусилля щодо безпекової допомоги Україні та економічної і гуманітарної допомоги мільйонам українців, які постраждали від бойових дій", - зазначає пресслужба Білого дому.

Також читайте: Візит Байдена в Україну був би дуже потужним сигналом, - Зеленський

Говорили також про двосторонні питання, зокрема цьогорічний "Саміт Америк".

Автор: 

Байден Джо (2893) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+8
Без їх, західної, підтримки, у українців і шансу б не було вистояти та вибити кацапів.
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08.05.2022 10:50 Відповісти
+7
К сожалению, начинать было гораздо раньше - когда были события в Чечне, в Приднестровье, в Грузиии...

Теперь их можно только уничтожать - оружием и санкциями.
И никогда больше не давать поднимать голову рашистским нацистам.
Мир должен осудить этих современных фашистов.
Мир должен каждый день видеть , что они творят в Украине!
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08.05.2022 10:37 Відповісти
+6
Дякуємо, панове.
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08.05.2022 10:52 Відповісти
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Руками Украинцев❗А больше ни как.
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08.05.2022 10:29 Відповісти
Без їх, західної, підтримки, у українців і шансу б не було вистояти та вибити кацапів.
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08.05.2022 10:50 Відповісти
Ну давайте, расскажите про боевые действия в Пакистане за последний век. Пакистан и Индия - почти тоже самое, что Украина и Россия. Скорее всего, никто ничего не скажет, потому что всем плевать. Да украинцы воевали в Афганистане против Пакистана, который в такой же ситуации. А между прочим там население во много раз больше, чем в нашей войне.

В Южной Америке даже не знают, что тут война идет. Не знаю от слова "вообще".

И какого черта американские налогоплательщики должны потерять в доходах (и существенно) из-за идиотов, кто продает авианосец почти готовый (для дронов так вообще отлично) за 20 млн долларов, кто продает свыше 1000 мощных крылатых ракет в обмен на то, что одну зиму в квартирах на 1.5 градуса теплее стало, когда можно было немного померзнуть, но зато рейтинг кое-кто поднял, потом на Крым плевали до 2014-го года, реально регион был в коррупционной помойке, никто там не вел пропаганду, всем плевать на них было по-настоящему, аудитория неплатежеспособная, лучше ток-шоу для своих делать. Журналисты не пытались сделать хорошую пропаганду для ватников, ну и результат налицо.
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08.05.2022 10:59 Відповісти
Щура путлєоп відправлять в американьский ГУЛЯГ Байдена...
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08.05.2022 10:31 Відповісти
К сожалению, начинать было гораздо раньше - когда были события в Чечне, в Приднестровье, в Грузиии...

Теперь их можно только уничтожать - оружием и санкциями.
И никогда больше не давать поднимать голову рашистским нацистам.
Мир должен осудить этих современных фашистов.
Мир должен каждый день видеть , что они творят в Украине!
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08.05.2022 10:37 Відповісти
не будь наївним, їм це до сраки, наше життя в наших руках, дадуть їжу зброю снаряди - зможемо, прееможемо, не зможемо - ну що ж... значить така доля...
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08.05.2022 10:39 Відповісти
Давай-не давай пердунам диванним зброю - вирок долі один. Шмарклі розвозити по цензор-ам. Так шо їм саме "до сраки".
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08.05.2022 10:45 Відповісти
Вообще то Украина должна быть наиболее заинтересованной по привлечению виновных к ответственности так как зверства и убийства происходят на суверенной украинской территории относительно граждан Украины...правда последним временем все чаще упоминаются компенсации и репарации в том числе из уст украинской власти и людей которые имеют отношение к формированию общественного мнения,а вот справедливое наказание как то скромно умалчивается или же озвучивается как второстепенное...так не должно быть!
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08.05.2022 10:42 Відповісти
Україна, а не "Украина" й держава складається з 3-х видів влади й Народу. А Народ складається з українців й іпанутої постсовкової БИДЛОТИ, яка мало того, що за 30 років Незалежності України всраласи Мову вивчити, так ще й зе-наркошу обрало у владу. А "так нідалжно біть".
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08.05.2022 10:50 Відповісти
Дякуємо, панове.
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08.05.2022 10:52 Відповісти
Пакт капітуляції Германії вирішили писати вже в 1943му.
Але якщо задіяний наш голуб, то треба негайно підсилити яструбами.
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08.05.2022 14:55 Відповісти
 
 