Байден і Трюдо разом вирішували, як притягнути Росію до відповідальності
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, у якій центральною темою була війна Росії проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Ми сфокусувалися на протиправному вторгненню РФ в Україну і нашій триваючій скоординованій реакції. Ми налаштовані підтримувати українців і притягати російський режим до відповідальності. Завтра ми говоритимемо про це з іншими лідерами Групи семи", - розповів Джастін Трюдо.
"Лідери підкреслили рішучість продовжити притягнення РФ до відповідальність за її варварські вчинки в Україні та обговорили триваючі зусилля щодо безпекової допомоги Україні та економічної і гуманітарної допомоги мільйонам українців, які постраждали від бойових дій", - зазначає пресслужба Білого дому.
Говорили також про двосторонні питання, зокрема цьогорічний "Саміт Америк".
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В Южной Америке даже не знают, что тут война идет. Не знаю от слова "вообще".
И какого черта американские налогоплательщики должны потерять в доходах (и существенно) из-за идиотов, кто продает авианосец почти готовый (для дронов так вообще отлично) за 20 млн долларов, кто продает свыше 1000 мощных крылатых ракет в обмен на то, что одну зиму в квартирах на 1.5 градуса теплее стало, когда можно было немного померзнуть, но зато рейтинг кое-кто поднял, потом на Крым плевали до 2014-го года, реально регион был в коррупционной помойке, никто там не вел пропаганду, всем плевать на них было по-настоящему, аудитория неплатежеспособная, лучше ток-шоу для своих делать. Журналисты не пытались сделать хорошую пропаганду для ватников, ну и результат налицо.
Теперь их можно только уничтожать - оружием и санкциями.
И никогда больше не давать поднимать голову рашистским нацистам.
Мир должен осудить этих современных фашистов.
Мир должен каждый день видеть , что они творят в Украине!
Але якщо задіяний наш голуб, то треба негайно підсилити яструбами.