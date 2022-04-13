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Байден (2761) геноцид (415) Канада (2004) путин (30482) россия (93003) Трюдо Джастин (277)

Действия РФ в Украине правильно называть геноцидом, - Трюдо

трюдо

Неизбирательное насилие, совершаемое российскими оккупационными войсками в Украине против местного населения, можно называть геноцидом.

Об этом во время пресс-конференции в городе Лаваль сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует официальный процесс по определению геноцида, но, по моему мнению, очень правильно, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении действий России и Владимира Путина", - прокомментировал Трюдо слова президента Байдена, прямо назвавшего действия России в Украине геноцидом.

Трюдо подчеркнул, что Россия обстреливает гражданских, больницы, вокзалы, намеренно использует сексуальное насилие против населения Украины и "нападает на украинскую культуру и идентичность". "Это – военные преступления, за которые ответственен Путин. Это – преступления против человечности", – отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия РФ в Мариуполе подпадают под определение "геноцид", - Денисова

Трюдо добавил, что Канада прилагает усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении этих преступлений.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил оценку действиям Путина и его сил в Украине, назвав это геноцидом, ведь доказательств этому, по его словам, становится все больше.

Также читайте: Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом
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Топ комментарии
+24
Трюдо,позвони Макрону і скажи що він мудак.
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13.04.2022 22:12
+9
І скажи йому, що мудак не тільки він, а й ті падли, що продовжують про щось говорити з ху№лом
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13.04.2022 22:14
+9
назвати "геноцидом" - це дуже важливо.. бо деяких ще сумнів точе...
але ще важливіше допомогти нам зберігти Історію, мову, націю, дітей,... людей... Україну...
руцький мір нищить все ! допоможіть нам... не дати йому ... жодного шансу на перемогу...
разом і чорта ***** бити легше...
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13.04.2022 22:18
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Трюдо,позвони Макрону і скажи що він мудак.
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13.04.2022 22:12 Ответить
І скажи йому, що мудак не тільки він, а й ті падли, що продовжують про щось говорити з ху№лом
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13.04.2022 22:14 Ответить
Макарон сейчас весь в выборах. И говорит то, что даст голоса❗
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13.04.2022 22:15 Ответить
Трюдо к тебе всегда только один вопрос! Тебе что жалко оружия?
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13.04.2022 22:15 Ответить
Нема у самих. Ви би бачили ту зброю. Старий мотлох. Хіба що стрілецька.
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14.04.2022 00:49 Ответить
такая тоже нужна, добровольцев в Украине больше чем стволов если верить слухам
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14.04.2022 01:55 Ответить
Цікаво, що з початку війни, ні разу не зустрічається новин про канадську військову допомогу Україні.
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13.04.2022 22:16 Ответить
А здесь и говорить не о чем. Агрессия одной станы, против другой и есть геноцид. В данном случае агрессия России против Украины. Это есть неоспоримый факт. И здесь никакие признания не надо.
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13.04.2022 22:18 Ответить
назвати "геноцидом" - це дуже важливо.. бо деяких ще сумнів точе...
але ще важливіше допомогти нам зберігти Історію, мову, націю, дітей,... людей... Україну...
руцький мір нищить все ! допоможіть нам... не дати йому ... жодного шансу на перемогу...
разом і чорта ***** бити легше...
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13.04.2022 22:18 Ответить
Филолухи, мля. Название ищут. Хоть ******** назовите, дате железа с этим разобраться. А то только шум от вас.
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13.04.2022 22:48 Ответить
 
 