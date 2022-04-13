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Дії РФ в Україні правильно називати геноцидом, - Трюдо

трюдо

Невибіркове насильство, яке чинять російські окупаційні війська в Україні проти місцевого населення, можна називати геноцидом.

Про це під час пресконференції у місті Лаваль сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує офіційний процес стосовно визначення геноциду, але, на мою думку, дуже правильно, що дедалі більше людей говорять й використовують слово "геноцид" щодо дій Росії та Володимира Путіна", - прокоментував Трюдо слова президента Байдена, який прямо назвав дії Росії в Україні геноцидом.

Трюдо наголосив, що Росія обстрілює цивільних, лікарні, вокзали, навмисно використовує сексуальне насильство проти населення України й "нападає на українську культуру й ідентичність". "Це - воєнні злочини, за які відповідальний Путін. Це - злочини проти людяності", - зазначив прем'єр-міністр.

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Трюдо додав, що Канада докладає зусиль, аби притягнути до відповідальності винних у вчиненні цих злочинів.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив оцінку діям Путіна та його сил в Україні, назвавши це геноцидом, адже доказів цьому, за його словами, стає дедалі більше.

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Топ коментарі
+24
Трюдо,позвони Макрону і скажи що він мудак.
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13.04.2022 22:12
+9
І скажи йому, що мудак не тільки він, а й ті падли, що продовжують про щось говорити з ху№лом
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13.04.2022 22:14
+9
назвати "геноцидом" - це дуже важливо.. бо деяких ще сумнів точе...
але ще важливіше допомогти нам зберігти Історію, мову, націю, дітей,... людей... Україну...
руцький мір нищить все ! допоможіть нам... не дати йому ... жодного шансу на перемогу...
разом і чорта ***** бити легше...
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13.04.2022 22:18
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Трюдо,позвони Макрону і скажи що він мудак.
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13.04.2022 22:12 Відповісти
І скажи йому, що мудак не тільки він, а й ті падли, що продовжують про щось говорити з ху№лом
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13.04.2022 22:14 Відповісти
Макарон сейчас весь в выборах. И говорит то, что даст голоса❗
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13.04.2022 22:15 Відповісти
Трюдо к тебе всегда только один вопрос! Тебе что жалко оружия?
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13.04.2022 22:15 Відповісти
Нема у самих. Ви би бачили ту зброю. Старий мотлох. Хіба що стрілецька.
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14.04.2022 00:49 Відповісти
такая тоже нужна, добровольцев в Украине больше чем стволов если верить слухам
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14.04.2022 01:55 Відповісти
Цікаво, що з початку війни, ні разу не зустрічається новин про канадську військову допомогу Україні.
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13.04.2022 22:16 Відповісти
А здесь и говорить не о чем. Агрессия одной станы, против другой и есть геноцид. В данном случае агрессия России против Украины. Это есть неоспоримый факт. И здесь никакие признания не надо.
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13.04.2022 22:18 Відповісти
назвати "геноцидом" - це дуже важливо.. бо деяких ще сумнів точе...
але ще важливіше допомогти нам зберігти Історію, мову, націю, дітей,... людей... Україну...
руцький мір нищить все ! допоможіть нам... не дати йому ... жодного шансу на перемогу...
разом і чорта ***** бити легше...
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13.04.2022 22:18 Відповісти
Филолухи, мля. Название ищут. Хоть ******** назовите, дате железа с этим разобраться. А то только шум от вас.
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13.04.2022 22:48 Відповісти
 
 