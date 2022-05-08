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Новости Война
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Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и области очень высока, - Братчук

ракета

Ситуация в Одесской области на сегодняшний день напряженна, поскольку существует большая вероятность нанесения россиянами ракетных ударов по региону.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас уже вторые сутки подряд начинается день с воздушной тревоги, и она, на самом деле не заканчивается. Тревога звучит постоянно: то отбой, то снова объявление. Промежутки времени не очень большие. Поэтому можем говорить, что ситуация очень напряженная и вероятность нанесения ракетных ударов по городу и по нашей области остается очень высокой", - сказал Братчук.

Он отметил, что во время ракетного обстрела, произошедшего в субботу утром, в Одесской области поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет.

"А уже после обеда (в субботу. - Ред.) шесть ракет попали в город, в жилой квартал. Были уничтожены объекты инфраструктуры. Это мебельное производство. Также была повреждена и так уже разрушенная взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта и центр управления Одесского аэропорта. Слава богу, по чистой случайности, ведь ракеты попали в густонаселенный район, пострадавших у нас нет", - подчеркнул спикер ОВА.

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Он уточнил, что, по имеющимся данным, к ракетным обстрелам Одессы накануне была привлечена российская стратегическая авиация из Каспийского региона.

Братчук также добавил, что, несмотря на "тревожную ситуацию" в регионе, местные жители "держатся, ведь в Одессе иначе нельзя".

Автор: 

обстрел (27860) Одесса (7921) Одесская область (3638) ракеты (3615) Братчук Сергей (107)


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