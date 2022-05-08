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Новини Війна
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Ймовірність завдання ракетних ударів по Одесі та області дуже висока, - Братчук

ракета

Ситуація на Одещині на сьогодні є напруженою, оскільки існує велика ймовірність завдання росіянами ракетних ударів по регіону.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас вже другу добу поспіль розпочинається день із повітряної тривоги, і вона насправді не закінчується. Тривога звучить постійно: то відбій, то знову оголошення. Проміжки часу не дуже великі. Тому можемо говорити, що ситуація дуже напружена, і ймовірність нанесення ракетних ударів по місту та по нашій області залишається дуже високою", - сказав Братчук.

Він зазначив, що під час ракетного обстрілу, який стався у суботу вранці, на Одещині пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждалих немає.

"А вже після обіду (у суботу. - Ред.) шість ракет влучили в місто, у житловий квартал. Було знищено об'єкти інфраструктури. Це меблеве виробництво. Також було пошкоджено і так уже зруйновану злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту та центр управління Одеського аеропорту. Слава богу, за чистою випадковістю, адже ракети влучили в густонаселений район, постраждалих у нас немає", - наголосив речник ОВА.

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Він уточнив, що, за наявними даними, до ракетного обстрілу Одеси напередодні було залучено російську стратегічну авіацію з Каспійського регіону.

Братчук також додав, що, незважаючи на "тривожну ситуацію" у регіоні, місцеві жителі "тримаються, адже в Одесі інакше не можна".

Автор: 

обстріл (29195) Одеса (5499) Одеська область (3294) ракети (4073) Братчук Сергій (147)


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08.05.2022 12:06 Відповісти
Школа життя. Про вагнергейт побалакали й забули - прийшла війна. Хоч про Чонгаргейт давайте не забудемо, бо буде ще більша біда...
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08.05.2022 12:08 Відповісти
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08.05.2022 12:08 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.05.2022 12:56 Відповісти
Про історію Молдову і Придністров'я, простою мовою:
https://youtu.be/kt-iarIBbQY
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08.05.2022 12:59 Відповісти
 
 