Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров, - местные СМИ
Правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных в США. Бронемашины, расположенные в Санта-Маргарите, попросил отправить Киеву Пентагон.
Об этом пишет Nascer do SOL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Источник в Министерстве обороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину комплект из 15 гусеничных танков M113 американского производства в рамках поддержки военных усилий против российского вторжения.
Бронемашины были приобретены португальской армией из вторых рук в США по сниженным ценам во время сокращения североамериканского военного персонала, размещенного в Европе в 1990-х годах, в рамках разрядки, последовавшей за окончанием холодной войны с падением Берлинской стены (1989) и распадом Советского Союза (1991).
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американських М-114, але щоб ви розуміли це гаубиці, які почали випускати в США в 1942 році.