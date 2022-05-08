РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
5 852 18

Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров, - местные СМИ

португалія

Правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных в США. Бронемашины, расположенные в Санта-Маргарите, попросил отправить Киеву Пентагон.

Об этом пишет Nascer do SOL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источник в Министерстве обороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину комплект из 15 гусеничных танков M113 американского производства в рамках поддержки военных усилий против российского вторжения.

Бронемашины были приобретены португальской армией из вторых рук в США по сниженным ценам во время сокращения североамериканского военного персонала, размещенного в Европе в 1990-х годах, в рамках разрядки, последовавшей за окончанием холодной войны с падением Берлинской стены (1989) и распадом Советского Союза (1991).

Читайте: Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 1,6 млрд долларов, - Reuters

оружие (10266) помощь (7879) Португалия (200) США (27149)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Для Португалії це вже -багато. Так що 👍
показать весь комментарий
08.05.2022 13:38 Ответить
+16
Іспанія, нещодавно, цілий корабль зброї, більше 200 тон відправила в Польщу.
показать весь комментарий
08.05.2022 13:45 Ответить
+13
Спасибо
показать весь комментарий
08.05.2022 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для Португалії це вже -багато. Так що 👍
показать весь комментарий
08.05.2022 13:38 Ответить
Спасибо
показать весь комментарий
08.05.2022 13:40 Ответить
Фігасе. Португалія. Мож Іспанія підтягнеться.
показать весь комментарий
08.05.2022 13:42 Ответить
Іспанія, нещодавно, цілий корабль зброї, більше 200 тон відправила в Польщу.
показать весь комментарий
08.05.2022 13:45 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&oq=%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.10689j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 іспанія відправила
показать весь комментарий
08.05.2022 13:49 Ответить
Muito obrigado
показать весь комментарий
08.05.2022 13:42 Ответить
пасиба
показать весь комментарий
08.05.2022 13:43 Ответить
Даренному коню в зубы не смотрят. Спасибо!
показать весь комментарий
08.05.2022 13:43 Ответить
А фотка класна. Із португальскої зими в українське літо перетворювати москаля в москалятину
показать весь комментарий
08.05.2022 13:44 Ответить
Немає у нас зими, -5 тільки де гори,а так взимку +5 мінімальна і дощі.
показать весь комментарий
08.05.2022 14:09 Ответить
Не тільки. Ще 5 гаубиць 155 мм
американських М-114, але щоб ви розуміли це гаубиці, які почали випускати в США в 1942 році.
показать весь комментарий
08.05.2022 13:49 Ответить
норм, д-30 гаубиця теж з кінця 1950-х і стріляє.
показать весь комментарий
08.05.2022 14:43 Ответить
поки макрони і шольци ламаються як целочки..Іспаня і Португалія без пафосу надає зброю
показать весь комментарий
08.05.2022 13:52 Ответить
Не передашь тут, особенно если вспомнить насчёт кукареканье про Европу- от Лиссабона до Владивостока. Я думаю, в Португалии сейчас тоже напряглись вспоминая- понимаю сегодняшний контекст.
показать весь комментарий
08.05.2022 13:53 Ответить
Muito obrigado pela sua ajuda
показать весь комментарий
08.05.2022 14:06 Ответить
Що цікаво, учора прем'єр Португалії Кошта сказав, що це майже секрет, що вони нададуть. А де хто вже розтризвонив. 🙄
показать весь комментарий
08.05.2022 14:33 Ответить
Макрон надав 12 САУ Цезарь, які вже виконують свої завдання на сході України і луплять рашистів, а також певну кількість ПТРК Мілан.
показать весь комментарий
08.05.2022 14:46 Ответить
 
 