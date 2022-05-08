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Португалія передасть Україні 15 бронетранспортерів, - місцеві ЗМІ

португалія

Уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.

Про це пише Nascer do SOL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерело видання в Міністерстві оборони повідомило, що уряд Португалії відправить в Україну комплект з 15 гусеничних танків M113 американського виробництва в рамках підтримки військових зусиль проти російського вторгнення.

Бронемашини були придбані португальською армією з других рук в США за зниженими цінами під час скорочення північноамериканського військового персоналу, розміщеного в Європі в 1990-х роках, в рамках розрядки, що послідувала за закінченням холодної війни з падінням Берлінської стіни (1989) і розпадом Радянського Союзу (1991).

Читайте також: Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 1,6 млрд доларів, - Reuters

Автор: 

зброя (7535) допомога (8449) Португалія (210) США (23410)


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Топ коментарі
+20
Для Португалії це вже -багато. Так що 👍
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08.05.2022 13:38 Відповісти
+16
Іспанія, нещодавно, цілий корабль зброї, більше 200 тон відправила в Польщу.
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08.05.2022 13:45 Відповісти
+13
Спасибо
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08.05.2022 13:40 Відповісти
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Для Португалії це вже -багато. Так що 👍
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08.05.2022 13:38 Відповісти
Спасибо
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Фігасе. Португалія. Мож Іспанія підтягнеться.
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08.05.2022 13:42 Відповісти
Іспанія, нещодавно, цілий корабль зброї, більше 200 тон відправила в Польщу.
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08.05.2022 13:45 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&oq=%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.10689j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 іспанія відправила
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08.05.2022 13:49 Відповісти
Muito obrigado
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08.05.2022 13:42 Відповісти
пасиба
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08.05.2022 13:43 Відповісти
Даренному коню в зубы не смотрят. Спасибо!
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08.05.2022 13:43 Відповісти
А фотка класна. Із португальскої зими в українське літо перетворювати москаля в москалятину
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08.05.2022 13:44 Відповісти
Немає у нас зими, -5 тільки де гори,а так взимку +5 мінімальна і дощі.
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08.05.2022 14:09 Відповісти
Не тільки. Ще 5 гаубиць 155 мм
американських М-114, але щоб ви розуміли це гаубиці, які почали випускати в США в 1942 році.
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08.05.2022 13:49 Відповісти
норм, д-30 гаубиця теж з кінця 1950-х і стріляє.
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08.05.2022 14:43 Відповісти
поки макрони і шольци ламаються як целочки..Іспаня і Португалія без пафосу надає зброю
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08.05.2022 13:52 Відповісти
Не передашь тут, особенно если вспомнить насчёт кукареканье про Европу- от Лиссабона до Владивостока. Я думаю, в Португалии сейчас тоже напряглись вспоминая- понимаю сегодняшний контекст.
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08.05.2022 13:53 Відповісти
Muito obrigado pela sua ajuda
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08.05.2022 14:06 Відповісти
Що цікаво, учора прем'єр Португалії Кошта сказав, що це майже секрет, що вони нададуть. А де хто вже розтризвонив. 🙄
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08.05.2022 14:33 Відповісти
Макрон надав 12 САУ Цезарь, які вже виконують свої завдання на сході України і луплять рашистів, а також певну кількість ПТРК Мілан.
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08.05.2022 14:46 Відповісти
 
 