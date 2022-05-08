Португалія передасть Україні 15 бронетранспортерів, - місцеві ЗМІ
Уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.
Про це пише Nascer do SOL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Джерело видання в Міністерстві оборони повідомило, що уряд Португалії відправить в Україну комплект з 15 гусеничних танків M113 американського виробництва в рамках підтримки військових зусиль проти російського вторгнення.
Бронемашини були придбані португальською армією з других рук в США за зниженими цінами під час скорочення північноамериканського військового персоналу, розміщеного в Європі в 1990-х роках, в рамках розрядки, що послідувала за закінченням холодної війни з падінням Берлінської стіни (1989) і розпадом Радянського Союзу (1991).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
американських М-114, але щоб ви розуміли це гаубиці, які почали випускати в США в 1942 році.