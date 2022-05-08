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Новости
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В Приднестровье отрицают "полную боевую готовность" российского контингента

приднестровье

Де-факто власти непризнанного Приднестровья отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Лидер непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что приднестровская армия и российские военные несут службу в штатном режиме.

"В Приднестровье не проводится мобилизация. После атак введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. Правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРУ в Приднестровье несут службу в штатном режиме" , никаких изменений нет", - заявил Красносельский.

Читайте: В Приднестровье оккупанты привели войска в полную боевую готовность, - Генштаб

Он добавил, что в непризнанном регионе "остаются верными принципам решения всех вопросов за столом переговоров".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что вооруженные формирования в Приднестровье и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

Генштаб ВС (6479) Приднестровье (659)


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Топ комментарии
+9
Дурачьё кацапское, ********* оттуда. Вы ж по сути в котле. Зависите целиком и полностью от благодушия Украины и Молдовы. Кончилось халява, когда можно было строить из себя миротворцев, реально будучи оккупантами. Мирное время- всё.... "Благодарите" своего недомерка.
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08.05.2022 14:06 Ответить
+6
Та пох. У тамтешніх алкоголіків та наркоманів що бойова готовність,що сцяти за сараєм-однаково.
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08.05.2022 14:01 Ответить
+2
Ага, нащо ту Молдову взагалі питати чи вона бажає бачити ще й наші війська у себе? Рашка ж не питала, коли її окуповувала, то ж і нам не треба
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08.05.2022 14:51 Ответить
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Та пох. У тамтешніх алкоголіків та наркоманів що бойова готовність,що сцяти за сараєм-однаково.
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08.05.2022 14:01 Ответить
Дурачьё кацапское, ********* оттуда. Вы ж по сути в котле. Зависите целиком и полностью от благодушия Украины и Молдовы. Кончилось халява, когда можно было строить из себя миротворцев, реально будучи оккупантами. Мирное время- всё.... "Благодарите" своего недомерка.
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08.05.2022 14:06 Ответить
Яке нах "дурачьйо кацапське" і куди вони мали би уйобнути"? То етнічні українці, що споконвіків живуть на своїх споконвічних землях, переданих свого часу кацапами до складу Молдавії. Кацапів там - хюй цілих і хой десятих: то русифіковані українці. Єдиний вихід - повернення Придністрянщини (Українського Лівобережжя Дністра) до складу України.
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08.05.2022 14:22 Ответить
Кацапенко, ну ты и фантазер.
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08.05.2022 15:41 Ответить
Не верещи, я тебя слышу.
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08.05.2022 15:37 Ответить
Та пох що кажуть.Нам треба бути готовими до ймовірного підживлення грунтів.
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08.05.2022 14:21 Ответить
По ходу все чоловіче населення вже з'їбалось з Придністров'я...
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08.05.2022 14:25 Ответить
А зелі нікто не підкаже провести спецоперацію по денаціфікації рашиситів в пмр? Їх там можно заблокувати та відпустити живими тільки після зеленого коридору для наших хлопців в Маріуполі.
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08.05.2022 14:40 Ответить
Ага, нащо ту Молдову взагалі питати чи вона бажає бачити ще й наші війська у себе? Рашка ж не питала, коли її окуповувала, то ж і нам не треба
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08.05.2022 14:51 Ответить
 
 