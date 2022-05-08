В Приднестровье отрицают "полную боевую готовность" российского контингента

Де-факто власти непризнанного Приднестровья отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Лидер непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что приднестровская армия и российские военные несут службу в штатном режиме.

"В Приднестровье не проводится мобилизация. После атак введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. Правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРУ в Приднестровье несут службу в штатном режиме" , никаких изменений нет", - заявил Красносельский.

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Он добавил, что в непризнанном регионе "остаются верными принципам решения всех вопросов за столом переговоров".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что вооруженные формирования в Приднестровье и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.