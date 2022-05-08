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Новини
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У Придністров’ї заперечують "повну бойову готовність" російського контингенту

приднестровье

Де-факто влада невизнаного Придністров’я заперечує повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що "придністровська армія" та російські військові несуть службу у штатному режимі.

"У Придністров’ї не проводиться мобілізація. Після атак запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки з реалізацією відповідних заходів профілактики і захисту населення. Правоохоронні органи переведено на посилений режим несення служби. Збройні сили ПМР і ОГРВ у Придністров’ї несуть службу у штатному режимі, жодних змін немає", - заявив Красносельський.

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Він додав, що у невизнаному регіоні "залишаються вірними принципам вирішення всіх питань за столом переговорів".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що збройні формування у Придністров’ї та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у повній бойовій готовності.

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) Придністров’я (476)


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Топ коментарі
+9
Дурачьё кацапское, ********* оттуда. Вы ж по сути в котле. Зависите целиком и полностью от благодушия Украины и Молдовы. Кончилось халява, когда можно было строить из себя миротворцев, реально будучи оккупантами. Мирное время- всё.... "Благодарите" своего недомерка.
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08.05.2022 14:06 Відповісти
+6
Та пох. У тамтешніх алкоголіків та наркоманів що бойова готовність,що сцяти за сараєм-однаково.
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08.05.2022 14:01 Відповісти
+2
Ага, нащо ту Молдову взагалі питати чи вона бажає бачити ще й наші війська у себе? Рашка ж не питала, коли її окуповувала, то ж і нам не треба
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08.05.2022 14:51 Відповісти
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Та пох. У тамтешніх алкоголіків та наркоманів що бойова готовність,що сцяти за сараєм-однаково.
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08.05.2022 14:01 Відповісти
Дурачьё кацапское, ********* оттуда. Вы ж по сути в котле. Зависите целиком и полностью от благодушия Украины и Молдовы. Кончилось халява, когда можно было строить из себя миротворцев, реально будучи оккупантами. Мирное время- всё.... "Благодарите" своего недомерка.
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08.05.2022 14:06 Відповісти
Яке нах "дурачьйо кацапське" і куди вони мали би уйобнути"? То етнічні українці, що споконвіків живуть на своїх споконвічних землях, переданих свого часу кацапами до складу Молдавії. Кацапів там - хюй цілих і хой десятих: то русифіковані українці. Єдиний вихід - повернення Придністрянщини (Українського Лівобережжя Дністра) до складу України.
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08.05.2022 14:22 Відповісти
Кацапенко, ну ты и фантазер.
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08.05.2022 15:41 Відповісти
Не верещи, я тебя слышу.
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08.05.2022 15:37 Відповісти
Та пох що кажуть.Нам треба бути готовими до ймовірного підживлення грунтів.
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08.05.2022 14:21 Відповісти
По ходу все чоловіче населення вже з'їбалось з Придністров'я...
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08.05.2022 14:25 Відповісти
А зелі нікто не підкаже провести спецоперацію по денаціфікації рашиситів в пмр? Їх там можно заблокувати та відпустити живими тільки після зеленого коридору для наших хлопців в Маріуполі.
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08.05.2022 14:40 Відповісти
Ага, нащо ту Молдову взагалі питати чи вона бажає бачити ще й наші війська у себе? Рашка ж не питала, коли її окуповувала, то ж і нам не треба
показати весь коментар
08.05.2022 14:51 Відповісти
 
 