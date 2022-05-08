У Придністров’ї заперечують "повну бойову готовність" російського контингенту

Де-факто влада невизнаного Придністров’я заперечує повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що "придністровська армія" та російські військові несуть службу у штатному режимі.

"У Придністров’ї не проводиться мобілізація. Після атак запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки з реалізацією відповідних заходів профілактики і захисту населення. Правоохоронні органи переведено на посилений режим несення служби. Збройні сили ПМР і ОГРВ у Придністров’ї несуть службу у штатному режимі, жодних змін немає", - заявив Красносельський.

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Він додав, що у невизнаному регіоні "залишаються вірними принципам вирішення всіх питань за столом переговорів".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що збройні формування у Придністров’ї та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у повній бойовій готовності.