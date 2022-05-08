Уезжать со Львова не надо, но позаботьтесь об убежищах, - Садовый
Не следует тратить горючее, выезжая на несколько дней со Львова. Лучше позаботиться о том, чтобы иметь доступ к убежищу.
Об этом пишет мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никуда с города уезжать не надо. Не тратьте горючее. Лучше позаботьтесь об убежищах на случай тревоги. Сразу после того, как прочитали этот текст. Пойдите и проверьте, доступно ли ваше убежище. Если оно закрыто, то всеми возможными методами, включая звонок в полицию, обеспечьте себе убежище", - написал Садовый.
Также мэр Львова призвал не доверять новостям, сообщениям и телеграм-каналам из РФ. "Давайте договоримся, что для нас их нет", - предложил он.
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Як у мене на під'їзді ЖЕК наклеїв - "у вашому будинку немвє підвплу, тому найближче укриття в будинку де є підвал". В якому з будинків він є? У кого ключі? Чи тебе туди пустять? - їм пох. Вони папірчик на двері приклеїли, відповідальність з себе зняли, а далі їбись як хочеш.