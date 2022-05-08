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Уезжать со Львова не надо, но позаботьтесь об убежищах, - Садовый

укриття

Не следует тратить горючее, выезжая на несколько дней со Львова. Лучше позаботиться о том, чтобы иметь доступ к убежищу.

Об этом пишет мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никуда с города уезжать не надо. Не тратьте горючее. Лучше позаботьтесь об убежищах на случай тревоги. Сразу после того, как прочитали этот текст. Пойдите и проверьте, доступно ли ваше убежище. Если оно закрыто, то всеми возможными методами, включая звонок в полицию, обеспечьте себе убежище", - написал Садовый.

Также мэр Львова призвал не доверять новостям, сообщениям и телеграм-каналам из РФ. "Давайте договоримся, что для нас их нет", - предложил он.

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Автор: 

Львов (4599) Садовый Андрей (651)


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У содового сода у голові, де у Львові справжніх укриттів на усіх? хай сам сидить у звичайних подвалах залитих лайном...
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08.05.2022 14:13 Ответить
Подвал есть подвал. Хочешь подвал чистенький и опрятненький как в Европе, так в мирное время нужно было не срать там. Расскажи свои недовольства жителям восточной Украины, которые там сидят месяцами. Там даже изначально чистые и ухоженные подвалы, уже через неделю превращаются в кошмарное, засранное, вонючее место. Всё потому что, когда тебя бомбят целыми днями, это значит, что не воды, ни электричества, ни отопления, ни канализации тоже нет. Представь, что будет в таких условиях с любым подвалом, заполненным людьми уже через несколько дней.
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08.05.2022 14:32 Ответить
А, тобто це мешканці повинні подбати про укриття? Ясна-панятна.
Як у мене на під'їзді ЖЕК наклеїв - "у вашому будинку немвє підвплу, тому найближче укриття в будинку де є підвал". В якому з будинків він є? У кого ключі? Чи тебе туди пустять? - їм пох. Вони папірчик на двері приклеїли, відповідальність з себе зняли, а далі їбись як хочеш.
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08.05.2022 14:34 Ответить
Заголовок можно перевести как "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Браво , Андрюша!
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08.05.2022 14:39 Ответить
Андрюша, перший кричить все пропало. Як там довга дружба з Фрідманом? Ви обидвоє вже давно мріяли русіфікувати Львів. Але не вийшло.
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08.05.2022 17:50 Ответить
 
 