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Во Львове дети продают игрушки, а деньги отправляют в ВСУ. ФОТО

Мальчишки от 6 до 9 лет продают игрушки во Львове. Полученные средства дети переводят на помощь ВСУ.

Об этом в Facebook сообщила общественный деятель Александра Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"На ул. Семьи Крушельницких во Львове мальчишки 6 - 9 лет собирают деньги на ВСУ. Они продают игрушки. Начали со своих, а сейчас инициатива разрослась, и им приносят со всей окрестности. За сегодняшний день выторговали более 1200 грн, которые родители потом переведут на армию.

Каждый из нас вносит вклад в Победу", - говорится в сообщении.

Во Львове дети продают игрушки, а деньги отправляют в ВСУ 01

Автор: 

дети (6565) Львов (4599) помощь (7866) ВСУ (6683)


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З такими дітлахами Україна непереможна і з великим майбутнім !
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05.05.2022 23:08 Ответить
Благослови їх Бог,ці маленькі сонечка .
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05.05.2022 23:15 Ответить
а у Київі в цей час чиїсь діти гучно гульбенять в нічних клубах... і розповідають один одному хто більше "знищив" котлєт і пива в "горячих точках" ЗУ....сталічний народєц, ****....
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06.05.2022 00:12 Ответить
Це різні діти.
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06.05.2022 03:26 Ответить
які "радители" такі і діти в "Кіеві"
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06.05.2022 08:53 Ответить
Це різні батьки.
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06.05.2022 15:55 Ответить
Ось заради цих дітей і воюють наші захисники. За їх життя і майбутнє.
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06.05.2022 00:40 Ответить
 
 