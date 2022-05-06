Во Львове дети продают игрушки, а деньги отправляют в ВСУ. ФОТО
Мальчишки от 6 до 9 лет продают игрушки во Львове. Полученные средства дети переводят на помощь ВСУ.
Об этом в Facebook сообщила общественный деятель Александра Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"На ул. Семьи Крушельницких во Львове мальчишки 6 - 9 лет собирают деньги на ВСУ. Они продают игрушки. Начали со своих, а сейчас инициатива разрослась, и им приносят со всей окрестности. За сегодняшний день выторговали более 1200 грн, которые родители потом переведут на армию.
Каждый из нас вносит вклад в Победу", - говорится в сообщении.
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