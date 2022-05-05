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У Львові діти продають іграшки, а кошти відправляють на ЗСУ. ФОТО

Хлопчики віком від 6 до 9 років продають іграшки у Львові. Отримані кошти дітлахи переказують на допомогу ЗСУ.

Про це у Facebook повідомила громадська діячка Олександра Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"На вул. Родини Крушельницьких у Львові хлопчики 6 - 9 років збирають гроші на ЗСУ. Вони продають іграшки. Почали зі своїх, а зараз ініціатива розрослася, і їм приносять з усієї околиці. За сьогодні вторгували понад 1200 грн, які батьки потім перекажуть на армію.

Кожен з нас робить внесок у Перемогу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Слава Україні! Скажіть "паляниця", - діти з іграшковою зброєю влаштували блокпост та перевіряли водіїв поблизу села Соколівка на Хмельниччині. ВIДЕО

У Львові діти продають іграшки, а кошти відправляють на ЗСУ 01

Автор: 

діти (5140) Львів (3090) допомога (8434) ЗСУ (7655)


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З такими дітлахами Україна непереможна і з великим майбутнім !
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05.05.2022 23:08 Відповісти
Благослови їх Бог,ці маленькі сонечка .
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05.05.2022 23:15 Відповісти
а у Київі в цей час чиїсь діти гучно гульбенять в нічних клубах... і розповідають один одному хто більше "знищив" котлєт і пива в "горячих точках" ЗУ....сталічний народєц, ****....
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06.05.2022 00:12 Відповісти
Це різні діти.
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06.05.2022 03:26 Відповісти
які "радители" такі і діти в "Кіеві"
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06.05.2022 08:53 Відповісти
Це різні батьки.
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06.05.2022 15:55 Відповісти
Ось заради цих дітей і воюють наші захисники. За їх життя і майбутнє.
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06.05.2022 00:40 Відповісти
 
 