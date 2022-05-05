У Львові діти продають іграшки, а кошти відправляють на ЗСУ. ФОТО

Хлопчики віком від 6 до 9 років продають іграшки у Львові. Отримані кошти дітлахи переказують на допомогу ЗСУ.

Про це у Facebook повідомила громадська діячка Олександра Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"На вул. Родини Крушельницьких у Львові хлопчики 6 - 9 років збирають гроші на ЗСУ. Вони продають іграшки. Почали зі своїх, а зараз ініціатива розрослася, і їм приносять з усієї околиці. За сьогодні вторгували понад 1200 грн, які батьки потім перекажуть на армію.

Кожен з нас робить внесок у Перемогу", - йдеться в повідомленні.

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