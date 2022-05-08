УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8556 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 129 5

Їхати зі Львова не треба, але подбайте про укриття, - Садовий

укриття

Не слід витрачати пальне, виїжджаючи на кілька днів зі Львова. Краще подбати про те, щоб мати доступ до укриття.

Про це пише міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги. Прямо після того, як прочитали цей текст. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття", - написав Садовий.

Також мер Львова закликав не довіряти новинам, повідомленням та телеграм-каналам з РФ. "Давайте домовимось, що для нас їх не існує", - запропонував він.

Дивіться: У Львові діти продають іграшки, а кошти відправляють на ЗСУ. ФОТО

Автор: 

Львів (3091) Садовий Андрій (536)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У содового сода у голові, де у Львові справжніх укриттів на усіх? хай сам сидить у звичайних подвалах залитих лайном...
показати весь коментар
08.05.2022 14:13 Відповісти
Подвал есть подвал. Хочешь подвал чистенький и опрятненький как в Европе, так в мирное время нужно было не срать там. Расскажи свои недовольства жителям восточной Украины, которые там сидят месяцами. Там даже изначально чистые и ухоженные подвалы, уже через неделю превращаются в кошмарное, засранное, вонючее место. Всё потому что, когда тебя бомбят целыми днями, это значит, что не воды, ни электричества, ни отопления, ни канализации тоже нет. Представь, что будет в таких условиях с любым подвалом, заполненным людьми уже через несколько дней.
показати весь коментар
08.05.2022 14:32 Відповісти
А, тобто це мешканці повинні подбати про укриття? Ясна-панятна.
Як у мене на під'їзді ЖЕК наклеїв - "у вашому будинку немвє підвплу, тому найближче укриття в будинку де є підвал". В якому з будинків він є? У кого ключі? Чи тебе туди пустять? - їм пох. Вони папірчик на двері приклеїли, відповідальність з себе зняли, а далі їбись як хочеш.
показати весь коментар
08.05.2022 14:34 Відповісти
Заголовок можно перевести как "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Браво , Андрюша!
показати весь коментар
08.05.2022 14:39 Відповісти
Андрюша, перший кричить все пропало. Як там довга дружба з Фрідманом? Ви обидвоє вже давно мріяли русіфікувати Львів. Але не вийшло.
показати весь коментар
08.05.2022 17:50 Відповісти
 
 