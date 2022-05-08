Їхати зі Львова не треба, але подбайте про укриття, - Садовий
Не слід витрачати пальне, виїжджаючи на кілька днів зі Львова. Краще подбати про те, щоб мати доступ до укриття.
Про це пише міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги. Прямо після того, як прочитали цей текст. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття", - написав Садовий.
Також мер Львова закликав не довіряти новинам, повідомленням та телеграм-каналам з РФ. "Давайте домовимось, що для нас їх не існує", - запропонував він.
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Як у мене на під'їзді ЖЕК наклеїв - "у вашому будинку немвє підвплу, тому найближче укриття в будинку де є підвал". В якому з будинків він є? У кого ключі? Чи тебе туди пустять? - їм пох. Вони папірчик на двері приклеїли, відповідальність з себе зняли, а далі їбись як хочеш.