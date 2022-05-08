Для восстановления Украины правительство предусмотрело целевую мобилизацию
Правительство расширило перечень задач системы гражданской защиты в Украине в восстановительный период.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Правительство дополнило Положение "о единой государственной системе гражданской защиты" новым пунктом, определяющим дополнительные задачи в восстановительный период в стране. К таким задачам относятся:
- проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
- принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
- определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий;
- вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.
Это позволит повысить эффективность проведения ликвидации последствий вооруженной агрессии России на территории Украины.
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Указанная мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.
Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.
Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
відбудовою свого міста після перемоги. Які військополонені ? Ти про що ?
Отримувати за це будеш скоріш за все продуктові пайки. Ви ж за це голосували у
2019 му Зе фанати ?
Мене вражає совкодрочерна практика зеленського казати одне, а робити інше.
На словах європейська повага до особистості людини, а в реалі совкове відношення
до людей як до рабів.
І тут виникає питання: наскільки вони зможуть зацікавити людей фінансово? Бо на зарплатню у 10 000 навряд чи хто добровільно піде.
А вот за имущество разных бедолаг оплату можна ждать долго и нудно.И особенно долго за то имущество ,что останется под оккупацией не дай бог конечно
Після перемоги весь світ буде вливати бабло у відбудову України, Зєля зі своїми "колямі-катлєтамі" буде класти ці гроші в карман, а відбудовою будуть займатися мобілізовані за "спасібо" і за усвідомлення своєї важливої ролі в становленні ******** української держави. А, ну може ще грамоти дадуть .
Так и даст запад доступ до фонда восстановления,там своих умников хватает .
" Дебилы пля!"
Предложите достойную зп и я сам туда пойду без всякой мобилизации. Всё равно работы бругой нет.
Хороший "патриотизм"конечно
В країні милиони дер службовців та бюджетників, це перша черга на важку працю.