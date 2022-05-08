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Для восстановления Украины правительство предусмотрело целевую мобилизацию

війна,ірпінь

Правительство расширило перечень задач системы гражданской защиты в Украине в восстановительный период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правительство дополнило Положение "о единой государственной системе гражданской защиты" новым пунктом, определяющим дополнительные задачи в восстановительный период в стране. К таким задачам относятся:

- проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

- принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

- определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий;

- вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

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Это позволит повысить эффективность проведения ликвидации последствий вооруженной агрессии России на территории Украины.

Автор: 

Кабмин (14034) Украина (45020) мобилизация (2812) восстановление (217)


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Топ комментарии
+42
Трудовую мобилизацию министров, депутатов ВСЕХ созывов, крупных и средних чиновников и их семей уже провели?... А также не забудьте мобилизовать прокуроров, милиционеров, таможеников, налоговиков, сбушников и прочих бездельников, в том числе и бывших
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08.05.2022 14:19 Ответить
+21
Тобто,як я і передбачав, ліквідувати руйнування будем ми всі разом? Я не про фізичне навантаження,а про кацапські гроші,які повинні бути конфісковані та направлені на відновлення України. Мало того,що це ще не факт,а дєрьмак з підручними вже все поділили. Це вже не кажучи про бєню,який зараз заникався а після перемоги вспливе.🤦
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08.05.2022 14:20 Ответить
+16
Над відновленням України будуть працювати міжнародні організації і фірми, котрі отримуватимуть фінансування від міжнародних донорів,Очевидно, що ніхто у світі більше не надасть свої кошти "зеленими асвальто укладчикам" , котрі замість вкладати фінанси в оборону України, вкладали гроші українських платників податків частково в асвальт, а частково в свої офшори.
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08.05.2022 15:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
******* Ти урод! На рівному місці вже зраду розігнав! Мобілізовані будуть зарплатню отримувати! Зараз мобілізовані отримують по 30 тис., при цьому несуть службу на блокпостах поза зоною бойових дій!
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08.05.2022 14:21 Ответить
Я живу реальністю. Моїх хлопців 25.02 призвали (до того вони відслужили по контракту). Поки що вони тут, на місці - навчання, злагодження. Резерв. Але в квітні 30 тис. на картку за березень отримали. І за квітень на днях отримають.
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08.05.2022 15:16 Ответить
фейк ибо мобики и терооборона это не контракт...понятно откуда бабки на затарку в атб...ахахахах
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09.05.2022 00:38 Ответить
з чого такі відомості про зарплату,коли навіть військовим не платять?
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08.05.2022 14:40 Ответить
Інформація від мого товариша, якого призвали по мобілізації. До цього військовим ніколи не був
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08.05.2022 14:48 Ответить
це в якій кацапо методичці таке написано ....
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08.05.2022 15:07 Ответить
30 к за шо ..а другие 40 млн в нищите а бабки в атб есть как так.. зато крысит зеленский миилиарды грн и долларов....
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09.05.2022 00:40 Ответить
Бєні дармова робоча сила під'їхала. А як назвут ? ГУЛАГ ?
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08.05.2022 14:15 Ответить
А що це означає?
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08.05.2022 14:16 Ответить
Речь о так называемом восстановительном периоде.

Указанная мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.

Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.
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08.05.2022 14:21 Ответить
Трудовую мобилизацию министров, депутатов ВСЕХ созывов, крупных и средних чиновников и их семей уже провели?... А также не забудьте мобилизовать прокуроров, милиционеров, таможеников, налоговиков, сбушников и прочих бездельников, в том числе и бывших
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08.05.2022 14:19 Ответить
100%чинушар 300 000!не рахуючи минулих скликань,депутатів,депутатів всіх рівнів міських і обласних!це мільйон точно буде
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08.05.2022 16:06 Ответить
Ще один дебіл! Мобілізовані будуть отримувати зарплатню!
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08.05.2022 14:22 Ответить
Зараз також проходить мобілізація. Мій товариш по мобілізації попав в київську область на блок пост. Отримує 1000 доларів на місяць. Це мало? Це тільки на харчі?
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08.05.2022 14:35 Ответить
Так сейчас тоже идёт мобилизация. Тоже принуждают служить. Так что? Может отказываться от мобилизации?
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08.05.2022 14:33 Ответить
Де про це написано?
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08.05.2022 14:33 Ответить
Тобто,як я і передбачав, ліквідувати руйнування будем ми всі разом? Я не про фізичне навантаження,а про кацапські гроші,які повинні бути конфісковані та направлені на відновлення України. Мало того,що це ще не факт,а дєрьмак з підручними вже все поділили. Це вже не кажучи про бєню,який зараз заникався а після перемоги вспливе.🤦
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08.05.2022 14:20 Ответить
Прокурори, судді перодягнуться у спецодяг?
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08.05.2022 14:22 Ответить
Так як проводилась зовнішня і внутрішня політика, то в спецодяг потрібно одягати усіх депутять, оту і самого пре
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08.05.2022 16:07 Ответить
Удар бізнесу по печінці: законопроєкт 7311 від слуг.
https://www.youtube.com/watch?v=-**********

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08.05.2022 14:24 Ответить
Хто тобі сказав, що ти будеш безкоштовно ліквідовувати наслідки?
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08.05.2022 14:27 Ответить
Через суд будут призначені репарації! І кацапстан буде платити за відновлення України! От з тих грошей і будуть платити зарплатню мобілізованим на ліквідацію, на відновлення житлового фонду. Та інше. Чого ви стогнете як баби? Вже втомилися? То може вас відправити на відпочинок в Маріуполь?
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08.05.2022 14:42 Ответить
якщо ті репарація наші онуки побачять - це добре )) війна в Сербії була 1991, проте в 2007 Міжнародний суд звільнив Сербію від відповідальності
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08.05.2022 14:54 Ответить
Воювати, а не разраховувати на " І кацапстан буде платити за відновлення України!" і не вестись на пропаганду, а тверезо оцінювати можливості "Через суд будут призначені репарації! "
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08.05.2022 15:11 Ответить
Які репарації, який суд? Люди, репарації призначаються після поразки держави. Силою , а не судом. І тільки так. І це робиться швидко.
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08.05.2022 15:25 Ответить
Луганщину звільнять всю! Інакше ця війна буде повторюватися як тільки орда очухається і залиже рани. Такого народ не допустить, армія не за це воює на полі бою, а щоб звільнити ВСЮ Україну! Нам не потрібна влада, яка допустить часткове звільнення території України від окупації. Народ таку владу змете безжально! Союзники на варіант часткової перемоги не погодяться, а без їх грошей наша влади проживе до наступної зарплати і не довше. Не сумнівайтеся, Україна переможе у цій війні. А перемога - це звільнена ВСЯ наша країна від ворога. Ми ще і пояс безпеки територією росії глибиною в сотні кілометрів з допомогою нашої армії зробимо. Щоб орда своєю артилерією до Луганська дострелить не могла. Це обов'язково потрібно включити у вимоги по договору про завершення війни, як і про компенсацію агресором наших збитків. По великому рахунку, наша країна мала би притягти до робіт по відновленню зруйнованого полонених окупантів, як це було з німцями, і колаборантів.
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08.05.2022 15:40 Ответить
Хочеш не хочеш, а Зе клоуни вже подбали щоб ти безкоштовно працював над
відбудовою свого міста після перемоги. Які військополонені ? Ти про що ?
Отримувати за це будеш скоріш за все продуктові пайки. Ви ж за це голосували у
2019 му Зе фанати ?
Мене вражає совкодрочерна практика зеленського казати одне, а робити інше.
На словах європейська повага до особистості людини, а в реалі совкове відношення
до людей як до рабів.
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08.05.2022 14:27 Ответить
Где ваши доказатеоьства. ******* ти знову стекломою чи боярки нализався. Чи тобі хтось пару копійок на рахунок кинув і тепер все відпрацьовцєшь
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08.05.2022 15:45 Ответить
нє ми голосували за просто пєрєстать стрєлять в 19му
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08.05.2022 14:42 Ответить
Так саме у 14му було 100к у бюджеті країни... А вже потім пішов розвиток армії, економіки, відповідно зарплатні. Але с 19 ми майже на місті стоїмо і не розвиваємося.
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08.05.2022 16:33 Ответить
Задум зрозумілий. В країні масове безробіття. Люди проїдають запаси грошей, а відновити їх не мають можливості. Ось вони їм і хочуть запропонувати роботу. Некваліфіковану. Наприклад, розбирати завали, прибирати смиіття, розносити гуманітарну допомогу і т.д. і т.п.

І тут виникає питання: наскільки вони зможуть зацікавити людей фінансово? Бо на зарплатню у 10 000 навряд чи хто добровільно піде.
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08.05.2022 14:28 Ответить
Яких 10 тисяч? З чого їх будуть платитм? Грошей не те що немає, країеа у величезних мінусах. Крім того ще нічого не завершилося.
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08.05.2022 16:06 Ответить
вы то за олигархов не переживайте-они то за свои разрушенные заводы деньги с кацапии получат легко и элементарно через какой нибудь британский суд.И им заплатят с кацапских денег или имущества.
А вот за имущество разных бедолаг оплату можна ждать долго и нудно.И особенно долго за то имущество ,что останется под оккупацией не дай бог конечно
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08.05.2022 15:36 Ответить
А военнопленные нам зачем? Выдать всем грабли и на поля разминировать и разбор завалов.
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08.05.2022 14:32 Ответить
За то, что вы конченные кацапы! )))
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08.05.2022 14:38 Ответить
Ахххахахаха
Після перемоги весь світ буде вливати бабло у відбудову України, Зєля зі своїми "колямі-катлєтамі" буде класти ці гроші в карман, а відбудовою будуть займатися мобілізовані за "спасібо" і за усвідомлення своєї важливої ролі в становленні ******** української держави. А, ну може ще грамоти дадуть .
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08.05.2022 14:37 Ответить
Хотів би я помилятись...
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08.05.2022 14:39 Ответить
ха-ха-ха.
Так и даст запад доступ до фонда восстановления,там своих умников хватает .
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08.05.2022 15:37 Ответить
А кацапов военнопленных привлечь разгребать завалы, не? Что это за херня гулаговская?
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08.05.2022 14:47 Ответить
Кацапів домовились вже знищити під корінь. Які кацапи? Чи вже ви вирішили, що не будемо їх знищувати? ))
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08.05.2022 14:54 Ответить
Иди за срусским военным кораблем, подоляцкий бот. Засрал всю ветку, за копейки от своих кураторов.
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08.05.2022 15:08 Ответить
Пора цитировать лошадь:
" Дебилы пля!"
Предложите достойную зп и я сам туда пойду без всякой мобилизации. Всё равно работы бругой нет.
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08.05.2022 14:50 Ответить
За нормальную зарплату любой дурак пойдет. Они не для того мобилизацию делают, что бы зарплаты раздавать народу.
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08.05.2022 14:56 Ответить
Мобилизация, это не только люди, но и техника. Скорее всего это и будет. Краны, трактора, грузовики. В управлении государством и без многогодовых тендеров.
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08.05.2022 14:53 Ответить
" Трудова мобілізація" не передбачена жодним законом, навіть на час військового стану. Агов, зєлупи, що знову клинить, зкреп думок пронос слів?
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08.05.2022 15:02 Ответить
Уйобку, іди на *** , слідом за всіма своїми зільоним.
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08.05.2022 17:20 Ответить
Над відновленням України будуть працювати міжнародні організації і фірми, котрі отримуватимуть фінансування від міжнародних донорів,Очевидно, що ніхто у світі більше не надасть свої кошти "зеленими асвальто укладчикам" , котрі замість вкладати фінанси в оборону України, вкладали гроші українських платників податків частково в асвальт, а частково в свої офшори.
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08.05.2022 15:17 Ответить
где то в соседней ветке вы вроде злорадствовали ,что много украинцев ,выехавших из украины в неё уже не вернется.
Хороший "патриотизм"конечно
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08.05.2022 15:40 Ответить
Я не злорадствував, а радів, за них.
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08.05.2022 16:02 Ответить
На жаль, у цьому є рація. Ви праві.
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08.05.2022 15:45 Ответить
Ну що ж ви так одразу? А як же шашлики, а буковєль?(( Не все так однозначно... Треба затягнути пояси. Мені так єрмак казав.
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08.05.2022 16:41 Ответить
А може відбудовувати будуть ті, хто все зруйнував? А іноземні компанії це жарт?
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08.05.2022 16:56 Ответить
А те кто в Польше, Чехии, Германии и т.д. Эти беженцы подлежат мобилизации?
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08.05.2022 16:58 Ответить
Ця зільона, їбонута на всю голову влада, за три роки так нічому і не навчилася. Українців можна надихнути на будь-який подвиг, а примусити, бодай,пальцем поворухнути, НІТ. Тож ризикніть мобілізувати, как ваші дєди бальшевікі колись мабілізували". Я ж так розумію, кінцева мета це ******** допомогу Заходу на відбудову. Та ви, помийні *****, ще війну не виграли, а вже своє жидівське око поклали на гроші з плану "Маршала" для України, якого Ще НЕМАЄ. І ЯКИЙ БУДЕ, ТІЛЬКИ ЯКЩО БУДЕ Україна, а ви слизота зільона робите ВСЕ, щоб цієї Перемоги І УКРАЇНИ НЕ БУЛО.
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08.05.2022 17:31 Ответить
Буде чесно видкрити кордон, хто хоче нехай виїзжають. Не може влада яка обрана тимчасово народом вирішувати та порушувати права людини.
В країні милиони дер службовців та бюджетників, це перша черга на важку працю.
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08.05.2022 17:47 Ответить
щас в нищей стране без работы и денег когда тебе миллиарды шлют со всех сторон а нищих людей за шиколадку привязуют к столбу и потом убивают бандиты по закону военного времени...))спс..за хрен с маслом на монобанке...
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09.05.2022 00:36 Ответить
 
 