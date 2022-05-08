Для восстановления Украины правительство предусмотрело целевую мобилизацию

Правительство расширило перечень задач системы гражданской защиты в Украине в восстановительный период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правительство дополнило Положение "о единой государственной системе гражданской защиты" новым пунктом, определяющим дополнительные задачи в восстановительный период в стране. К таким задачам относятся:

- проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

- принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

- определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий;

- вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

Читайте также: В Раде представили план экономического обновления Украины: Полный доступ к рынкам ЕС и G7, дерегуляция и либерализация

Это позволит повысить эффективность проведения ликвидации последствий вооруженной агрессии России на территории Украины.