Для відновлення України уряд передбачив цільову мобілізацію
Уряд розширив перелік завдань системи цивільного захисту в Україні у відбудовний період
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
Уряд доповнив Положення "про єдину державну систему цивільного захисту" новим пунктом, який визначає додаткові завдання у відбудовний період в країні. До таких завдань віднесено:
- проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;
- ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;
- вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;
- визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;
- залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.
Це дасть змогу підвищити ефективність проведення з ліквідації наслідків збройної агресії рф на території України.
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Указанная мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.
Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.
Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
відбудовою свого міста після перемоги. Які військополонені ? Ти про що ?
Отримувати за це будеш скоріш за все продуктові пайки. Ви ж за це голосували у
2019 му Зе фанати ?
Мене вражає совкодрочерна практика зеленського казати одне, а робити інше.
На словах європейська повага до особистості людини, а в реалі совкове відношення
до людей як до рабів.
І тут виникає питання: наскільки вони зможуть зацікавити людей фінансово? Бо на зарплатню у 10 000 навряд чи хто добровільно піде.
А вот за имущество разных бедолаг оплату можна ждать долго и нудно.И особенно долго за то имущество ,что останется под оккупацией не дай бог конечно
Після перемоги весь світ буде вливати бабло у відбудову України, Зєля зі своїми "колямі-катлєтамі" буде класти ці гроші в карман, а відбудовою будуть займатися мобілізовані за "спасібо" і за усвідомлення своєї важливої ролі в становленні ******** української держави. А, ну може ще грамоти дадуть .
Так и даст запад доступ до фонда восстановления,там своих умников хватает .
" Дебилы пля!"
Предложите достойную зп и я сам туда пойду без всякой мобилизации. Всё равно работы бругой нет.
Хороший "патриотизм"конечно
В країні милиони дер службовців та бюджетників, це перша черга на важку працю.