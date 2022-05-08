Для відновлення України уряд передбачив цільову мобілізацію

Уряд розширив перелік завдань системи цивільного захисту в Україні у відбудовний період

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

Уряд доповнив Положення "про єдину державну систему цивільного захисту" новим пунктом, який визначає додаткові завдання у відбудовний період в країні. До таких завдань віднесено:

- проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

- ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

- вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

- визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;

- залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

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Це дасть змогу підвищити ефективність проведення з ліквідації наслідків збройної агресії рф на території України.