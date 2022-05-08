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Рогозин угрожает Маску за Starlink: "Отвечать придется по-взрослому"

рогозінмаск

Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск будет отвечать за передачу систем спутникового интернета Starlink для нужд украинских вооруженных сил в Мариуполе.

Об этом он пишет в своих соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, поставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялась Пентагоном. Илон Маск, следовательно, причастен к обеспечению фашистских сил в Украине средствами военной связи", - написал Рогозин.

Он утверждает, что об этом якобы рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков.

Читайте также: Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россию могут отключить от GPS

"За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – пригрозил российский чиновник.

Автор: 

Рогозин Дмитрий (243) угрозы (853) Маск Илон (246) Starlink (118)


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Топ комментарии
+60
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08.05.2022 14:51 Ответить
+48
До чого ж воно притрушене...
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08.05.2022 14:51 Ответить
+46
Я одного не пойму, рашисты искренне не понимают что единые фашисты в етом мире ето они?
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08.05.2022 14:54 Ответить
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Знатний антифашист закукарєкал

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08.05.2022 16:56 Ответить
по взрослому - это рогозин нассыт в лапти свои.
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08.05.2022 17:16 Ответить
Унылы и скучный Рагозин , олигофрен , я тебе подскажу , уже 21-й век наступил
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08.05.2022 17:18 Ответить
Жирна свиня похрюкати вирішив.
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08.05.2022 17:30 Ответить
Рогозін ще не в курсі, але його голову відріжуть. Сподівася Ілон цього не подарує жирній свині.
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08.05.2022 17:39 Ответить
только убивать российских оккупантов на нашей украинской земле, включая Луганскую область, Крым, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую области. Всех оккупантов убивать. Другой дороги нет
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08.05.2022 17:45 Ответить
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08.05.2022 17:57 Ответить
Какие конченные, а какие глупые
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08.05.2022 18:11 Ответить
Що за каша в голові свині? В фашистській державі воно проживає, а для України, такі як воно свині з копита висмоктали поганяло нацистська.
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08.05.2022 18:14 Ответить
РАААГозін, кадирка ще не відповів на виклик Маску на двобій. Бажаєшь бути наступним?
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08.05.2022 18:16 Ответить
виявляється старлінк крутіша зброя ніж ядерна)
рашистський інтернет чєбурашка певно так і не запрацював
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08.05.2022 18:23 Ответить
А чомусь згадав як Савік Шустер десь у 2005 чи 2006 році це лайно(рогозіна) запрошував на свою Свободу слова на пінчуківському ICTV. І там це лайно називало його Савелієм і вчило нас, українців, як нам треба жити.
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08.05.2022 18:51 Ответить
Заяви цієї товстосракої гниди тільки для жителів городов Мухосранскіх та дєрєвєнь Гадюкіних.
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08.05.2022 18:58 Ответить
Рогозин грозит Маску убийством во время публичных презентаций.
В ответ на это США должны ограничить попадание российских организмов в страну - от них только организованные убийства и теракты.
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08.05.2022 19:11 Ответить
Наши ультралевые тоже ненавидят Маска. Похоже, что дегенераты всех стран объединяются против Маска.
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08.05.2022 20:13 Ответить
анекдот вспомнила, старый советский
Заец купил пистолет с патронами и ходит такой распальцованный по лесу
"ей лиса" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... лиса перепугалась и съела.
идёт дальше...
"ей волк" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... волк тоже съел.
идёт дальше...
"ей медведь" бах бах - я насрал клац клас - и сейчас тихонько сожру.
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08.05.2022 21:20 Ответить
Не понимаю этого рогозина. Сколько раз можно доказывать, что ты дебил?. Хватит уже. Это и так все знают.
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09.05.2022 10:04 Ответить
Папуля Димы знатный чекист. Был даже членом коллегии КГБ. Неимоверно высокая должность для нач Башкирского КГБ, а потом резко в преподы Краснознаменного института. И как раз в то время. когда там учился Х... Сам Дима тоже пытал счастье в системе, но не прошел первую ступень-психолога. Со временем все наклонности "широкой русской души" растут в геометрии. А подвизался в пятерочке. Отсюда его и буйство - а нам все равно.... даже ляпал о блокировке системы Старлинк- хотел там просверлить маленькую дырусю. А теперь еще и угрожает-за козла ответишь Маск.
А Илон еще тот парняга. При строительстве В ФРГ завода електромобилей купил територию завода отца этих авто - Фердинанда Порше. Три года автогиганты сутяжничали, не давали строить. Но прогресс не остановить. Как там. РАГОЗИН ЛАЕТ А МАСК ИДЕТ.
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09.05.2022 10:53 Ответить
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