Рогозин угрожает Маску за Starlink: "Отвечать придется по-взрослому"

Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск будет отвечать за передачу систем спутникового интернета Starlink для нужд украинских вооруженных сил в Мариуполе.

Об этом он пишет в своих соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, поставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялась Пентагоном. Илон Маск, следовательно, причастен к обеспечению фашистских сил в Украине средствами военной связи", - написал Рогозин.

Он утверждает, что об этом якобы рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков.

Читайте также: Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россию могут отключить от GPS

"За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – пригрозил российский чиновник.