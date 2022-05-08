Рогозин угрожает Маску за Starlink: "Отвечать придется по-взрослому"
Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск будет отвечать за передачу систем спутникового интернета Starlink для нужд украинских вооруженных сил в Мариуполе.
Об этом он пишет в своих соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, поставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялась Пентагоном. Илон Маск, следовательно, причастен к обеспечению фашистских сил в Украине средствами военной связи", - написал Рогозин.
Он утверждает, что об этом якобы рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков.
"За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – пригрозил российский чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рашистський інтернет чєбурашка певно так і не запрацював
В ответ на это США должны ограничить попадание российских организмов в страну - от них только организованные убийства и теракты.
Заец купил пистолет с патронами и ходит такой распальцованный по лесу
"ей лиса" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... лиса перепугалась и съела.
идёт дальше...
"ей волк" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... волк тоже съел.
идёт дальше...
"ей медведь" бах бах - я насрал клац клас - и сейчас тихонько сожру.
А Илон еще тот парняга. При строительстве В ФРГ завода електромобилей купил територию завода отца этих авто - Фердинанда Порше. Три года автогиганты сутяжничали, не давали строить. Но прогресс не остановить. Как там. РАГОЗИН ЛАЕТ А МАСК ИДЕТ.