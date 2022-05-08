Рогозін погрожує Маску за Starlink: "Відповідати доведеться по-дорослому"

Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб українських Збройних сил у Маріуполі.

Про це він пише у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, постачання і передача Збройним силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалась Пентагоном. Ілон Маск, відтак, причетний до забезпечення фашистських сил в Україні засобами військового зв’язку", - написав Рогозін.

Він твердить, що про це нібито розповів полонений начальник штабу 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Дмитро Кормянков.

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"За це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав", - погрожує російський посадовець.