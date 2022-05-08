Рогозін погрожує Маску за Starlink: "Відповідати доведеться по-дорослому"
Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб українських Збройних сил у Маріуполі.
Про це він пише у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, постачання і передача Збройним силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалась Пентагоном. Ілон Маск, відтак, причетний до забезпечення фашистських сил в Україні засобами військового зв’язку", - написав Рогозін.
Він твердить, що про це нібито розповів полонений начальник штабу 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Дмитро Кормянков.
"За це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав", - погрожує російський посадовець.
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рашистський інтернет чєбурашка певно так і не запрацював
В ответ на это США должны ограничить попадание российских организмов в страну - от них только организованные убийства и теракты.
Заец купил пистолет с патронами и ходит такой распальцованный по лесу
"ей лиса" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... лиса перепугалась и съела.
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"ей волк" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... волк тоже съел.
идёт дальше...
"ей медведь" бах бах - я насрал клац клас - и сейчас тихонько сожру.
А Илон еще тот парняга. При строительстве В ФРГ завода електромобилей купил територию завода отца этих авто - Фердинанда Порше. Три года автогиганты сутяжничали, не давали строить. Но прогресс не остановить. Как там. РАГОЗИН ЛАЕТ А МАСК ИДЕТ.