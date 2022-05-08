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Рогозін погрожує Маску за Starlink: "Відповідати доведеться по-дорослому"

рогозінмаск

Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб українських Збройних сил у Маріуполі.

Про це він пише у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, постачання і передача Збройним силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалась Пентагоном. Ілон Маск, відтак, причетний до забезпечення фашистських сил в Україні засобами військового зв’язку", - написав Рогозін.

Він твердить, що про це нібито розповів полонений начальник штабу 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Дмитро Кормянков.

Також читайте: Глава "Роскосмосу" Рогозін: Росію можуть відключити від GPS

"За це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав", - погрожує російський посадовець.

Автор: 

Рогозін Дмитро (129) погрози (490) Маск Ілон (677) Starlink (267)


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Топ коментарі
+60
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08.05.2022 14:51 Відповісти
+48
До чого ж воно притрушене...
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08.05.2022 14:51 Відповісти
+46
Я одного не пойму, рашисты искренне не понимают что единые фашисты в етом мире ето они?
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08.05.2022 14:54 Відповісти
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Знатний антифашист закукарєкал

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08.05.2022 16:56 Відповісти
по взрослому - это рогозин нассыт в лапти свои.
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08.05.2022 17:16 Відповісти
Унылы и скучный Рагозин , олигофрен , я тебе подскажу , уже 21-й век наступил
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08.05.2022 17:18 Відповісти
Жирна свиня похрюкати вирішив.
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08.05.2022 17:30 Відповісти
Рогозін ще не в курсі, але його голову відріжуть. Сподівася Ілон цього не подарує жирній свині.
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08.05.2022 17:39 Відповісти
только убивать российских оккупантов на нашей украинской земле, включая Луганскую область, Крым, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую области. Всех оккупантов убивать. Другой дороги нет
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08.05.2022 17:45 Відповісти
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08.05.2022 17:57 Відповісти
Какие конченные, а какие глупые
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08.05.2022 18:11 Відповісти
Що за каша в голові свині? В фашистській державі воно проживає, а для України, такі як воно свині з копита висмоктали поганяло нацистська.
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08.05.2022 18:14 Відповісти
РАААГозін, кадирка ще не відповів на виклик Маску на двобій. Бажаєшь бути наступним?
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08.05.2022 18:16 Відповісти
виявляється старлінк крутіша зброя ніж ядерна)
рашистський інтернет чєбурашка певно так і не запрацював
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08.05.2022 18:23 Відповісти
А чомусь згадав як Савік Шустер десь у 2005 чи 2006 році це лайно(рогозіна) запрошував на свою Свободу слова на пінчуківському ICTV. І там це лайно називало його Савелієм і вчило нас, українців, як нам треба жити.
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08.05.2022 18:51 Відповісти
Заяви цієї товстосракої гниди тільки для жителів городов Мухосранскіх та дєрєвєнь Гадюкіних.
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08.05.2022 18:58 Відповісти
Рогозин грозит Маску убийством во время публичных презентаций.
В ответ на это США должны ограничить попадание российских организмов в страну - от них только организованные убийства и теракты.
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08.05.2022 19:11 Відповісти
Наши ультралевые тоже ненавидят Маска. Похоже, что дегенераты всех стран объединяются против Маска.
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08.05.2022 20:13 Відповісти
анекдот вспомнила, старый советский
Заец купил пистолет с патронами и ходит такой распальцованный по лесу
"ей лиса" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... лиса перепугалась и съела.
идёт дальше...
"ей волк" бах бах - я насрал бах бах - а ты сожрёшь... волк тоже съел.
идёт дальше...
"ей медведь" бах бах - я насрал клац клас - и сейчас тихонько сожру.
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08.05.2022 21:20 Відповісти
Не понимаю этого рогозина. Сколько раз можно доказывать, что ты дебил?. Хватит уже. Это и так все знают.
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09.05.2022 10:04 Відповісти
Папуля Димы знатный чекист. Был даже членом коллегии КГБ. Неимоверно высокая должность для нач Башкирского КГБ, а потом резко в преподы Краснознаменного института. И как раз в то время. когда там учился Х... Сам Дима тоже пытал счастье в системе, но не прошел первую ступень-психолога. Со временем все наклонности "широкой русской души" растут в геометрии. А подвизался в пятерочке. Отсюда его и буйство - а нам все равно.... даже ляпал о блокировке системы Старлинк- хотел там просверлить маленькую дырусю. А теперь еще и угрожает-за козла ответишь Маск.
А Илон еще тот парняга. При строительстве В ФРГ завода електромобилей купил територию завода отца этих авто - Фердинанда Порше. Три года автогиганты сутяжничали, не давали строить. Но прогресс не остановить. Как там. РАГОЗИН ЛАЕТ А МАСК ИДЕТ.
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09.05.2022 10:53 Відповісти
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