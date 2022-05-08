Посол Хорватии в Украине Джамич возвращается со Львова в Киев

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Украине Аница Джамич возвращается из Львова в украинскую столицу.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, наш посол, которая в течение нескольких недель находилась во Львове, возвращается в Киев", - сказал глава хорватского правительства.

Он подчеркнул, что это "мощный сигнал поддержки Украине и украинцам" со стороны Хорватии.

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