Посол Хорватии в Украине Джамич возвращается со Львова в Киев
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Украине Аница Джамич возвращается из Львова в украинскую столицу.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, наш посол, которая в течение нескольких недель находилась во Львове, возвращается в Киев", - сказал глава хорватского правительства.
Он подчеркнул, что это "мощный сигнал поддержки Украине и украинцам" со стороны Хорватии.
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Вячеслав Зубарев
показать весь комментарий08.05.2022 15:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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