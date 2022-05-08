Посол Хорватії в Україні Джамич повертається зі Львова до Києва
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович повідомив, що Надзвичайний і Повноважний посол Хорватії в Україні Аніца Джамич повертається зі Львова в українську столицю.
Про це він сказав на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Радий повідомити, що, починаючи з сьогоднішнього дня, наш посол, яка протягом декількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва", - повідомив глава хорватського уряду.
Він наголосив, що це є "потужним сигналом підтримки Україні та українцям" з боку Хорватії.
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Вячеслав Зубарев
показати весь коментар08.05.2022 15:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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