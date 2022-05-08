Посол Хорватії в Україні Джамич повертається зі Львова до Києва

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович повідомив, що Надзвичайний і Повноважний посол Хорватії в Україні Аніца Джамич повертається зі Львова в українську столицю.

Про це він сказав на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Радий повідомити, що, починаючи з сьогоднішнього дня, наш посол, яка протягом декількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва", - повідомив глава хорватського уряду.

Він наголосив, що це є "потужним сигналом підтримки Україні та українцям" з боку Хорватії.

Також читайте: Посольство Швеції повернулося до Києва: Підтримуємо Україну та її героїчних громадян. ФОТО