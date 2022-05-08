Рашисты убили профессора Мариупольского госуниверситета Богдана Слющинского

Российские оккупанты убили доктора социологических наук, профессора Мариупольского государственного университета Богдана Слющинского.

Об этом в Facebook сообщает кафедра философии и социологии МГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кафедра философии и социологии, Мариупольский государственный университет и все украинское социологическое сообщество понесло непоправимую потерю - в результате российской агрессии погиб доктор социологических наук, профессор Богдан Слющинский.

Именно Богдан Васильевич был тем человеком, благодаря которому с нуля была создана и активно развивалась специальность "Социология" в промышленном городе Мариуполь. Ему удалось создать уникальную атмосферу на кафедре, когда все преподаватели и студенты по-настоящему чувствовали себя единой семьей. К нему шли и с радостными известиями, и за поддержкой в сложные времена, делились своими победами и жаловались на неудачи. К каждому Богдан Васильевич мог найти собственный подход и подобрать нужные слова. Он воспитал многих настоящих специалистов и просто порядочных людей. Ученый, преподаватель, музыкант, поэт, талантливый управленец – сложно перечислить все таланты Богдана Васильевича.

Социологическая семья МГУ в этот трагический день скорбит по своему наставнику. Он всегда останется в наших сердцах! Царство Небесное!" - говорится в сообщении.

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