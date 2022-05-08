РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11128 посетителей онлайн
Новости
7 855 33

"Азов" не может подтвердить, что с "Азовстали" эвакуировали всех гражданских

азовсталь,маріуполь

В полку "Азов" заявили, что не могут быть уверены в полной эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь".

Об этом сказал на онлайн-пресс-конференции заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент ведется интенсивный обстрел завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, пехота пытается штурмовать, снайперы, и так далее", - рассказал он.

По словам "азовца", за последние три дня с территории завода были эвакуированы гражданские, но все ли - неизвестно.

"Всех ли эвакуировали, мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или структура власти, политики не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать завалы", - заявил Паламар.

Смотрите: Пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Заместитель командира полка "Азов" напомнил, что два дня назад, во время так называемого "режима тишины" погибли три военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

"Такова цена эвакуации гражданских с территории завода", – сказал он.

Мариуполь (5724) эвакуация (2102) Азовсталь (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Верещук провела показову евакуацію, а що далі,то уже другий сценарій
показать весь комментарий
08.05.2022 15:24 Ответить
+41
Ну Аристовичу та іншим "слугам" головне заспокоїти злякану біомасу та відмазати Зеленського від зради та крові.
З чим Аристович добре справляється не гребуючи брехнею та перебільшенням.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:29 Ответить
+38
Азов постоянно властям срывает красивую картинку своей прямотой и откровенностью.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні!
показать весь комментарий
08.05.2022 15:23 Ответить
Героям слава !
показать весь комментарий
08.05.2022 15:35 Ответить
Выходите из любых переговоров, прервите дип отношения пока не выпустят Азов.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:24 Ответить
Вони все роблять показово, для фанів 95 та Бубочки, а саме рішення проблеми, "не на часі".
показать весь комментарий
08.05.2022 15:36 Ответить
Верещук провела показову евакуацію, а що далі,то уже другий сценарій
показать весь комментарий
08.05.2022 15:24 Ответить
Евакуацію до Московії.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:23 Ответить
Азов постоянно властям срывает красивую картинку своей прямотой и откровенностью.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:28 Ответить
Ну Аристовичу та іншим "слугам" головне заспокоїти злякану біомасу та відмазати Зеленського від зради та крові.
З чим Аристович добре справляється не гребуючи брехнею та перебільшенням.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:29 Ответить
А хто його слухає?
показать весь комментарий
08.05.2022 15:46 Ответить
Подивись "ТОП Ютуба" - сильно здивуєшся.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:02 Ответить
Ха! Та не тільки слухають. А деякі жіночки ще і...скажемо так, дуже його *************
показать весь комментарий
08.05.2022 17:42 Ответить
нажаль, таких людей вистачає.
певно - ******* брехню та самозакоханих *******
показать весь комментарий
08.05.2022 16:45 Ответить
Чиновники отрапортовали уже что всех гражданских эвакуировали. Хотя Зеленский еще месяц назад рапортовал что там нет добровольных формирований. Что то не совпадает...
показать весь комментарий
08.05.2022 15:32 Ответить
Сам зрозумів, що написав ?
показать весь комментарий
08.05.2022 15:51 Ответить
...фігня... головне, що прапорщик Верещук вже доложИла, що ваше завдання виконане май Вошьдь..(
показать весь комментарий
08.05.2022 15:32 Ответить
Из того что нам известно Азов не отличается большой способностью к вранью. В отличии от Верещук или даже Красного Креста. Не говоря уже о русских. Так что они скорее правы.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:34 Ответить
Азов говорит что вывел из строя 7500 солдат и 90 танков. Они как бы не особо преувеличивали свои победы с начала, так что если цифры близки к реальности, то это страшные потери.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:32 Ответить
Defenders of Mariupol estimated that they had killed almost 2,500 occupiers and wounded about 5,000 Russian soldiers.

More than 60 tanks were destroyed and 30 damaged. This was announced by Ukrainian fighters from the blocked Azovstal during an online conference.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:33 Ответить
Кость в горло путену❗Азов💪
показать весь комментарий
08.05.2022 15:35 Ответить
Мариуполь уже держится больше чем Грозный. И это при том что город полуватный и Россия бросила на него огромные силы.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:37 Ответить
навіщо кості перемивать надіемось і чекаемо сітуація повина помінятись. Свіжа новина

Под Харьковом ВСУ жгут мразей рашистских, скоро будет выход на границу с нацистской рф. Слава ВСУ!
показать весь комментарий
08.05.2022 15:40 Ответить
Эти "кости" - это живые люди, которых предательство власти обрекло на страдания.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:45 Ответить
Идти надо не на границу, а перерезать линии снабжения рашистов в районе Купянска, чтобы изюмско-барвенковская группировка рашистов оказалась заблокированной!
показать весь комментарий
08.05.2022 16:04 Ответить
А хіба це важливо, що каже той "Азов" ? Головне що зелен дурепа Верещук вже всіх дітей, єінок, та літніх "врятувала". Їй в Києві відніше за оборонців Маріуполя.. Простіше чергова брехня та піар від зелениих
показать весь комментарий
08.05.2022 15:41 Ответить
Нашу підготовку до оборони Маріуполя саботувала влада - Паламар із «Азову»

Ось так вони вже 2 місяці роблять все можливе щоб допомогти азову.
Зелені покидьки агрохімії зрадоляки обдристовичі єлдакі *СЛУГИ МОСКОВСЬКОГО НАРОДУ*!
показать весь комментарий
08.05.2022 15:41 Ответить
Свои Иловайск и Дебальцево, только значительно кровавее и трагичнее зелёные мрази сдачей юга и трагедией Азова уже обеспечили.
Главное, понимать причины этой трагедии и не дать этим мразям заболтать своё предательство.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:53 Ответить
не виривайте слова с контекста -- слова ( кости ) НЕ КАСАЮТЬСЯ наших хлопців
показать весь комментарий
08.05.2022 15:48 Ответить
Мда,що послідує за цими словами....помста "маленького" хлопчика на посаді президента.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:49 Ответить
Арестович отмажет клоуна. Как всегда.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:09 Ответить
Боюсь, что с Азовом, будет та же история, что была с Журавлём. Не дай Бог конечно же. Держитесь ребята, зелёные надеюсь, что всё же решаться вас освободить. Слава Украине! Слава Героям!
показать весь комментарий
08.05.2022 16:25 Ответить
Щас на Прямому буде Станіслав Калина з полку Азов
показать весь комментарий
08.05.2022 17:14 Ответить
 
 