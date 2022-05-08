"Азов" не может подтвердить, что с "Азовстали" эвакуировали всех гражданских

В полку "Азов" заявили, что не могут быть уверены в полной эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь".

Об этом сказал на онлайн-пресс-конференции заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент ведется интенсивный обстрел завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, пехота пытается штурмовать, снайперы, и так далее", - рассказал он.

По словам "азовца", за последние три дня с территории завода были эвакуированы гражданские, но все ли - неизвестно.

"Всех ли эвакуировали, мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или структура власти, политики не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать завалы", - заявил Паламар.

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Заместитель командира полка "Азов" напомнил, что два дня назад, во время так называемого "режима тишины" погибли три военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

"Такова цена эвакуации гражданских с территории завода", – сказал он.