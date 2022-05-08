"Азов" не может подтвердить, что с "Азовстали" эвакуировали всех гражданских
В полку "Азов" заявили, что не могут быть уверены в полной эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь".
Об этом сказал на онлайн-пресс-конференции заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на данный момент ведется интенсивный обстрел завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, пехота пытается штурмовать, снайперы, и так далее", - рассказал он.
По словам "азовца", за последние три дня с территории завода были эвакуированы гражданские, но все ли - неизвестно.
"Всех ли эвакуировали, мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или структура власти, политики не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать завалы", - заявил Паламар.
Заместитель командира полка "Азов" напомнил, что два дня назад, во время так называемого "режима тишины" погибли три военнослужащих, еще шестеро получили ранения.
"Такова цена эвакуации гражданских с территории завода", – сказал он.
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З чим Аристович добре справляється не гребуючи брехнею та перебільшенням.
певно - ******* брехню та самозакоханих *******
More than 60 tanks were destroyed and 30 damaged. This was announced by Ukrainian fighters from the blocked Azovstal during an online conference.
Под Харьковом ВСУ жгут мразей рашистских, скоро будет выход на границу с нацистской рф. Слава ВСУ!
Ось так вони вже 2 місяці роблять все можливе щоб допомогти азову.
Зелені покидьки агрохімії зрадоляки обдристовичі єлдакі *СЛУГИ МОСКОВСЬКОГО НАРОДУ*!
Главное, понимать причины этой трагедии и не дать этим мразям заболтать своё предательство.