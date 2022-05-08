"Азов" не може підтвердити, що з "Азовсталі" евакуювали всіх цивільних
У полку "Азов" заявили, що не можуть бути впевненими у повній евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь".
Про це сказав на онлайн-пресконференції заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз ведеться інтенсивний обстріл заводу "Азовсталь". Тільки за ніч ми нарахували понад 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, міномети, піхота пробує штурмувати, снайпери, і так далі", - розповів він.
За словами "азовця", за останні три дні з території заводу були евакуйовані цивільні, але чи всі - невідомо.
"Чи всіх евакуювали, ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи структура влади, політики не приїхали сюди, на територію "Азовсталі", немає спецтехніки, щоб розібрати завали", - заявив Паламар.
Заступник командира полку "Азов" нагадав, що два дні тому, під час так званого "режиму тиші" загинули троє військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення.
"Така ціна евакуації цивільних із території заводу", - сказав він.
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З чим Аристович добре справляється не гребуючи брехнею та перебільшенням.
певно - ******* брехню та самозакоханих *******
More than 60 tanks were destroyed and 30 damaged. This was announced by Ukrainian fighters from the blocked Azovstal during an online conference.
Под Харьковом ВСУ жгут мразей рашистских, скоро будет выход на границу с нацистской рф. Слава ВСУ!
Ось так вони вже 2 місяці роблять все можливе щоб допомогти азову.
Зелені покидьки агрохімії зрадоляки обдристовичі єлдакі *СЛУГИ МОСКОВСЬКОГО НАРОДУ*!
Главное, понимать причины этой трагедии и не дать этим мразям заболтать своё предательство.