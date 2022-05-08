"Азов" не може підтвердити, що з "Азовсталі" евакуювали всіх цивільних

У полку "Азов" заявили, що не можуть бути впевненими у повній евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь".

Про це сказав на онлайн-пресконференції заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ведеться інтенсивний обстріл заводу "Азовсталь". Тільки за ніч ми нарахували понад 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, міномети, піхота пробує штурмувати, снайпери, і так далі", - розповів він.

За словами "азовця", за останні три дні з території заводу були евакуйовані цивільні, але чи всі - невідомо.

"Чи всіх евакуювали, ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи структура влади, політики не приїхали сюди, на територію "Азовсталі", немає спецтехніки, щоб розібрати завали", - заявив Паламар.

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Заступник командира полку "Азов" нагадав, що два дні тому, під час так званого "режиму тиші" загинули троє військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення.

"Така ціна евакуації цивільних із території заводу", - сказав він.