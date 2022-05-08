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"Азов" не може підтвердити, що з "Азовсталі" евакуювали всіх цивільних

азовсталь,маріуполь

У полку "Азов" заявили, що не можуть бути впевненими у повній евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь".

Про це сказав на онлайн-пресконференції заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ведеться інтенсивний обстріл заводу "Азовсталь". Тільки за ніч ми нарахували понад 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, міномети, піхота пробує штурмувати, снайпери, і так далі", - розповів він.

За словами "азовця", за останні три дні з території заводу були евакуйовані цивільні, але чи всі - невідомо.

"Чи всіх евакуювали, ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи структура влади, політики не приїхали сюди, на територію "Азовсталі", немає спецтехніки, щоб розібрати завали", - заявив Паламар.

Дивіться: Пресконференція з бійцями, які тримають оборону "Азовсталі" в українському Маріуполі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Заступник командира полку "Азов" нагадав, що два дні тому, під час так званого "режиму тиші" загинули троє військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення.

"Така ціна евакуації цивільних із території заводу", - сказав він.

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2342) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+41
Верещук провела показову евакуацію, а що далі,то уже другий сценарій
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08.05.2022 15:24 Відповісти
+41
Ну Аристовичу та іншим "слугам" головне заспокоїти злякану біомасу та відмазати Зеленського від зради та крові.
З чим Аристович добре справляється не гребуючи брехнею та перебільшенням.
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08.05.2022 15:29 Відповісти
+38
Азов постоянно властям срывает красивую картинку своей прямотой и откровенностью.
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08.05.2022 15:28 Відповісти
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Слава Україні!
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08.05.2022 15:23 Відповісти
Героям слава !
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08.05.2022 15:35 Відповісти
Выходите из любых переговоров, прервите дип отношения пока не выпустят Азов.
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08.05.2022 15:24 Відповісти
Вони все роблять показово, для фанів 95 та Бубочки, а саме рішення проблеми, "не на часі".
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08.05.2022 15:36 Відповісти
Верещук провела показову евакуацію, а що далі,то уже другий сценарій
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08.05.2022 15:24 Відповісти
Евакуацію до Московії.
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08.05.2022 20:23 Відповісти
Азов постоянно властям срывает красивую картинку своей прямотой и откровенностью.
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08.05.2022 15:28 Відповісти
Ну Аристовичу та іншим "слугам" головне заспокоїти злякану біомасу та відмазати Зеленського від зради та крові.
З чим Аристович добре справляється не гребуючи брехнею та перебільшенням.
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08.05.2022 15:29 Відповісти
А хто його слухає?
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08.05.2022 15:46 Відповісти
Подивись "ТОП Ютуба" - сильно здивуєшся.
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08.05.2022 16:02 Відповісти
Ха! Та не тільки слухають. А деякі жіночки ще і...скажемо так, дуже його *************
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08.05.2022 17:42 Відповісти
нажаль, таких людей вистачає.
певно - ******* брехню та самозакоханих *******
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08.05.2022 16:45 Відповісти
Чиновники отрапортовали уже что всех гражданских эвакуировали. Хотя Зеленский еще месяц назад рапортовал что там нет добровольных формирований. Что то не совпадает...
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08.05.2022 15:32 Відповісти
Сам зрозумів, що написав ?
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08.05.2022 15:51 Відповісти
...фігня... головне, що прапорщик Верещук вже доложИла, що ваше завдання виконане май Вошьдь..(
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08.05.2022 15:32 Відповісти
Из того что нам известно Азов не отличается большой способностью к вранью. В отличии от Верещук или даже Красного Креста. Не говоря уже о русских. Так что они скорее правы.
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08.05.2022 15:34 Відповісти
Азов говорит что вывел из строя 7500 солдат и 90 танков. Они как бы не особо преувеличивали свои победы с начала, так что если цифры близки к реальности, то это страшные потери.
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08.05.2022 15:32 Відповісти
Defenders of Mariupol estimated that they had killed almost 2,500 occupiers and wounded about 5,000 Russian soldiers.

More than 60 tanks were destroyed and 30 damaged. This was announced by Ukrainian fighters from the blocked Azovstal during an online conference.
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08.05.2022 15:33 Відповісти
Кость в горло путену❗Азов💪
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08.05.2022 15:35 Відповісти
Мариуполь уже держится больше чем Грозный. И это при том что город полуватный и Россия бросила на него огромные силы.
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08.05.2022 15:37 Відповісти
навіщо кості перемивать надіемось і чекаемо сітуація повина помінятись. Свіжа новина

Под Харьковом ВСУ жгут мразей рашистских, скоро будет выход на границу с нацистской рф. Слава ВСУ!
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08.05.2022 15:40 Відповісти
Эти "кости" - это живые люди, которых предательство власти обрекло на страдания.
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08.05.2022 15:45 Відповісти
Идти надо не на границу, а перерезать линии снабжения рашистов в районе Купянска, чтобы изюмско-барвенковская группировка рашистов оказалась заблокированной!
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08.05.2022 16:04 Відповісти
А хіба це важливо, що каже той "Азов" ? Головне що зелен дурепа Верещук вже всіх дітей, єінок, та літніх "врятувала". Їй в Києві відніше за оборонців Маріуполя.. Простіше чергова брехня та піар від зелениих
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08.05.2022 15:41 Відповісти
Нашу підготовку до оборони Маріуполя саботувала влада - Паламар із «Азову»

Ось так вони вже 2 місяці роблять все можливе щоб допомогти азову.
Зелені покидьки агрохімії зрадоляки обдристовичі єлдакі *СЛУГИ МОСКОВСЬКОГО НАРОДУ*!
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08.05.2022 15:41 Відповісти
Свои Иловайск и Дебальцево, только значительно кровавее и трагичнее зелёные мрази сдачей юга и трагедией Азова уже обеспечили.
Главное, понимать причины этой трагедии и не дать этим мразям заболтать своё предательство.
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08.05.2022 15:53 Відповісти
не виривайте слова с контекста -- слова ( кости ) НЕ КАСАЮТЬСЯ наших хлопців
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08.05.2022 15:48 Відповісти
Мда,що послідує за цими словами....помста "маленького" хлопчика на посаді президента.
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08.05.2022 15:49 Відповісти
Арестович отмажет клоуна. Как всегда.
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08.05.2022 16:09 Відповісти
Боюсь, что с Азовом, будет та же история, что была с Журавлём. Не дай Бог конечно же. Держитесь ребята, зелёные надеюсь, что всё же решаться вас освободить. Слава Украине! Слава Героям!
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08.05.2022 16:25 Відповісти
Щас на Прямому буде Станіслав Калина з полку Азов
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08.05.2022 17:14 Відповісти
 
 