Рашисти вбили професора Маріупольського держуніверситету Богдана Слющинського

Російські окупанти вбили доктора соціологічних наук, професора Маріупольського державного університету Богдана Слющинського.

Про це у Facebook повідомляє кафедра філософії та соціології МДУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Кафедра філософії та соціології, Маріупольський державний університет та вся українська соціологічна спільнота зазнала непоправної втрати – в наслідок російської агресії загинув доктор соціологічних наук, професор Богдан Слющинський.

Саме Богдан Васильович був тією людиною, завдяки якій з нуля була створена та активно розвивалася спеціальність "Соціологія" в промисловому місті Маріуполь. Йому вдалося створити унікальну атмосферу на кафедрі, коли всі викладачі та студенти по-справжньому відчували себе єдиною сім’єю. До нього йшли і з радісними звістками, і за підтримкою в складні часи, ділилися своїми перемогами та жалілися на невдачі. До кожного Богдан Васильович міг знайти власний підхід та саме ті слова. Він виховав багато справжніх фахівців та просто порядних людей. Науковець, викладач, музикант, поет, талановитий управлінець – складно перерахувати всі таланти Богдана Васильовича.

Соціологічна родина МДУ у цей трагічний день тужить за своїм наставником. Він завжди залишиться в наших серцях! Царство Небесне!" - йдеться в повідомленні.

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