Рашисты пытались форсировать Оскольское водохранилище: Два танка погрязли в болоте

Рашисты в Харьковской области пытались форсировать Оскольское водохранилище, но не смогли доехать даже до русла.

Об этом в Telegram сообщает Боровский поселковый совет, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла - два вражеских танка так погрязли в иле, что их не смогли вытащить даже с помощью другой тяжелой техники", - говорится в сообщении.

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