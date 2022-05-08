Рашисты пытались форсировать Оскольское водохранилище: Два танка погрязли в болоте
Рашисты в Харьковской области пытались форсировать Оскольское водохранилище, но не смогли доехать даже до русла.
Об этом в Telegram сообщает Боровский поселковый совет, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла - два вражеских танка так погрязли в иле, что их не смогли вытащить даже с помощью другой тяжелой техники", - говорится в сообщении.
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+39 Зэлэный_Змий
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+36 Paul Foxen
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+34 Al-Goritm Ain-Moment
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"На днях на росії попрощались з молодшим сержантом Бато Басановим. Як йдеться в некрологах, танкіст загинув ще 14-го березня, але лише у травні його тіло доставили до рідної Бурятії, де його й було поховано.
25-річний Басанов відомий тим, що в 2021-му році зі своїм екіпажом танку Т-72Б3 виграв міжнародні змагання з танкового біатлону."
Так би мовити, склав повноваження чемпіона.)))))
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор,
Иван, как бревно провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Даниил Хармс