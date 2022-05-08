РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6214 посетителей онлайн
Новости Война
21 058 26

Рашисты пытались форсировать Оскольское водохранилище: Два танка погрязли в болоте

танк

Рашисты в Харьковской области пытались форсировать Оскольское водохранилище, но не смогли доехать даже до русла.

Об этом в Telegram сообщает Боровский поселковый совет, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла - два вражеских танка так погрязли в иле, что их не смогли вытащить даже с помощью другой тяжелой техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв оккупантов в Мариуполе может быть намного больше 20 тыс., - Денисова

Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Там де Зєля не проклав дороги, наступ просувається важко .
показать весь комментарий
08.05.2022 17:35 Ответить
+36
показать весь комментарий
08.05.2022 17:20 Ответить
+34
Не знаю, наскільки правда, але:
"На днях на росії попрощались з молодшим сержантом Бато Басановим. Як йдеться в некрологах, танкіст загинув ще 14-го березня, але лише у травні його тіло доставили до рідної Бурятії, де його й було поховано.

25-річний Басанов відомий тим, що в 2021-му році зі своїм екіпажом танку Т-72Б3 виграв міжнародні змагання з танкового біатлону."
Так би мовити, склав повноваження чемпіона.)))))
показать весь комментарий
08.05.2022 17:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.05.2022 17:20 Ответить
Кацапи змогли повторити приклад німецького Т-3 .
показать весь комментарий
08.05.2022 18:29 Ответить
це т 4 з гарматою 75, перший випуск. Така ж гармата була і на першому штурмі.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:58 Ответить
Тю. Там жаби квакали. А це природнє середовище кацапоїдів.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:22 Ответить
МасКваааа.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:32 Ответить
Вытягивали, трос порвали. Надо в люк дроном чего нибудь закинуть, что бы привести в негодность, если отжать не получиться.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:22 Ответить
То лапатниє падводниє лодкі в стєпях України...
показать весь комментарий
08.05.2022 17:23 Ответить
Хроники кацапских долбо@бов)
показать весь комментарий
08.05.2022 17:23 Ответить
Это чтобы враги боялись )))
показать весь комментарий
08.05.2022 17:28 Ответить
Лайфхак, как не пойти на фаршбросок - утопить танк в болоте. На вой командира сказать, что тупой
показать весь комментарий
08.05.2022 17:26 Ответить
Втопити танк - це краще ніж спіймати Джавелін в мангал ...
показать весь комментарий
08.05.2022 18:51 Ответить
Таки так, там же міст поруч.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:44 Ответить
РУССькие ЛОХI
показать весь комментарий
08.05.2022 17:27 Ответить
Три бурата, три веселых друга и звизда машине баявой
показать весь комментарий
08.05.2022 17:28 Ответить
-Это тот Петров, который движок запорол, аккумулятор в колхоз продал, а пушку не чистили, она поржавела и отвалилась. Я ему говорил "Вы, Петров не командир танка - вы командир танкового корпуса". Вот он этим сейчас и козыряет.
показать весь комментарий
08.05.2022 18:10 Ответить
Не знаю, наскільки правда, але:
"На днях на росії попрощались з молодшим сержантом Бато Басановим. Як йдеться в некрологах, танкіст загинув ще 14-го березня, але лише у травні його тіло доставили до рідної Бурятії, де його й було поховано.

25-річний Басанов відомий тим, що в 2021-му році зі своїм екіпажом танку Т-72Б3 виграв міжнародні змагання з танкового біатлону."
Так би мовити, склав повноваження чемпіона.)))))
показать весь комментарий
08.05.2022 17:29 Ответить
https://avia.pro/news/v-buryatii-prostilis-s-chempionom-mira-po-tankovomu-biatlonu-2021-goda
показать весь комментарий
08.05.2022 19:14 Ответить
Там де Зєля не проклав дороги, наступ просувається важко .
показать весь комментарий
08.05.2022 17:35 Ответить
Частенько туди на рибалку та за грибами їздив... Маслюки там гарні і багато їх....
показать весь комментарий
08.05.2022 17:41 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2022 17:44 Ответить
Фото в студію!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:58 Ответить
Там їм жаба цицьки дасть
показать весь комментарий
08.05.2022 17:58 Ответить
Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор,
Иван, как бревно провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Даниил Хармс
показать весь комментарий
08.05.2022 18:19 Ответить
Ой яка це важка робота із болота тягнути бегемота... Якби загруз цілий танковий полк було б просто чудово...
показать весь комментарий
08.05.2022 20:29 Ответить
це їх біатлон. Спеціально два загнали, а тепер екіпаж вільний від присяги. Вперше такі фокуси демонстрували у відомому Дубенському танковому бою,коли атакували вбрід річечку танками ІС і погрузли, а танкісти пішли в "отступ". А в рапортах пиаличерез відсутність евакуаційних засобів танки залишились на території ворога. 80 років пройшло і все теж саме. Привіт,дуралеї.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:05 Ответить
 
 