Рашисти намагались форсувати Оскільське водосховище: Два танки загрузли в болоті
Рашисти на Харківщині намагалися форсувати Оскільське водосховище, але не змогли доїхати навіть до русла.
Про це у Telegram повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла - два ворожі танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+39 Зэлэный_Змий
показати весь коментар08.05.2022 17:35 Відповісти Посилання
+36 Paul Foxen
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+34 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар08.05.2022 17:29 Відповісти Посилання
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"На днях на росії попрощались з молодшим сержантом Бато Басановим. Як йдеться в некрологах, танкіст загинув ще 14-го березня, але лише у травні його тіло доставили до рідної Бурятії, де його й було поховано.
25-річний Басанов відомий тим, що в 2021-му році зі своїм екіпажом танку Т-72Б3 виграв міжнародні змагання з танкового біатлону."
Так би мовити, склав повноваження чемпіона.)))))
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор,
Иван, как бревно провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Даниил Хармс