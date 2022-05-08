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Новини Війна
21 058 26

Рашисти намагались форсувати Оскільське водосховище: Два танки загрузли в болоті

танк

Рашисти на Харківщині намагалися форсувати Оскільське водосховище, але не змогли доїхати навіть до русла.

Про це у Telegram повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла - два ворожі танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Харківщині затримано селищного голову, який прихистив та годував окупантів

Автор: 

Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+39
Там де Зєля не проклав дороги, наступ просувається важко .
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08.05.2022 17:35 Відповісти
+36
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08.05.2022 17:20 Відповісти
+34
Не знаю, наскільки правда, але:
"На днях на росії попрощались з молодшим сержантом Бато Басановим. Як йдеться в некрологах, танкіст загинув ще 14-го березня, але лише у травні його тіло доставили до рідної Бурятії, де його й було поховано.

25-річний Басанов відомий тим, що в 2021-му році зі своїм екіпажом танку Т-72Б3 виграв міжнародні змагання з танкового біатлону."
Так би мовити, склав повноваження чемпіона.)))))
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08.05.2022 17:29 Відповісти
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08.05.2022 17:20 Відповісти
Кацапи змогли повторити приклад німецького Т-3 .
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08.05.2022 18:29 Відповісти
це т 4 з гарматою 75, перший випуск. Така ж гармата була і на першому штурмі.
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08.05.2022 20:58 Відповісти
Тю. Там жаби квакали. А це природнє середовище кацапоїдів.
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08.05.2022 17:22 Відповісти
МасКваааа.
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08.05.2022 17:32 Відповісти
Вытягивали, трос порвали. Надо в люк дроном чего нибудь закинуть, что бы привести в негодность, если отжать не получиться.
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08.05.2022 17:22 Відповісти
То лапатниє падводниє лодкі в стєпях України...
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08.05.2022 17:23 Відповісти
Хроники кацапских долбо@бов)
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08.05.2022 17:23 Відповісти
Это чтобы враги боялись )))
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08.05.2022 17:28 Відповісти
Лайфхак, как не пойти на фаршбросок - утопить танк в болоте. На вой командира сказать, что тупой
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08.05.2022 17:26 Відповісти
Втопити танк - це краще ніж спіймати Джавелін в мангал ...
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08.05.2022 18:51 Відповісти
Таки так, там же міст поруч.
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08.05.2022 20:44 Відповісти
РУССькие ЛОХI
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08.05.2022 17:27 Відповісти
Три бурата, три веселых друга и звизда машине баявой
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08.05.2022 17:28 Відповісти
-Это тот Петров, который движок запорол, аккумулятор в колхоз продал, а пушку не чистили, она поржавела и отвалилась. Я ему говорил "Вы, Петров не командир танка - вы командир танкового корпуса". Вот он этим сейчас и козыряет.
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08.05.2022 18:10 Відповісти
Не знаю, наскільки правда, але:
"На днях на росії попрощались з молодшим сержантом Бато Басановим. Як йдеться в некрологах, танкіст загинув ще 14-го березня, але лише у травні його тіло доставили до рідної Бурятії, де його й було поховано.

25-річний Басанов відомий тим, що в 2021-му році зі своїм екіпажом танку Т-72Б3 виграв міжнародні змагання з танкового біатлону."
Так би мовити, склав повноваження чемпіона.)))))
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08.05.2022 17:29 Відповісти
https://avia.pro/news/v-buryatii-prostilis-s-chempionom-mira-po-tankovomu-biatlonu-2021-goda
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08.05.2022 19:14 Відповісти
Там де Зєля не проклав дороги, наступ просувається важко .
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08.05.2022 17:35 Відповісти
Частенько туди на рибалку та за грибами їздив... Маслюки там гарні і багато їх....
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08.05.2022 17:41 Відповісти
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08.05.2022 17:44 Відповісти
Фото в студію!
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08.05.2022 17:58 Відповісти
Там їм жаба цицьки дасть
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08.05.2022 17:58 Відповісти
Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор,
Иван, как бревно провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Даниил Хармс
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08.05.2022 18:19 Відповісти
Ой яка це важка робота із болота тягнути бегемота... Якби загруз цілий танковий полк було б просто чудово...
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08.05.2022 20:29 Відповісти
це їх біатлон. Спеціально два загнали, а тепер екіпаж вільний від присяги. Вперше такі фокуси демонстрували у відомому Дубенському танковому бою,коли атакували вбрід річечку танками ІС і погрузли, а танкісти пішли в "отступ". А в рапортах пиаличерез відсутність евакуаційних засобів танки залишились на території ворога. 80 років пройшло і все теж саме. Привіт,дуралеї.
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08.05.2022 21:05 Відповісти
 
 