Рашисти намагались форсувати Оскільське водосховище: Два танки загрузли в болоті

Рашисти на Харківщині намагалися форсувати Оскільське водосховище, але не змогли доїхати навіть до русла.

Про це у Telegram повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла - два ворожі танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Харківщині затримано селищного голову, який прихистив та годував окупантів