На Харківщині затримано селищного голову, який прихистив та годував окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури Старосалтівському селищному голові повідомлено про підозру за фактом державної зради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, під час окупації російськими військами селища Старий Салтів Чугуївського району голова селища перейшов на бік ворога.

"Він провів нараду депутатів селищної ради, на якій заявив, що відтепер допомагатиме ЗС РФ, а також агітував місцевих мешканців сприяти окупантам. Селищний голова надав російським військовим приміщення для проживання, забезпечував їх харчуванням, транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.

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7 травня 2022 підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.