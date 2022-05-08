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Новини
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На Харківщині затримано селищного голову, який прихистив та годував окупантів

прокуратура,зрада,державна

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури Старосалтівському селищному голові повідомлено про підозру за фактом державної зради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, під час окупації російськими військами селища Старий Салтів Чугуївського району голова селища перейшов на бік ворога.

"Він провів нараду депутатів селищної ради, на якій заявив, що відтепер допомагатиме ЗС РФ, а також агітував місцевих мешканців сприяти окупантам. Селищний голова надав російським військовим приміщення для проживання, забезпечував їх харчуванням, транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.

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7 травня 2022 підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківщина (6054) державна зрада (1717) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+32
Нужно показательно наказать по всей строгости. Иначе мы будем вечно воевать из-за таких предателей
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08.05.2022 16:09 Відповісти
+25
По закону военного времени.....
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08.05.2022 16:08 Відповісти
+15
ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПРИБИРАТИ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО З ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ЗРАДНИКІВ І ШПИГУНІВ,МИ ПОТОНЕМО СПОЧАТКУ В ТАКИХ ВІДОСІКАХ,А ПОТІМ У ВЛАСНІЙ КРОВІ...
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
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08.05.2022 16:28 Відповісти
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По закону военного времени.....
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08.05.2022 16:08 Відповісти
Это правильно, но только лишь не при нынешнем президенте...
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08.05.2022 16:40 Відповісти
Да, совершенно верно, но только лишь не при зеленском, он против этого.
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08.05.2022 16:43 Відповісти
А если он кормил их шашлыками?
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08.05.2022 16:44 Відповісти
Верещек тоді також на нари.
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08.05.2022 16:08 Відповісти
За ЧТО?
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08.05.2022 16:18 Відповісти
Знав би за що - вбив би....
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08.05.2022 16:29 Відповісти
Нужно показательно наказать по всей строгости. Иначе мы будем вечно воевать из-за таких предателей
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08.05.2022 16:09 Відповісти
только сначала нужно найти хотя бы одного судью, который посадит этого ватника.
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08.05.2022 17:24 Відповісти
Расстрелять!
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08.05.2022 16:16 Відповісти
Отрезать голову голове !
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08.05.2022 16:17 Відповісти
"Селищний голова надав російським військовим приміщення для проживання, забезпечував їх харчуванням, транспортними засобами"
Ну "приміщення для проживання" ми надать теж можемо - тюремну одиночку І харчуванням забезпечимо - перловкою на олії З транспортом тугувато - тільки власні ноги І так - до самої смерті!
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08.05.2022 16:20 Відповісти
Якщо так буде сформульоване звинувачення, то його не засудять. Скаже, що погрожували. Тому треба серйозніші докази.
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08.05.2022 16:24 Відповісти
Харчування - виключно з невеликою домішкою талію (щуряче трійло) - щоб поволеньки, з натхненням здихав....
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08.05.2022 16:31 Відповісти
Після війни всі ці совкові та ватні колаборанти мають піти і замість них треба буде призначити ветеранів із досвідом бойових дій, які насамперед будуть цінувати життя місцевих мешканців
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08.05.2022 16:21 Відповісти
ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПРИБИРАТИ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО З ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ЗРАДНИКІВ І ШПИГУНІВ,МИ ПОТОНЕМО СПОЧАТКУ В ТАКИХ ВІДОСІКАХ,А ПОТІМ У ВЛАСНІЙ КРОВІ...
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
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08.05.2022 16:28 Відповісти
ДІВЧАТКА НА ВІДЕО : М. ДНІПРО,85 ШКОЛА
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08.05.2022 16:40 Відповісти
І завжди потім вибачаються))) Якщо мали сміливість оце лайно застрімити...що, зовсім не розуміють, що знайти їх дуже просто
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08.05.2022 17:33 Відповісти
Расстрелять эту мразь!
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08.05.2022 16:30 Відповісти
Агитировал с ними сотрудничать,что бы избежать потерь как в Буче.
Ничего ему не будет и он это знает.
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08.05.2022 16:33 Відповісти
"7 мая 2022 г. подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ..." - это наверное ОШИБКА.
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08.05.2022 16:40 Відповісти
уже не первый раз такое
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08.05.2022 17:22 Відповісти
Бачили очі кого вибирали....
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08.05.2022 17:06 Відповісти
...страта...
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08.05.2022 17:30 Відповісти
Наївному уркаїнцю знову наобіцяли все і вся. Але на цей раз обікрали, побили і все зруйнували. Продовжують обіцяти, а українець продовжує вірити.
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08.05.2022 17:36 Відповісти
Чудово !

Сбу не зупиняйтесь в день потрвбно по 100 колаборантів виловлювати , бо це життя наших хлопців ...
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08.05.2022 19:19 Відповісти
Треба добряче перевірити хто за рузге мир та виперти усіх на московію. А їх багато...
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08.05.2022 19:35 Відповісти
Затримали????! Навіщо?? Тихо впіймали, допитали і ще тихіше вбили з трофейної зброї і викинули десь в полі близько лінії фронту!
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08.05.2022 19:58 Відповісти
 
 