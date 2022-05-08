"Перепись" бытовой техники проводят рашисты на Харьковщине
Рашисты на оккупированных территориях Харьковщины проводили "перепись" бытовой техники.
Об этом сообщает Боровской поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксированы случаи, когда оккупатны проводили перепись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д. Какая цель такой "переписи", остается только догадываться", - рассказали там.
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+53 Александр Чуднивец #474549
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+30 Александр Товба
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+21 вставай
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Свадьба в Малиновке
У тебе,довбню замість крові- сечі 73% .
рахують скільки машин треба щоб все вкрасти і вивезти
не ясно чому їх більше ніж наших воїнів в на передовій якщо половина орків мародерить
Неандертальцы.
Уничтожать надо этих варваров.
На хозяев надо нажать.
Что тут ещё думать ?