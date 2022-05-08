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Новости Война
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"Перепись" бытовой техники проводят рашисты на Харьковщине

Рашисты на оккупированных территориях Харьковщины проводили "перепись" бытовой техники.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы случаи, когда оккупатны проводили перепись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д. Какая цель такой "переписи", остается только догадываться", - рассказали там.

Также читайте: Нам требуется специальный трибунал для привлечения российского руководства к ответственности, - Кулеба

Автор: 

армия РФ (19682) Харьковщина (5577) техника (1751)


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Топ комментарии
+53
Унітази не забудьте переписати, кацапські мерзенні покидьки...
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08.05.2022 18:28 Ответить
+30
Те , що ці виродки дикуни , я знав давно . А щоб настільки ! Вся ця недонація(рускіє) повинна відповісти за кожного Українця , за кожну нашу оселю та за кожну таку чортячу витівку .
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08.05.2022 18:30 Ответить
+21
Памперси порахуйте, олігофрени ******, там зараз таке почнеться. Визвірили ви людей в край.
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08.05.2022 18:29 Ответить
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Та яка різниця. Як звільнять від рашистів це все просто в ноль за пів години ) От же ватани тупі
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08.05.2022 18:27 Ответить
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08.05.2022 20:43 Ответить
"опять грабить будут"
Свадьба в Малиновке
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08.05.2022 22:11 Ответить
Унітази не забудьте переписати, кацапські мерзенні покидьки...
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08.05.2022 18:28 Ответить
Памперси порахуйте, олігофрени ******, там зараз таке почнеться. Визвірили ви людей в край.
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08.05.2022 18:29 Ответить
Та, нажаль, ні. Є ще багато з когорти 73%, котрим всеодно. Чув від таких-та захопили б скоріше і буде мир. Це, б... ь, люди, українці? Це біомаса. І мені нас... и, що з ними буде
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08.05.2022 20:48 Ответить
свинособака, скільки береш за сіяння розбрату серед українців?
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08.05.2022 20:59 Ответить
Не пи..ди, бо це дійсно так.
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08.05.2022 21:08 Ответить
""Та, нажаль, ні. Є ще багато з когорти 73%, котрим всеодно. ""

У тебе,довбню замість крові- сечі 73% .
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08.05.2022 21:17 Ответить
Те , що ці виродки дикуни , я знав давно . А щоб настільки ! Вся ця недонація(рускіє) повинна відповісти за кожного Українця , за кожну нашу оселю та за кожну таку чортячу витівку .
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08.05.2022 18:30 Ответить
Типу зовсім нічогісінько незрозуміло для чого це. Так?
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08.05.2022 18:32 Ответить
Оплата грабуванням населення - так було в середні віки
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08.05.2022 18:34 Ответить
Ще труси і собачі буди нехай не забудуть порахувати
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08.05.2022 18:34 Ответить
Вже рахують. Великою популярністю користуються унітази.
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08.05.2022 18:40 Ответить
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08.05.2022 18:47 Ответить
совковая классика, прямо по совковому жванецкому: "Вот жалоба на вас - три дня не видать, а мусор жирный, кал крепкий, в унитазе вода гремить, значить, на нетрудовые пожираете, ночами при лампаде; государство беспокоится, как бы вы тут жить лучше не стали, а это противоречит интересам, мы должны по справедливости еще раз допеределить и допереконфисковать, чтоб руководству не обидно был"
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08.05.2022 18:50 Ответить
Позаміновувати і хай забирають
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08.05.2022 18:50 Ответить
недоразвитое стадо, сидели бы дома идиоты, опозорились на весь мир
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08.05.2022 18:51 Ответить
важко здогадатися?
рахують скільки машин треба щоб все вкрасти і вивезти

не ясно чому їх більше ніж наших воїнів в на передовій якщо половина орків мародерить
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08.05.2022 18:54 Ответить
У Шепетівці громада кафедрального собору УПЦ МП перейшла до ПЦУ. За проголосувало 1493 особи.Народне віче під стінами храму його служителі намагались заглушити церковними дзвонами та співом, апелюючи до того, що люди, які прийшли висловити свою позицію, "заважають їх молитві".https://video.fvin1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/10000000_1200811334069842_6088038725709517878_n.mp4?_nc_cat=108&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=************************************************************&_nc_ohc=TtfEXd18N8IAX_5NgH1&rl=516&vabr=287&_nc_ht=video.fvin1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT92RlDOVDJaGRT9tYQMpdbXA6mRB7OaJEFkl23RddbpHw&oe=62780445
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08.05.2022 18:55 Ответить
если это правда, то "это какой-то позор" (с)
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08.05.2022 19:01 Ответить
Как что-то новое....
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08.05.2022 19:37 Ответить
Дикари прошли в Европу. Тянут в свои пещеры все, шо блестит.
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08.05.2022 19:12 Ответить
Нищеброды.

Неандертальцы.

Уничтожать надо этих варваров.
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08.05.2022 19:17 Ответить
Якщо хтось не знав, то савєцкая армія займалася тим самим 77років тому назад.
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08.05.2022 19:17 Ответить
Пі...касабськ іобраховують скільки транспорту потрібно для мародерства
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08.05.2022 19:18 Ответить
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08.05.2022 19:20 Ответить
В доме много техники - значит, где-то припрятаны доллары и ценности.
На хозяев надо нажать.
Что тут ещё думать ?
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08.05.2022 19:20 Ответить
уже аж мороз по коже от звуков марша на площади!!! цель ведь понятна - асвабадить от бездуховной техники Запада (гейской, либеральной. фошиздовской. капиталистической, империалистической)
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08.05.2022 19:34 Ответить
добро пожаловать в рай
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08.05.2022 19:54 Ответить
ніщеброди
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08.05.2022 20:56 Ответить
 
 