"Перепись" бытовой техники проводят рашисты на Харьковщине

Рашисты на оккупированных территориях Харьковщины проводили "перепись" бытовой техники.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы случаи, когда оккупатны проводили перепись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д. Какая цель такой "переписи", остается только догадываться", - рассказали там.

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