"Перепис" побутової техніки проводять рашисти на Харківщині

Рашисти на окупованих територіях Харківщини проводили "перепис" побутової техніки.

Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили перепис побутової техніки в окремих помешканнях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильвих печей тощо. Яка мета такого "перепису", залишається лише здогадуватись", - розповіли там.

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