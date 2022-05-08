"Перепис" побутової техніки проводять рашисти на Харківщині
Рашисти на окупованих територіях Харківщини проводили "перепис" побутової техніки.
Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили перепис побутової техніки в окремих помешканнях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильвих печей тощо. Яка мета такого "перепису", залишається лише здогадуватись", - розповіли там.
Топ коментарі
+53 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.05.2022 18:28 Відповісти Посилання
+30 Александр Товба
показати весь коментар08.05.2022 18:30 Відповісти Посилання
+21 вставай
показати весь коментар08.05.2022 18:29 Відповісти Посилання
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Свадьба в Малиновке
У тебе,довбню замість крові- сечі 73% .
рахують скільки машин треба щоб все вкрасти і вивезти
не ясно чому їх більше ніж наших воїнів в на передовій якщо половина орків мародерить
Неандертальцы.
Уничтожать надо этих варваров.
На хозяев надо нажать.
Что тут ещё думать ?