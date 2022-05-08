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"Перепис" побутової техніки проводять рашисти на Харківщині

Рашисти на окупованих територіях Харківщини проводили "перепис" побутової техніки.

Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили перепис побутової техніки в окремих помешканнях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильвих печей тощо. Яка мета такого "перепису", залишається лише здогадуватись", - розповіли там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагались форсувати Оскільське водосховище: Два танки загрузли в болоті

Автор: 

армія рф (17833) Харківщина (6054) техніка (1855)


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Топ коментарі
+53
Унітази не забудьте переписати, кацапські мерзенні покидьки...
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08.05.2022 18:28 Відповісти
+30
Те , що ці виродки дикуни , я знав давно . А щоб настільки ! Вся ця недонація(рускіє) повинна відповісти за кожного Українця , за кожну нашу оселю та за кожну таку чортячу витівку .
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08.05.2022 18:30 Відповісти
+21
Памперси порахуйте, олігофрени ******, там зараз таке почнеться. Визвірили ви людей в край.
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08.05.2022 18:29 Відповісти
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Та яка різниця. Як звільнять від рашистів це все просто в ноль за пів години ) От же ватани тупі
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08.05.2022 18:27 Відповісти
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08.05.2022 20:43 Відповісти
"опять грабить будут"
Свадьба в Малиновке
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08.05.2022 22:11 Відповісти
Унітази не забудьте переписати, кацапські мерзенні покидьки...
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08.05.2022 18:28 Відповісти
Памперси порахуйте, олігофрени ******, там зараз таке почнеться. Визвірили ви людей в край.
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08.05.2022 18:29 Відповісти
Та, нажаль, ні. Є ще багато з когорти 73%, котрим всеодно. Чув від таких-та захопили б скоріше і буде мир. Це, б... ь, люди, українці? Це біомаса. І мені нас... и, що з ними буде
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08.05.2022 20:48 Відповісти
свинособака, скільки береш за сіяння розбрату серед українців?
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08.05.2022 20:59 Відповісти
Не пи..ди, бо це дійсно так.
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08.05.2022 21:08 Відповісти
""Та, нажаль, ні. Є ще багато з когорти 73%, котрим всеодно. ""

У тебе,довбню замість крові- сечі 73% .
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08.05.2022 21:17 Відповісти
Те , що ці виродки дикуни , я знав давно . А щоб настільки ! Вся ця недонація(рускіє) повинна відповісти за кожного Українця , за кожну нашу оселю та за кожну таку чортячу витівку .
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08.05.2022 18:30 Відповісти
Типу зовсім нічогісінько незрозуміло для чого це. Так?
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08.05.2022 18:32 Відповісти
Оплата грабуванням населення - так було в середні віки
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08.05.2022 18:34 Відповісти
Ще труси і собачі буди нехай не забудуть порахувати
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08.05.2022 18:34 Відповісти
Вже рахують. Великою популярністю користуються унітази.
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08.05.2022 18:40 Відповісти
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08.05.2022 18:47 Відповісти
совковая классика, прямо по совковому жванецкому: "Вот жалоба на вас - три дня не видать, а мусор жирный, кал крепкий, в унитазе вода гремить, значить, на нетрудовые пожираете, ночами при лампаде; государство беспокоится, как бы вы тут жить лучше не стали, а это противоречит интересам, мы должны по справедливости еще раз допеределить и допереконфисковать, чтоб руководству не обидно был"
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08.05.2022 18:50 Відповісти
Позаміновувати і хай забирають
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08.05.2022 18:50 Відповісти
недоразвитое стадо, сидели бы дома идиоты, опозорились на весь мир
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08.05.2022 18:51 Відповісти
важко здогадатися?
рахують скільки машин треба щоб все вкрасти і вивезти

не ясно чому їх більше ніж наших воїнів в на передовій якщо половина орків мародерить
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08.05.2022 18:54 Відповісти
У Шепетівці громада кафедрального собору УПЦ МП перейшла до ПЦУ. За проголосувало 1493 особи.Народне віче під стінами храму його служителі намагались заглушити церковними дзвонами та співом, апелюючи до того, що люди, які прийшли висловити свою позицію, "заважають їх молитві".https://video.fvin1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/10000000_1200811334069842_6088038725709517878_n.mp4?_nc_cat=108&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=************************************************************&_nc_ohc=TtfEXd18N8IAX_5NgH1&rl=516&vabr=287&_nc_ht=video.fvin1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT92RlDOVDJaGRT9tYQMpdbXA6mRB7OaJEFkl23RddbpHw&oe=62780445
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08.05.2022 18:55 Відповісти
если это правда, то "это какой-то позор" (с)
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08.05.2022 19:01 Відповісти
Как что-то новое....
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08.05.2022 19:37 Відповісти
Дикари прошли в Европу. Тянут в свои пещеры все, шо блестит.
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08.05.2022 19:12 Відповісти
Нищеброды.

Неандертальцы.

Уничтожать надо этих варваров.
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08.05.2022 19:17 Відповісти
Якщо хтось не знав, то савєцкая армія займалася тим самим 77років тому назад.
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08.05.2022 19:17 Відповісти
Пі...касабськ іобраховують скільки транспорту потрібно для мародерства
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08.05.2022 19:18 Відповісти
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08.05.2022 19:20 Відповісти
В доме много техники - значит, где-то припрятаны доллары и ценности.
На хозяев надо нажать.
Что тут ещё думать ?
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08.05.2022 19:20 Відповісти
уже аж мороз по коже от звуков марша на площади!!! цель ведь понятна - асвабадить от бездуховной техники Запада (гейской, либеральной. фошиздовской. капиталистической, империалистической)
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08.05.2022 19:34 Відповісти
добро пожаловать в рай
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08.05.2022 19:54 Відповісти
ніщеброди
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08.05.2022 20:56 Відповісти
 
 