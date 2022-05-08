Нам требуется специальный трибунал для привлечения российского руководства к ответственности, - Кулеба
Украина призывает мир поддержать создание Специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Нам нужен специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины, чтобы привлечь российское руководство к ответственности. Я выступал на первой Международной конференции по этому вопросу в Вильнюсе. Я благодарен организаторам и повторяю мой призыв поддержать создание Трибунала", – написал Кулеба.
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+13 Йцу Кенг #461207
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+6 Вася Шевченко #371210
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Всё уже предопределено, все ждут военного истощения рашки и тогда её разделят на несколько частей. ***** уже никто не боится и его уничтожат в любом случае и в любом бункере. Рашки скоро не станет, этот фурункул просто выдавят с земного шара.
29 квiтня 2022
А який ще міжнародний орган може бути уповноваженим створити такий трибунал?
«Карма не забарилася»:
в мережі з'явилося відео із знищеними «катами Бучі» - вояками 64-ї бригади армії рф (
18+)
https://t.me/Tsaplienko/7859
Або на о. "Зміїний"...
Джерело:
без этого войну не выиграешь
І засудити російську владу заочно.
"Гнев Божий" нужен, а не трибунал. Для всех - начиная от пропагандонов, до тварей из Думы, хенералов и пр. выродков, приложивших руку к несчастьям украинского народа. А судить - можно и посмертно.