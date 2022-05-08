Нам требуется специальный трибунал для привлечения российского руководства к ответственности, - Кулеба

Украина призывает мир поддержать создание Специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужен специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины, чтобы привлечь российское руководство к ответственности. Я выступал на первой Международной конференции по этому вопросу в Вильнюсе. Я благодарен организаторам и повторяю мой призыв поддержать создание Трибунала", – написал Кулеба.

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