Нам потрібен спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності, - Кулеба
Україна закликає світ підтримати створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам потрібен спеціальний трибунал у справі про злочин агресії проти України, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності. Я виступав на першій Міжнародній конференції з цього питання у Вільнюсі. Я вдячний організаторам і повторюю мій заклик підтримати створення Трибуналу", – написав Кулеба.
Топ коментарі
+13 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар08.05.2022 12:46 Відповісти Посилання
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.05.2022 12:44 Відповісти Посилання
+5 Autorare Autorare
показати весь коментар08.05.2022 12:39 Відповісти Посилання
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Всё уже предопределено, все ждут военного истощения рашки и тогда её разделят на несколько частей. ***** уже никто не боится и его уничтожат в любом случае и в любом бункере. Рашки скоро не станет, этот фурункул просто выдавят с земного шара.
29 квiтня 2022
А який ще міжнародний орган може бути уповноваженим створити такий трибунал?
«Карма не забарилася»:
в мережі з'явилося відео із знищеними «катами Бучі» - вояками 64-ї бригади армії рф (
18+)
https://t.me/Tsaplienko/7859
Або на о. "Зміїний"...
Джерело:
без этого войну не выиграешь
І засудити російську владу заочно.
"Гнев Божий" нужен, а не трибунал. Для всех - начиная от пропагандонов, до тварей из Думы, хенералов и пр. выродков, приложивших руку к несчастьям украинского народа. А судить - можно и посмертно.