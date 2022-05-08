Нам потрібен спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності, - Кулеба

Україна закликає світ підтримати створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен спеціальний трибунал у справі про злочин агресії проти України, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності. Я виступав на першій Міжнародній конференції з цього питання у Вільнюсі. Я вдячний організаторам і повторюю мій заклик підтримати створення Трибуналу", – написав Кулеба.

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