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Новини Війна
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Нам потрібен спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності, - Кулеба

кулеба

Україна закликає світ підтримати створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен спеціальний трибунал у справі про злочин агресії проти України, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності. Я виступав на першій Міжнародній конференції з цього питання у Вільнюсі. Я вдячний організаторам і повторюю мій заклик підтримати створення Трибуналу", – написав Кулеба.

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Автор: 

армія рф (17833) росія (66070) трибунал (273) Кулеба Дмитро (3604) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+13
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08.05.2022 12:46 Відповісти
+6
///
«Карма не забарилася»:
в мережі з'явилося відео із знищеними «катами Бучі» - вояками 64-ї бригади армії рф (18+)

https://t.me/Tsaplienko/7859
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08.05.2022 12:44 Відповісти
+5
Трибунал збереться душе швидко , якщо ***** програє і буде можливість його затримання правоохоронними органами
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08.05.2022 12:39 Відповісти
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Трибунал збереться душе швидко , якщо ***** програє і буде можливість його затримання правоохоронними органами
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08.05.2022 12:39 Відповісти
Притягнення на налигачі, самі вони не прибудуть.
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08.05.2022 12:43 Відповісти
Хло з бункера не вилізе. Він там і здохне. Потрібен Бонд 008
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08.05.2022 12:47 Відповісти
jakij Bond... Xvatit i vintovyx bimb z glubinoju proniknovenija 2 km.
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08.05.2022 14:06 Відповісти
Ага, будет как с петушарийом, год экстрадировать... Если его не казнить, то сидеть он должен в житомирской колонии строгого режима
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08.05.2022 17:37 Відповісти
Всё довольно просто, сейчас рашка целенаправленно уничтожает в Украине всю свою технику.. так ещё будет месяца 2-3 не больше, за это время мы возвращаем все свои территории (надеюсь с Крымом и Донбасом), а потом война переходит на территорию рашки..

Всё уже предопределено, все ждут военного истощения рашки и тогда её разделят на несколько частей. ***** уже никто не боится и его уничтожат в любом случае и в любом бункере. Рашки скоро не станет, этот фурункул просто выдавят с земного шара.
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08.05.2022 12:40 Відповісти
Китай показав карту розподілу РФ після перемоги України (фото)

29 квiтня 2022
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08.05.2022 12:46 Відповісти
Там не все просто. Після натискання Путіним є ще 6 підтверджень. Анриал.
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08.05.2022 12:53 Відповісти
А хто має створити цей трибунал? Якщо ООН - то тільки таке рішення можливе спеціальною резолюцією ГенАсамблеї.
А який ще міжнародний орган може бути уповноваженим створити такий трибунал?
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08.05.2022 12:42 Відповісти
Військова перемога і умертвіння всіх ворогів і Є ТРИБУНАЛ! іншого не треба, знищити всіх винуватців, а це 99.9% рабсії
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08.05.2022 12:44 Відповісти
///
«Карма не забарилася»:
в мережі з'явилося відео із знищеними «катами Бучі» - вояками 64-ї бригади армії рф (18+)

https://t.me/Tsaplienko/7859
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08.05.2022 12:44 Відповісти
Щось я не "вкурюю" - чого вони без бронежилетів? Закінчилися, чи їх, як у у якійсь з армій античного світу так покарали - забрали захисні обладунки? Читав, що, здається, у Мітрідата було таке покарання за боягузство: відбирали панцирі і посилали в бій в одних туніках Якщо наші "трофейщики познімали - то чого каски залишили? Чи то вони самі познімали перед боєм - щоб тікать легше було?
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08.05.2022 13:49 Відповісти
Ну во первых бронежилет это лишний вес, без него быстрее тикать. Во вторых им скорее всего не хватило. А в третьих как же жалко собашек, они ж теперь вообще раскабанеют
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08.05.2022 17:41 Відповісти
Стоп! Знаю! - В "Чорнобаївці" можна!
Або на о. "Зміїний"...
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08.05.2022 12:45 Відповісти
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08.05.2022 12:46 Відповісти
Видно, русские уже тогда всех ушатали..
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08.05.2022 12:47 Відповісти
Наші діди вже тоді знали, що кацапи то не люди.
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08.05.2022 12:52 Відповісти
Кацапы просто ничего не умели, поэтому и прыгали вокруг, попрошайки...
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08.05.2022 17:40 Відповісти
Какой-такой трибунал, если они Кабаеву испугались?..
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08.05.2022 12:46 Відповісти
Мамедов про запропоновані Кабміном ( дерьмаком & Ко) зміни щодо міжнародних злочинів: "Заважатимуть притягнути до відповідальності російських командирів"
Джерело:
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08.05.2022 12:50 Відповісти
только сперва нужно выявить и наказать предателей
без этого войну не выиграешь
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08.05.2022 12:50 Відповісти
не спаливши маскву нікого не притягнеш... хібашо януковича... може
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08.05.2022 12:51 Відповісти
Скоро и федоровича мобилизируют
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08.05.2022 17:42 Відповісти
І назвати його Нюрнберг 2.
І засудити російську владу заочно.
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08.05.2022 12:51 Відповісти
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. І це не алегорія.
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08.05.2022 12:51 Відповісти
Привезіть пуцина і його приспішників до Маріуполя і зберіть там тих, хто вижив і врятувався - і буде вам спеціальний трибунал. От лише для цього треба як мінімум звільнити Маік і взяти в полон цю пуцинську балу. Теперішні розмови зелених про різні трибунали вважаю відволікання уваги громадськості від військових дій.
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08.05.2022 12:52 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/14405 ***** поздравил Украину с Днём Победы и что-то прошамкал про "дружбу народов" . ********, на всю голову
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08.05.2022 12:53 Відповісти
Какой трибунал? Думаете, сможете вытащить всю эту срань с кацапии и судить? Нет, это не реально.
"Гнев Божий" нужен, а не трибунал. Для всех - начиная от пропагандонов, до тварей из Думы, хенералов и пр. выродков, приложивших руку к несчастьям украинского народа. А судить - можно и посмертно.
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08.05.2022 12:54 Відповісти
Сто процентов! Кто-то возьмёт на себя поездку в кацапию, чтобы лично ху..ла арестовать и привезти в суд? Нет. А значит, трибунал этот будет очередная организация, получающая не слабую зарплату и ничего, кроме "выражения очередной озабоченности", не делающая. Ибо все эти заочные осуждения - до одного места.
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08.05.2022 13:05 Відповісти
Він утром говорить про трібунал, а ввечері вже переговори з Путлером про подальшу здачу півдня країни. У них з Зелею напружений графік.
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08.05.2022 12:57 Відповісти
Спочатку потрібен трибунал для наших зрадників і створювати його повинні військові з бойових підрозділів, Азов саме те що треба.
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08.05.2022 13:11 Відповісти
всі бояться йти в створення трибуналу, хай Україна з Британією і СШ ініціює
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08.05.2022 13:45 Відповісти
Ви спершу хоч одну москальську вошу притягніть до відповідальності, яких ціла тьма сидить у офісі,кабміні,вр, судах всіх рівнів, місцевих владах, особливо у силових відомствах
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08.05.2022 14:06 Відповісти
Хватило уже суда по боигу. Мне нравится вариант трибунала с Каддафи.
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08.05.2022 14:27 Відповісти
Вже не "доґоворімся посєрєдінє"? А що сталося?
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08.05.2022 15:07 Відповісти
 
 