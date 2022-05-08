Рашисты на оккупированных территориях усиливают проведение фильтрационных мероприятий, - Генштаб ВСУ
На временно оккупированных территориях Херсонской области отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий рашистами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются мероприятия административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так, отмечается усиление фильтрационных мероприятий подразделениями "Росгвардии" в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон.
Сохраняется вероятность проведения штурмовых действий на отдельных направлениях для улучшения тактического положения, сковывания наших войск и недопущения переброски резервов", - отметили в ВСУ.
Читайте также: Чернобаевский сельсовет отказался сотрудничать с оккупантами
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лише 13% словаків готові воювати за свою країну - опитування
Мені цікаво вони шо всі планують бігти за захистом до британців і американців? і оце от довго жлобилося нам дати с300 і літаки...
Все неоднозначно.
В Новокузнецке на одной из свалок нашли цинковый гроб. Полицейские приезжали на место, но уехали.
https://tayga.info/177438