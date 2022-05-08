Рашисты на оккупированных территориях усиливают проведение фильтрационных мероприятий, - Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях Херсонской области отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий рашистами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются мероприятия административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так, отмечается усиление фильтрационных мероприятий подразделениями "Росгвардии" в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон.

Сохраняется вероятность проведения штурмовых действий на отдельных направлениях для улучшения тактического положения, сковывания наших войск и недопущения переброски резервов", - отметили в ВСУ.

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