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Новости Война
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Рашисты на оккупированных территориях усиливают проведение фильтрационных мероприятий, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

На временно оккупированных территориях Херсонской области отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий рашистами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются мероприятия административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так, отмечается усиление  фильтрационных мероприятий подразделениями "Росгвардии" в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон.

Сохраняется вероятность проведения штурмовых действий на отдельных направлениях для улучшения тактического положения, сковывания наших войск и недопущения переброски резервов", - отметили в ВСУ.

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Генштаб ВС (6479) Херсонская область (4893)


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Нічого. Не довго пісенька грала, не довго фраєр танцював, як кажучі!
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08.05.2022 19:10 Ответить
Сорі шо офтоплю, але приколвся:
Лише 13% словаків готові воювати за свою країну - опитування

Мені цікаво вони шо всі планують бігти за захистом до британців і американців? і оце от довго жлобилося нам дати с300 і літаки...
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08.05.2022 19:11 Ответить
Словаччина дивна країна. Не буду писати що про них думаю бо забанять.
Все неоднозначно.
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08.05.2022 19:21 Ответить
а вот и оружие поехало на роисю

В Новокузнецке на одной из свалок нашли цинковый гроб. Полицейские приезжали на место, но уехали.

https://tayga.info/177438
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08.05.2022 19:30 Ответить
 
 