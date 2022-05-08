Чернобаевский сельсовет отказался сотрудничать с оккупантами

Оккупанты "назначили" в Чернобаевке "главу администрации" - оккупанта Турулева. Сотрудники сельсовета отказались с ним работать и выполняют свою работу дистанционно.

Об этом говорится в сообщении на странице Чернобаевского сельского совета в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Работникам аппарата Чернобаевского сельского совета депутатом Чернобыевского сельского совета Назарием Ковальчуком был представлен назначенный 05.05.2022 г, российским военным руководством глава администрации Чернобаевской территориальной громады Турулев Юрий Валерьевич. Работники Чернобаевского сельского совета отказались от сотрудничества, покинули захваченное административное помещение, работаем дистанционно", - говорится в сообщении.

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По словам местного издания "Мост", Турулев раньше работал директором Херсонской автостанции. Теперь издание называет его "гауляйтером легендарной Чернобаевки".

Российские оккупанты выломали двери в Чернобаевском сельсовете 2 мая. Захватчики захватили помещение, сорвали государственный флаг и вывесили российский триколор.Также они сломали замки в служебных кабинетах, на сейфах и проводили обыски, не допуская работников сельского совета к рабочим местам. После допроса в помещении сельсовета оккупанты похитили заместителя руководителя громады Евгения Родионова. Информация о его местонахождении отсутствует.

Дома у главы Чернобаевской громады Игоря Дударя российские оккупанты провели обыск. Во время него захватчики повредили имущество. А сам Дударь после обыска в тяжелом состоянии попал в больницу. За медицинским учреждением следят российские интервенты.